Έρχεται νέος κύκλος χρηματοδότησης επενδύσεων σε αγροδιατροφικές επιχειρήσεις με εργαλεία άνω των 350 εκατ. ευρώ

Παρεμβάσεις για να «τρέξουν» επενδύσεις σε αγροδιατροφικές επιχειρήσεις, με αιχμή νέα χρηματοδοτικά εργαλεία, περιλαμβάνει ο τέταρτος άξονας του πακέτου για τον πρωτογενή τομέα που παρουσιάστηκε σήμερα (7.1.2026) στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Στην εξειδίκευση των μέτρων έγινε αναφορά σε συμφωνία του υπουργείου με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα για την ενεργοποίηση τριών νέων χρηματοδοτικών εργαλείων στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ. Η αρχική δημόσια δαπάνη τοποθετείται στα 160 εκατ. ευρώ, με την κυβέρνηση να εκτιμά ότι με τη μόχλευση η συνολική χρηματοδοτική δυνατότητα για επενδύσεις θα ξεπεράσει τα 350 εκατ. ευρώ για αγροδιατροφικές επιχειρήσεις, όπως σε εγκαταστάσεις θερμοκηπίων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το πακέτο δεν θα περιορίζεται σε μορφή δανείου καθώς θα περιλαμβάνει εγγυήσεις για επενδυτικά δάνεια με ευνοϊκούς όρους, μικρά δάνεια με άτοκη συμμετοχή και επιδότηση επιτοκίου, αλλά και ξεχωριστό εργαλείο για γεωργούς νεαρής ηλικίας, που συνδυάζει δάνειο με μη επιστρεπτέα ενίσχυση και τεχνική στήριξη. Στόχος, όπως ειπώθηκε, είναι να μειωθεί το χρηματοδοτικό κενό για επενδύσεις που ανεβάζουν την παραγωγικότητα και την ανθεκτικότητα της εκμετάλλευσης.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η προώθηση συλλογικών σχημάτων, ώστε οι επενδύσεις να μη γίνονται αποκλειστικά «μοναχικά», αλλά να στηρίζουν συνεργασίες σε επίπεδο παραγωγής και μεταποίησης, εκεί όπου το κόστος και η πρόσβαση σε κεφάλαιο είναι συχνά το βασικό εμπόδιο.