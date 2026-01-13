Συμβαίνει τώρα:
Επιδόμα Παιδιού Α21: Κλείνει η πλατφόρμα την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου

Μετά την ημερομηνία αυτή, δεν θα υπάρχει καμία δυνατότητα υποβολής ή τροποποίησης αιτήσεων για το Επίδομα Παιδιού Α21
Happy group of kids playing a game of tug of war in playroom
iStock

Κλείνει οριστικά η ηλεκτρονική πλατφόρμα Επίδομα Παιδιού Α21, μεθαύριο Πέμπτη (15.1.2025) στις 18.00, για τους δικαιούχους του 2025, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας (ΥΚΟΙΣΟ) και τον εποπτευόμενο Οργανισμό Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).

Όπως επισημαίνεται από το ΥΚΟΙΣΟ, μετά την ημερομηνία αυτή, δεν θα υπάρχει καμία δυνατότητα υποβολής ή τροποποίησης αιτήσεων για το Επίδομα Παιδιού Α21.

Οι ενδιαφερόμενοι, σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΑ, πρέπει να ελέγξουν άμεσα την κατάσταση της αίτησής τους και να υποβάλλουν οριστικά την αίτηση ή να πραγματοποιήσουν τις απαραίτητες διορθώσεις πριν από την καταληκτική ημερομηνία.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ.

