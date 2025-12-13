Εορταστικό ωράριο 2025: Ανοιχτά καταστήματα αύριο Κυριακή – Πως θα λειτουργήσουν τα σούπερ μάρκετ

Πρεμιέρα έκανε την Πέμπτη (11.12.2025) το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων για την φετινή περίοδο των Χριστουγέννων σε Αθήνα και Πειραιά, ενώ σήμερα Σάββατο (13.12.2025) ξεκινά και στη Θεσσαλονίκη.

Στο πλαίσιο του εορταστικού ωραρίου τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά από τις 9:00 έως τις 21:00. Όπως έχουν ανακοινώσει οι εμπορικοί σύλλογοι τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά και τρεις Κυριακές του Δεκέμβρη, και συγκεκριμένα αύριο Κυριακή 14 Δεκεμβρίου, στις 21 και στις 28 Δεκεμβρίου.

Το εορταστικό ωράριο σε Αθήνα – Πειραιά

Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025, 9:00 – 16:00

Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025, 11:00 – 16:00

Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025, 9:00 – 21:00

Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025, 9:00 – 21:00

Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025, 9:00 – 21:00

Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025, 9:00 – 21:00

Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025, 9:00 – 21:00

Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025, 9:00 – 18:00

Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025, 11:00 – 18:00

Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025, 9:00 – 21:00

Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025, 9:00 – 21:00

Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025, 9:00 – 18:00

Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025, ΑΡΓΙΑ

Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025, ΑΡΓΙΑ

Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025, 9:00 – 18:00

Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025, 11:00 – 18:00

Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025, 9:00 – 21:00

Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025, 9:00 – 21:00

Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025, 9:00 – 18:00

Πέμπτη 1 Ιανουαρίου 2026, ΑΡΓΙΑ

Παρασκευή 2 Ιανουαρίου 2026, ΚΛΕΙΣΤΑ

Το εορταστικό ωράριο σε Θεσσαλονίκη

Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025, 10:00 – 18:00

Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025, 11:00 – 18:00

Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025, 10:00 – 21:00

Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025, 10:00 – 21:00

Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025, 10:00 – 21:00

Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025, 10:00 – 21:00

Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025, 10:00 – 21:00

Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025, 10:00 – 18:00

Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025, 11:00 – 18:00

Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025, 10:00 – 21:00

Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025, 10:00 – 21:00

Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025, 10:00 – 18:00

Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025, ΑΡΓΙΑ

Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025, ΑΡΓΙΑ

Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025, 10:00 – 18:00

Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025, 11:00 – 18:00

Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025, 10:00 – 21:00

Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025, 10:00 – 21:00

Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025, 10:00 – 18:00

Πέμπτη 1 Ιανουαρίου 2026, ΑΡΓΙΑ

Παρασκευή 2 Ιανουαρίου 2026, ΚΛΕΙΣΤΑ

Τι ισχύει για τα σούπερ μάρκετ

Όσον αφορά τα σούπερ μάρκετ, αύριο Κυριακή τα περισσότερα θα λειτουργήσουν από τις 11:00 έως και τις 20:00. Αυτή την Κυριακή ο Σκλαβενίτης, σύμφωνα με ανακοίνωσή του, δεν θα λειτουργήσει, εκτός από το κατάστημα στο Smart Park, το οποίο θα λειτουργήσει με ωράριο 11:00 έως τις 20:00. Όπως τονίζει το εορταστικό ωράριο για τα καταστήματά του ξεκινάει από την προσεχή Δευτέρα.

Κλειστά θα είναι την Κυριακή και τα σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος.

Παράλληλα, με ανακοίνωσή τους, τα myMarket έχουν δώσει στη δημοσιότητα λίστα με σούπερ μάρκετ που θα είναι ανοιχτά ενώ το ωράριο λειτουργίας τους είναι 11:00 με 16:00. Δείτε την λίστα.

Τα σούπερ μάρκετ Μασούτης έχουν δώσει στη δημοσιότητα λίστα με τα σούπερ μάρκετ που θα είναι ανοιχτά αύριο Κυριακή. Δείτε την λίστα.