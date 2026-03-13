ΕΝΦΙΑ 2026: Ξεκινά η ανάρτηση των εκκαθαριστικών από την ΑΑΔΕ, τι πρέπει να ελέγξουν οι ιδιοκτήτες

Σήμερα (13.03.2026) αναμένεται να βγουν στον αέρα τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ 2026 από την ΑΑΔΕ με περίπου 7,3 εκατ. ιδιοκτήτες να βλέπουν σταδιακά τον φόρο που τους αναλογεί για τη φετινή χρονιά.

Η ΑΑΔΕ είχε ήδη προαναγγείλει από τις 16.02.2026 ότι η εφαρμογή Ε9 του έτους 2026 θα παραμείνει κλειστή μέχρι να ολοκληρωθεί η έκδοση και η ανάρτηση των πράξεων διοικητικού προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ και στη συνέχεια να ανοίξουν οι τροποποιητικές δηλώσεις.

Τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ εμφανίζονται μέσα από την ενότητα «Δήλωση Ε9 / ΕΝΦΙΑ» της ΑΑΔΕ, όπου οι φορολογούμενοι μπορούν να εκτυπώσουν την πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου, αλλά και να δουν την περιουσιακή τους εικόνα όπως έχει περάσει στο σύστημα. Αυτό σημαίνει ότι ο έλεγχος δεν πρέπει να περιοριστεί μόνο στο τελικό ποσό, αλλά και στα στοιχεία κάθε ακινήτου που επηρεάζουν την εκκαθάριση, όπως τα τετραγωνικά, το είδος του δικαιώματος, το ποσοστό συνιδιοκτησίας, ο όροφος και τα λοιπά περιγραφικά στοιχεία.

Το βασικό που θα κοιτάξουν οι ιδιοκτήτες στα φετινά εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ είναι αν έχει αποτυπωθεί σωστά κάθε μεταβολή που έγινε στην περιουσία τους μέσα στο προηγούμενο διάστημα, αλλά και αν έχουν ληφθεί υπόψη οι εκπτώσεις που δικαιούνται. Ειδικό βάρος έχει και φέτος η μείωση για τις ασφαλισμένες κατοικίες, καθώς για το 2026 λειτουργεί η πλατφόρμα που αφορά ασφάλιση εντός του 2025, ενώ το ισχύον πλαίσιο προβλέπει έκπτωση 20% για κατοικίες φυσικών προσώπων με φορολογητέα αξία έως 500.000 ευρώ που είναι ασφαλισμένες για φυσικές καταστροφές.

Στο σκέλος της πληρωμής, παραμένει το μοντέλο των έως 12 ισόποσων μηνιαίων δόσεων που ισχύει από το 2025 και μετά, με την τελευταία δόση να τοποθετείται τον Φεβρουάριο του επόμενου έτους. Για όσους εντοπίσουν λάθη, η επόμενη φάση είναι οι διορθώσεις μέσω της ίδιας πλατφόρμας, μόλις ανοίξει εκ νέου το πεδίο για τις τροποποιητικές δηλώσεις ΕΝΦΙΑ 2026.