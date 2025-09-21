Ενοίκια: Προθεσμία 10 ημερών για τους ενοικιαστές για να λάβουν επιστροφή έως 800 ευρώ

Μέχρι τις 30.9.2025 οι ενοικιαστές έχουν περιθώριο να τακτοποιήσουν ό,τι λείπει από τα στοιχεία τους, ώστε να μη χάσουν την αυτόματη «επιστροφή ενός ενοικίου» που θα πιστωθεί στα τέλη Νοεμβρίου.

Μάλιστα, από τους ενοικιαστές δεν απαιτείται αίτηση καθώς το ποσό θα προκύψει από τα δεδομένα της φορολογικής δήλωσης και του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου που καταγράφει το ποσό του ενοικίου που καταβάλλουν. Όπου χρειάζεται, γίνεται τροποποιητική δήλωση μέχρι το τέλος του μήνα.

Τι πρέπει να προσέξουν οι δικαιούχοι τώρα

Πρώτον, να ελέγξουν ότι υπάρχει σε ισχύ ηλεκτρονικό μισθωτήριο για την κύρια κατοικία στο myAADE, με σωστό ΑΦΜ εκμισθωτή και ημερομηνίες. Δεύτερον, στο Ε1 να έχει συμπληρωθεί ο κωδικός 081 με τον αριθμό της δήλωσης μίσθωσης. Αν έχει αλλάξει μισθωτήριο μέσα στο 2025, καταχωρίζεται ο τελευταίος ενεργός αριθμός. Τρίτον, να επιβεβαιώσουν ότι το ενοίκιο έχει δηλωθεί ορθά ως δαπάνη κύριας κατοικίας. Τέταρτον, να ελέγξουν τον δηλωμένο ΙΒΑΝ στο προφίλ τους στην ΑΑΔΕ, ώστε η πίστωση να γίνει χωρίς καθυστέρηση.

Το ποσό αντιστοιχεί στο 1/12 του δηλωμένου ετήσιου ενοικίου, με ανώτατο όριο τα 800 ευρώ για την κύρια κατοικία, προσαυξημένο κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί. Αν το νοικοκυριό πληρώνει και φοιτητική στέγη, η ενίσχυση καταβάλλεται χωριστά και συνολικά μπορεί να φτάσει έως τα 1.700 ευρώ. Η πληρωμή για φέτος προγραμματίζεται για το τέλος Νοεμβρίου.

Τα εισοδηματικά κριτήρια

Δικαιούχοι είναι νοικοκυριά με φορολογητέο εισόδημα έως 20.000 ευρώ για άγαμο, έως 28.000 ευρώ για έγγαμους (προσαυξημένο κατά 4.000 ευρώ για κάθε παιδί) και έως 31.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες (προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί πέραν του πρώτου). Υπολογίζεται ότι περίπου 950.000 ενοικιαστές πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις.

Ποιες είναι οι «παγίδες» που μπορεί να στερήσουν την επιστροφή από τους δικαιούχους

Ωστόσο, από την διαδικασία δεν λείπουν και οι παγίδες που μπορεί να οδηγήσουν σε απώλεια της επιστροφής. Επί παραδείγματι, ασυμφωνίες ανάμεσα στο μισθωτήριο και στα στοιχεία του Ε1, λανθασμένος ή παλιός αριθμός μισθωτηρίου στον κωδικό 081, λάθος ΑΦΜ ιδιοκτήτη, μη ενημερωμένος ΙΒΑΝ ή ενοίκια που δεν εμφανίζονται ως δαπάνη κύριας κατοικίας. Όλα αυτά διορθώνονται με τροποποιητική πριν από τις 30.09.2025. Έχει επίσης διευκρινιστεί ότι, αν υπάρχει ενεργό ηλεκτρονικό μισθωτήριο, η διασταύρωση μπορεί να γίνει αυτόματα από την ΑΑΔΕ· ωστόσο η ασφαλέστερη επιλογή για να μη χαθεί η πληρωμή είναι να συμπληρωθεί σωστά ο 081.

Τι αλλάζει από το 2026

Από το 2026, για να καταβληθεί η επιστροφή θα λαμβάνονται υπόψη μόνο ενοίκια που έχουν πληρωθεί ηλεκτρονικά (μέσω τραπεζικού συστήματος). Η μετάβαση αυτή σημαίνει τέλος στα μετρητά για τις μισθώσεις κύριας κατοικίας, με στόχο την πλήρη ιχνηλάτηση των συναλλαγών.

Για παράδειγμα, ένα ζευγάρι χωρίς παιδιά που πληρώνει 700 ευρώ τον μήνα δικαιούται επιστροφή έως 800 ευρώ τον Νοέμβριο. Με ένα παιδί, το ανώτατο όριο ανεβαίνει στα 850 ευρώ. Αν υπάρχει και φοιτητικό σπίτι, η συνολική ετήσια ενίσχυση μπορεί να διπλασιαστεί, μέχρι τα 1.700 ευρώ, ανάλογα με τα δηλωμένα μισθώματα.