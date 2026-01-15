Επιστροφή ενοικίου: Ξεκίνησαν οι πληρωμές – 6,7 χιλιάδες οι δικαιούχοι

Στα 1,37 εκ. ευρώ ανήλθε το συνολικό ποσό της επιστροφής ενοικίου το οποίο καταβλήθηκε σήμερα (15.1.2026) στους λογαριασμούς 6.722 δικαιούχων, οι οποίοι είχαν γνωστοποιήσει το ΙΒΑΝ τους ή υπέβαλαν ή τροποποίησαν τις δηλώσεις τους, από 13/12/2025 έως και 30/12/2025.

Συγκεκριμένα, όσοι δικαιούχοι υπέβαλαν αρχική ή τροποιητική δήλωση φόρου εισοδήματος 2024, μετά τις 12 Δεκεμβρίου 2025, η επιστροφή του ενοικίου υπολογίστηκε εκ νέου, με βάση την απόφαση των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Γιώργου Κώτσηρα και Θάνου Πετραλιά, κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή (Α. 1199/2025).

Αυτή προβλέπει ειδική διαδικασία συμπληρώσεων και διορθώσεων για την καταβολή της ενίσχυσης ή του τυχόν επιπλέον δικαιούμενου ποσού, που προκύπτει σε σχέση με τις πληρωμές, οι οποίες έγιναν στις 28/11/2025 και 30/12/2025. Αναλυτικότερα:

385 δικαιούχοι γνωστοποίησαν λογαριασμό ΙΒΑΝ,

γνωστοποίησαν λογαριασμό ΙΒΑΝ, 392 δικαιούχοι υπέβαλαν αρχική δήλωση μετά τις 12/12/2025,

υπέβαλαν αρχική δήλωση μετά τις 12/12/2025, 2,5 χιλ. δικαιούχοι πρόσθεσαν δαπάνη για κύρια ή φοιτητική κατοικία και

πρόσθεσαν δαπάνη για κύρια ή φοιτητική κατοικία και Οι υπόλοιποι δικαιούχοι διόρθωσαν τα στοιχεία του πίνακα 6 του Ε1 για τη δαπάνη ενοικίου (εκμισθωτές, ετήσιο μίσθωμα, αριθμό δήλωσης μίσθωσης, αριθμό παροχής, κ.α.). Από αυτούς, 2,5 χιλ. δικαιούχοι συμμετείχαν και στις δύο προηγούμενες καταβολές στις 28/11/2025 ή 30/12/2025.

συμμετείχαν και στις δύο προηγούμενες καταβολές στις 28/11/2025 ή 30/12/2025. Συμπεριλαμβανομένων και των νέων δικαιούχων, παραμένουν χωρίς λογαριασμό ΙΒΑΝ, 27 χιλ. δικαιούχοι.

Ο επανυπολογισμός του ποσού της επιστροφής ενοικίου γίνεται για τα συνολικά ετήσια ενοίκια που καταβλήθηκαν το φορολογικό έτος 2024 (για κύρια ή/και φοιτητική κατοικία) και πραγματοποιείται αυτόματα με βάση τα νέα στοιχεία των δηλώσεων.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της πληρωμής είναι η δήλωση έγκυρου λογαριασμού IBAN του δικαιούχου στην ψηφιακή πύλη myAADE, στη διαδρομή Μητρώο & Επικοινωνία > Δήλωση Λογαριασμού IBAN ή μέσω του myAADEapp στην επιλογή Στοιχεία Επικοινωνίας > IBAN.