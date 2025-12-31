Χρηστικά

Εορταστικό ωράριο 2025: Πώς θα λειτουργήσουν σήμερα, παραμονή Πρωτοχρονιάς, καταστήματα και σούπερ μάρκετ

Αναλυτικά τα ωράρια λειτουργίας για εμπορικά καταστήματα και σούπερ μάρκετ την παραμονή της Πρωτοχρονιάς – Τι ισχύει τις επόμενες ημέρες
Σούπερμαρκετ
REUTERS / Eva Plevier / File Photo

Με εορταστικό ωράριο θα λειτουργήσουν σήμερα, Τετάρτη (31.12.2025), παραμονή Πρωτοχρονιάς, τα καταστήματα, προκειμένου οι καταναλωτές να πραγματοποιήσουν τις τελευταίες αγορές τους πριν την αλλαγή του χρόνου.

Σύμφωνα με το εορταστικό ωράριο, τα εμπορικά καταστήματα θα είναι ανοιχτά έως τις 18:00, ενώ το ωράριο λειτουργίας των σούπερ μάρκετ διαφοροποιείται ανά αλυσίδα. Στην πλειονότητά τους, τα σούπερ μάρκετ θα κατεβάσουν ρολά από τις 18:00 έως τις 20:00, ανάλογα με την πολιτική κάθε αλυσίδας και την περιοχή.

Ωράριο σούπερ μάρκετ ανά αλυσίδα

  • Σκλαβενίτης: 08:00 – 20:00
  • ΑΒ Βασιλόπουλος: 08:00 – 20:00
  • My Market: 08:00 – 20:00
  • Γαλαξίας: 08:00 – 20:00
  • LIDL: 07:45 – 20:00
  • Μασούτης: 08:00 – 20:00
  • Κρητικός: 08:00 – 20:00

Το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων τις επόμενες ημέρες

  • Τετάρτη 31/12/2025: 09:00 – 18:00
  • Πέμπτη 01/01/2026: Αργία
  • Παρασκευή 02/01/2026: Κλειστά

Όπως επισημαίνει ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών, το εορταστικό ωράριο έχει ενδεικτικό και προαιρετικό χαρακτήρα, με τους εμπόρους να διατηρούν τη δυνατότητα προσαρμογών.

Υπενθυμίζεται ότι τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά τόσο ανήμερα την Πρωτοχρονιά, 1 Ιανουαρίου, όσο και στις 2 Ιανουαρίου, ημέρα που έχει καθιερωθεί για την απογραφή των επιχειρήσεων

