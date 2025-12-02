Επίδομα Παιδιού Α21: Προσωρινό κλείσιμο της πλατφόρμας για υποβολή αιτήσεων

Κλείνει προσωρινά, αύριο Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου στις 18.00 η ηλεκτρονική πλατφόρμα Επίδομα Παιδιού Α21 και δεν θα καταχωρούνται νέες αιτήσεις, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας με τον εποπτευόμενο Οργανισμό Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).

Μετά τις 18.00 η πλατφόρμα Επίδομα Παιδιού Α21 δεν θα δέχεται νέες αιτήσεις μέχρι να ολοκληρωθεί η εκκαθάριση της πληρωμής της 6ης διμηνιαίας δόσης για το 2025. Όταν ολοκληρωθεί η πληρωμή του επιδόματος, η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα ενεργοποιηθεί ξανά για νέες αιτήσεις.

Υπενθυμίζεται στους δικαιούχους ότι για να χορηγηθεί το επίδομα παιδιού θα πρέπει η αίτηση να υποβληθεί οριστικά και να έχει εγκριθεί. Η αίτηση που έχει αποθηκευτεί προσωρινά θεωρείται ως μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη.

Περισσότερες πληροφορίες για όσους ενδιαφέρονται να ενημερωθούν λεπτομερώς για το Επίδομα Παιδιού, μπορούν να επισκεφθούν την σχετική σελίδα.

Στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ (opeka.gr) μπορείτε να αναζητήσετε και να βρείτε οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα επιδόματα και να ενημερωθείτε για ότι δικαιούστε.