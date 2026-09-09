myDATA: Νέα αναβάθμιση από την ΑΑΔΕ με περισσότερες ψηφιακές δυνατότητες στη διακίνηση αγαθών

Από τις 10 Σεπτεμβρίου 2026 τίθεται σε λειτουργία η νέα έκδοση myDATA 2.0.2. την οποία η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) αναβαθμίζει με στόχο να διευκολύνει την λειτουργία των επιχειρήσεων.

Η νέα έκδοση που έχει σχεδιαστεί από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ενισχύει τις επιχειρήσεις με την ψηφιακή παρακολούθηση της διακίνησης αγαθών, με περισσότερες δυνατότητες για την έκδοση, παραλαβή, μεταφορά, παράδοση, επιστροφή και ακύρωση παραστατικών. Παράλληλα, διευρύνεται η διασύνδεση του myDATA με συστήματα ERP και παρόχων.

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Οι αλλαγές διευκολύνουν επιχειρήσεις, μεταφορείς και λήπτες να παρακολουθούν με μεγαλύτερη σαφήνεια την πορεία μιας διακίνησης και να διαχειρίζονται ψηφιακά περισσότερες ενέργειες. Ταυτόχρονα, ενισχύονται οι αυτοματοποιημένοι έλεγχοι και η ορθή συσχέτιση κάθε ενέργειας με τα εμπλεκόμενα μέρη.



Αναβαθμίζονται επίσης το timologio, με νέες ενδείξεις, ελέγχους και δυνατότητες διαχείρισης των παραστατικών διακίνησης, καθώς και το myDATAapp, με νέες λειτουργίες για την έκδοση και έναρξη διακίνησης.



Με τη νέα έκδοση, η ΑΑΔΕ κάνει ένα ακόμη βήμα προς ένα πιο αυτοματοποιημένο και λειτουργικό ψηφιακό περιβάλλον συναλλαγών, περιορίζοντας τις επιμέρους χειροκίνητες διαδικασίες και υποστηρίζοντας αποτελεσματικότερα την καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων.

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Η νέα έκδοση θα είναι διαθέσιμη μετά την προγραμματισμένη αναβάθμιση την Πέμπτη 10/09/2026, από 07:00 έως 09:00, διάστημα κατά το οποίο οι

εφαρμογές δεν θα είναι διαθέσιμες.



Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ my1521: