Επιχειρήσεις: Tι πρέπει να προσέξουν κατά την εναρμόνιση με τους ευρωπαϊκούς ΚΑΔ πριν από την 1η Ιουνίου

Αυτόματη αντιστοίχιση των υφιστάμενων Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) σε νέους ευρωπαϊκούς κωδικούς για 1,9 εκατ. ΑΦΜ με ενεργές δραστηριότητες ενεργοποιεί από 01.03.2026 η ΑΑΔΕ, με παράθυρο επισκόπησης και τροποποιήσεων έως 01.06.2026. Η αλλαγή αφορά την αποτύπωση της δραστηριότητας στο φορολογικό μητρώο και την εναρμόνιση με τις νέες ταξινομήσεις NACE Αναθ. 2.1 και CPA Αναθ. 2.2, χωρίς να σημαίνει από μόνη της ότι αλλάζει το αντικείμενο μιας επιχείρησης.

Το πρώτο πρακτικό σημείο που θα πρέπει να λάβει υπόψη της η αγορά είναι το χρονικό «πάγωμα» στο Μητρώο κατά το πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου 2026. Στο διάστημα που θα τρέξει η μαζική αντιστοίχιση των ΚΑΔ, δεν θα πραγματοποιούνται ενάρξεις, μεταβολές και διακοπές εργασιών. Για επιχειρήσεις και επαγγελματίες που έχουν προγραμματίσει μέσα σε εκείνες τις ημέρες έναρξη δραστηριότητας, αλλαγή κύριας δραστηριότητας, μεταβολή στοιχείων εγκατάστασης ή διακοπή, το χρονοδιάγραμμα μπορεί να δημιουργήσει καθυστέρηση σε επόμενα βήματα που εξαρτώνται από την ενημερωμένη εικόνα στο μητρώο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το δεύτερο σημείο είναι ότι η αντιστοίχιση δεν θα είναι παντού ίδια. Για περίπου 1,7 εκατ. ΑΦΜ η μετάβαση περιγράφεται ως «ένας προς έναν», δηλαδή ο σημερινός κύριος ΚΑΔ αντιστοιχεί σε έναν νέο κύριο ΚΑΔ. Υπάρχει όμως και κατηγορία περίπου 200 χιλ. ΑΦΜ όπου η αντιστοίχιση είναι «ένας προς περισσότερους». Σε αυτές τις περιπτώσεις ο υφιστάμενος κύριος ΚΑΔ αντιστοιχίζεται σε περισσότερους νέους κωδικούς και το σύστημα θα ορίσει αυτόματα έναν ως κύριο και τους υπόλοιπους ως δευτερεύοντες.

Η κρίσιμη διορία της 1ης Ιουνίου

Λόγω του παραπάνω, το deadline της 01.06.2026 έχει σημασία. Αναλυτές επί φορολογικών θεμάτων επισημαίνουν στο newsit.gr πως ο κύριος ΚΑΔ είναι η επίσημη «κύρια δραστηριότητα» στο φορολογικό προφίλ και χρησιμοποιείται συχνά ως φίλτρο ή κριτήριο σε τρίτες διαδικασίες, όπως επιλεξιμότητες προγραμμάτων, κλαδικές ρυθμίσεις και τυποποιημένα προφίλ επιχειρήσεων σε πληροφοριακά συστήματα. Έτσι, ακόμη και όταν όλες οι δραστηριότητες παραμένουν καταγεγραμμένες, η επιλογή του κύριου ΚΑΔ είναι αυτή που μπορεί να επηρεάσει το πώς «διαβάζεται» η επιχείρηση σε διαδικασίες όπου η κύρια δραστηριότητα λειτουργεί ως βασικό σημείο αναφοράς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζονται οι περιπτώσεις όπου μια επιχείρηση έχει εξελίξει το αντικείμενό της τα τελευταία χρόνια, έχει προσθέσει υπηρεσίες γύρω από τον βασικό κορμό ή λειτουργεί με περισσότερες από μία δραστηριότητες που μέχρι σήμερα καλύπτονταν από έναν γενικότερο ΚΑΔ. Η μετάβαση σε πιο λεπτομερή ευρωπαϊκή ταξινόμηση μπορεί να αποδώσει διαφορετικές εξειδικεύσεις, άρα ο έλεγχος πριν από την 01.06.2026 δεν είναι μια τυπική διαδικασία, αλλά πρακτικό βήμα ώστε ο κύριος και οι δευτερεύοντες κωδικοί να αντανακλούν τη σημερινή πραγματικότητα λειτουργίας.

Η επισκόπηση των νέων ΚΑΔ θα γίνεται μέσα από την ψηφιακή πύλη myAADE, στις υπηρεσίες μητρώου. Η ΑΑΔΕ παραπέμπει στη διαδρομή Μητρώο και Επικοινωνία, Αλλαγή Στοιχείων Μητρώου, Στοιχεία Επιχείρησης, Μεταβολή Στοιχείων Επιχείρησης, ενώ για στοιχεία εγκαταστάσεων παραπέμπει και στα Στοιχεία Εγκατάστασης Εσωτερικού. Παράλληλα, διατίθεται η υπηρεσία «Αλλαγή/Αντιστοίχιση ΚΑΔ» για την προβολή των δηλωμένων κωδικών.

Εκτός από την έδρα, χρειάζεται έλεγχος και στις εγκαταστάσεις, όπου σε αρκετές περιπτώσεις αποτυπώνονται διαφορετικές λειτουργίες της ίδιας επιχείρησης. Στην πράξη, ο έλεγχος έχει νόημα να γίνει αφού ολοκληρωθεί η μαζική αντιστοίχιση του Μαρτίου, ώστε η επιχείρηση να βλέπει την τελική εικόνα και να κινηθεί εντός προθεσμίας αν διαπιστώσει αστοχία.

Παράλληλα, οι λίστες της NACE Αναθ. 2.1 και οι σχετικοί πίνακες αντιστοίχισης βοηθούν να εντοπιστούν οι περιπτώσεις όπου ένας παλιός κωδικός αντιστοιχεί σε περισσότερους νέους και, κατά συνέπεια, απαιτείται μεγαλύτερη προσοχή στον έλεγχο του κύριου ΚΑΔ πριν από την 01.06.2026.