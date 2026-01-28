Eπίδομα Παιδιού και Στέγασης, Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και Αναπηρικά – Πάνω από 197 εκατ. ευρώ καταβάλλει ο ΟΠΕΚΑ την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου

Σειρά κοινωνικών επιδομάτων για τον μήνα Ιανουάριο, όπως Επίδομα Παιδιού, Επίδομα Στέγασης, Αναπηρικά επιδόματα κ.α. αναμένεται να καταβληθούν από τον ΟΠΕΚΑ την Παρασκευή (30.01.2026) σύμφωνα με το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Πιο αναλυτικά, το ύψος των επιδομάτων και ενισχύσεων που θα καταβάλει ο ΟΠΕΚΑ, ανέρχονται συνολικά σε 197.197.732 ευρώ, και αφορούν 612.257 δικαιούχους.

Συγκεκριμένα θα καταβληθούν:

Επίδομα Παιδιού: 16.699 δικαιούχοι – 9.229.503 ευρώ

Επίδομα Στέγασης: 168.733 δικαιούχοι -20.075.171 ευρώ

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: 152.765 δικαιούχοι -35.344.081 ευρώ

Αναπηρικά: 203.660 δικαιούχοι – 98.845.447 ευρώ

Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής: 493 δικαιούχοι – 172.008 ευρώ

Επίδομα Ομογενών: 4.973 δικαιούχοι -175.818 ευρώ

Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, ν. 1296/1982: 12.276 δικαιούχοι – 4.833.243 ευρώ

Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων: 23.000 δικαιούχοι 9.684.783 ευρώ

Έξοδα Κηδείας: 74 δικαιούχοι – 59.141 ευρώ

Επίδομα Γέννησης: 9.630 δικαιούχο ι- 12.682.700 ευρώ

Επίδομα Ορεινών και μειονεκτικών περιοχών: 59 δικαιούχοι – 27.900 ευρώ

Κόκκινα Δάνεια: 2.408 δικαιούχοι-201.500 ευρώ

Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: 18 δικαιούχοι – 18.000 ευρώ

Ευάλωτοι Οφειλέτες: 366 δικαιούχοι – 38.775 ευρώ

Επίδομα Αναδοχής: 615 δικαιούχοι – 478.540 ευρώ

Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού: 2.342 δικαιούχοι – 1.883.147 ευρώ

Επίδομα Αλληλεγγύης για την Ελληνική μειονότητα Αλβανίας: 14.138 δικαιούχοι – 3.434.359 ευρώ

Επαγγελματίας Ανάδοχος: 8 δικαιούχοι -13.616 ευρώ

Στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα επιδόματα.