Επιστροφές ΕΝΦΙΑ για τις χρήσεις 2014-2019 – Ποιους ιδιοκτήτες ακινήτων αφορά

Επιστροφή ΕΝΦΙΑ που καταβλήθηκε χωρίς να οφείλεται θα αρχίσουν να βλέπουν στους λογαριασμούς τους ιδιοκτήτες ακινήτων που προχώρησαν σε διορθώσεις στο Ε9 για παλιές χρήσεις και από τη νέα εκκαθάριση βγήκε μηδενικός ή μειωμένος φόρος.

Η διαδικασία επιστροφής ΕΝΦΙΑ αφορά ιδιοκτήτες ακινήτων που υπέβαλαν τροποποιητικές δηλώσεις μέχρι τις 30.06.2025 και «πιάνουν» τα έτη 2014-2019.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το κρίσιμο στοιχείο είναι ότι οι διορθώσεις έγιναν με ειδική νομοθετική πρόβλεψη που επέτρεψε αναδρομικές αλλαγές σε χρονιές οι οποίες, με τους συνήθεις κανόνες παραγραφής, θα θεωρούνταν κλειστές. Έτσι, φορολογούμενοι που διαπίστωσαν καθυστερημένα λάθη στη δήλωση της πραγματικής χρήσης των ακινήτων τους μπόρεσαν να τα διορθώσουν.

Σε πολλές περιπτώσεις το πρόβλημα εντοπίζεται στην ιδιοχρησιμοποίηση, κυρίως επαγγελματικών χώρων, που δεν είχε δηλωθεί έγκαιρα ή σωστά. Σύμφωνα με τις διευκρινίσεις της ΑΑΔΕ, όταν μετά την εκκαθάριση των διορθωμένων στοιχείων προκύπτει ότι ο ΕΝΦΙΑ δεν έπρεπε να επιβληθεί, δεν περιορίζεται μόνο η βεβαίωση ή η διαγραφή του φόρου. Εφόσον τα ποσά έχουν ήδη πληρωθεί, ενεργοποιείται και η πλήρης επιστροφή τους ως αχρεωστήτως καταβληθέντων.