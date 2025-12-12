Συμβαίνει τώρα:
Επιστροφές ΕΝΦΙΑ για τις χρήσεις 2014-2019 – Ποιους ιδιοκτήτες ακινήτων αφορά

Απαραίτητο να έχουν υποβληθεί τροποποιητικές δηλώσεις Ε9 μέχρι τις 30.06.2025
Επιστροφή ΕΝΦΙΑ που καταβλήθηκε χωρίς να οφείλεται θα αρχίσουν να βλέπουν στους λογαριασμούς τους ιδιοκτήτες ακινήτων που προχώρησαν σε διορθώσεις στο Ε9 για παλιές χρήσεις και από τη νέα εκκαθάριση βγήκε μηδενικός ή μειωμένος φόρος.

Η διαδικασία επιστροφής ΕΝΦΙΑ αφορά ιδιοκτήτες ακινήτων που υπέβαλαν τροποποιητικές δηλώσεις μέχρι τις 30.06.2025 και «πιάνουν» τα έτη 2014-2019.

Το κρίσιμο στοιχείο είναι ότι οι διορθώσεις έγιναν με ειδική νομοθετική πρόβλεψη που επέτρεψε αναδρομικές αλλαγές σε χρονιές οι οποίες, με τους συνήθεις κανόνες παραγραφής, θα θεωρούνταν κλειστές. Έτσι, φορολογούμενοι που διαπίστωσαν καθυστερημένα λάθη στη δήλωση της πραγματικής χρήσης των ακινήτων τους μπόρεσαν να τα διορθώσουν.

Σε πολλές περιπτώσεις το πρόβλημα εντοπίζεται στην ιδιοχρησιμοποίηση, κυρίως επαγγελματικών χώρων, που δεν είχε δηλωθεί έγκαιρα ή σωστά. Σύμφωνα με τις διευκρινίσεις της ΑΑΔΕ, όταν μετά την εκκαθάριση των διορθωμένων στοιχείων προκύπτει ότι ο ΕΝΦΙΑ δεν έπρεπε να επιβληθεί, δεν περιορίζεται μόνο η βεβαίωση ή η διαγραφή του φόρου. Εφόσον τα ποσά έχουν ήδη πληρωθεί, ενεργοποιείται και η πλήρης επιστροφή τους ως αχρεωστήτως καταβληθέντων.

