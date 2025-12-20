Εορταστικό ωράριο Χριστουγέννων 2025 με ανοιχτά μαγαζιά την Κυριακή – Τι ισχύει για τα σούπερ μάρκετ

Με το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων να βρίσκεται σε πλήρη ισχύ, οι καταναλωτές έχουν την ευκαιρία να κάνουν τα ψώνια τους για τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς με διευρυμένο ωράριο.

Τα καταστήματα, στο πλαίσιο του εορταστικού ωραρίου θα είναι ανοιχτά σήμερα Σάββατο (20.12.2025) από τις 9:00 έως τις 18:00 το απόγευμα σε Αθήνα και Πειραιά, ενώ στην Θεσσαλονίκη θα ανοίξουν στις 10:00 και θα κλείσουν στις 18:00.

Αύριο, Κυριακή (21.12.2025) είναι μία από τις 3 Κυριακές που λειτουργούν τα καταστήματα για τον Δεκέμβρη για την περίοδο των Χριστουγέννων μέχρι το τέλος του 2025, σύμφωνα με τις αποφάσεις των εμπορικών συλλόγων. Οι καταναλωτές θα έχουν την δυνατότητα να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους και για άλλη μία Κυριακή μέσα στον Δεκέμβρη, την επόμενη στις 28 Δεκεμβρίου 2025.

Την Πέμπτη 25/12 όπως και την Παρασκευή 26/12 είναι αργίες, όποτε και καταστήματα και σούπερ μάρκετ είναι κλειστά. Το ίδιο ισχύει και για την Πέμπτη 1/1 αλλά και την Παρασκευή 2/1, όπως είθισται να παραμένουν κλειστά γιατί είναι ημέρα που παραδοσιακά γίνεται απογραφή.

Τι ισχύει για τα σούπερ μάρκετ

Όσον αφορά τα σούπερ μάρκετ, σήμερα Σάββατο τα περισσότερα είναι ανοιχτά έως τις 20:00.

Αύριο Κυριακή, τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης, θα είναι ανοιχτά από τις 11:00 έως τις 20:00.

Τα ΑΒ Βασιλόπουλος θα είναι επίσης ανοιχτά 11:00 με 20:00.

Τα myMarket θα λειτουργήσουν με το ίδιο ωράριο 11:00 με 20:00.

Τα σούπερ μάρκετ Μασούτης θα είναι ανοιχτά από τις 11:00 έως τις 20:00. Ωστόσο, το κατάστημα Μασούτης στο MEDITERRANEAN COSMOS θα είναι ανοικτό από τις 11:00 ως και τις 20:00 και το κατάστημα στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» θα είναι ανοικτό από τις 07:00 ως και τις 23:00.

Τα Market In θα ακολουθήσουν το ωράριο 11:00 με 20:00.

Τα σούπερ μάρκετ Γαλαξίας θα ανοίγουν επίσης από 11:00 έως 20:00 μ.μ.

Και η αλυσίδα του Lidl θα έχει ανοιχτά καταστήματα από τις 11:00 έως τις 20:00.

Το εορταστικό ωράριο σε Αθήνα – Πειραιά

Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025, 9:00 – 18:00

Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025, 11:00 – 18:00

Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025, 9:00 – 21:00

Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025, 9:00 – 21:00

Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025, 9:00 – 18:00

Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025, ΑΡΓΙΑ

Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025, ΑΡΓΙΑ

Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025, 9:00 – 18:00

Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025, 11:00 – 18:00

Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025, 9:00 – 21:00

Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025, 9:00 – 21:00

Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025, 9:00 – 18:00

Πέμπτη 1 Ιανουαρίου 2026, ΑΡΓΙΑ

Παρασκευή 2 Ιανουαρίου 2026, ΚΛΕΙΣΤΑ

Το εορταστικό ωράριο σε Θεσσαλονίκη

Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025, 10:00 – 18:00

Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025, 11:00 – 18:00

Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025, 10:00 – 21:00

Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025, 10:00 – 21:00

Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025, 10:00 – 18:00

Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025, ΑΡΓΙΑ

Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025, ΑΡΓΙΑ

Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025, 10:00 – 18:00

Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025, 11:00 – 18:00

Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025, 10:00 – 21:00

Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025, 10:00 – 21:00

Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025, 10:00 – 18:00

Πέμπτη 1 Ιανουαρίου 2026, ΑΡΓΙΑ

Παρασκευή 2 Ιανουαρίου 2026, ΚΛΕΙΣΤΑ