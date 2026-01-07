Ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα: Νέος «πήχης» τζίρου ανά κλάδο – Τι θα πληρώσουν επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες το 2026

Νέος «πήχης» μέσου τζίρου ανά επαγγελματική δραστηριότητα εφαρμόζεται σε μια σειρά κλάδων το 2026, αποτελώντας το νέο σημείο αναφοράς στον υπολογισμό του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος για το εισόδημα του 2025, δηλαδή στις φορολογικές δηλώσεις που θα υποβληθούν μέσα στο νέο έτος από ατομικές επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους.

Στις δηλώσεις του 2026 δηλώνεται ο πραγματικός τζίρος που έκανε ο επαγγελματίας μέσα στο 2025. Η σύγκριση γίνεται με έναν μέσο όρο του κλάδου που βασίζεται στο πιο πρόσφατο διαθέσιμο έτος με πλήρη εικόνα, που για όσους ελεύθερους επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις εντάσσονται στον μηχανισμού του τεκμαρτού εισοδήματος, αφορά τα δεδομένα του 2024.

Για τον υπολογισμό του τεκμαρτού, ο κύκλος εργασιών που δηλώνουν οι επαγγελματίες συνεκτιμάται σε σχέση με έναν μέσο όρο της κύριας δραστηριότητάς τους. Όταν η απόκλιση είναι τέτοια που ενεργοποιεί τις σχετικές προσαρμογές, επηρεάζεται το αποτέλεσμα του υπολογισμού και μπορεί να οδηγήσει σε υψηλότερη φορολογητέα βάση από αυτήν που θα προέκυπτε μόνο από τα δηλωθέντα κέρδη. Είναι μια παράμετρος που μπορεί, ανάλογα με την απόκλιση τζίρου, να αυξήσει το τεκμαρτό αποτέλεσμα και τη φορολογητέα βάση.

Στην εστίαση, ο μέσος ετήσιος τζίρος για τις δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης διαμορφώνεται σε 108.478,85 ευρώ, από 98.477,32 ευρώ στην προηγούμενη βάση σύγκρισης. Στις οδικές μεταφορές εμπορευμάτων ο μέσος όρος είναι 106.672,75 ευρώ, από 101.182,15 ευρώ, ενώ στις νομικές δραστηριότητες διαμορφώνεται σε 26.943,21 ευρώ, από 23.720,85 ευρώ.

Σε κλάδους με μεγάλη παρουσία μικρών επαγγελματιών, οι μέσοι όροι κινούνται επίσης υψηλότερα. Η συντήρηση και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων εμφανίζεται με μέσο κύκλο εργασιών 25.515,71 ευρώ, από 23.412,51 ευρώ, ενώ στις δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και υπηρεσιών αισθητικής ο μέσος όρος διαμορφώνεται σε 18.901,20 ευρώ, από 17.045,23 ευρώ.

Στο λιανεμπόριο τροφίμων σε μη εξειδικευμένα καταστήματα, ο μέσος ετήσιος τζίρος διαμορφώνεται σε 148.314,11 ευρώ, από 141.323,18 ευρώ. Η εικόνα δεν είναι ενιαία σε όλους τους κλάδους. Υπάρχουν και περιπτώσεις υποχώρησης, όπως στην εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, όπου ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών διαμορφώνεται σε 27.345,13 ευρώ, από 28.794,06 ευρώ.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται σε περιπτώσεις όπου μέσα στο 2025 άλλαξε η κύρια δραστηριότητα ή υπάρχουν παράλληλες δραστηριότητες, γιατί η σύγκριση αφορά στην κύρια δραστηριότητα με την οποία γίνεται η αντιστοίχιση του μέσου τζίρου. Το ίδιο ισχύει όταν ο επαγγελματίας δραστηριοποιείται σε κλάδους με μεγάλη εποχικότητα ή με έντονες διακυμάνσεις κύκλου εργασιών, καθώς μια μετακίνηση του μέσου όρου αλλάζει και το σημείο αναφοράς.