Έρχεται πρόγραμμα για επιδότηση σε ΜμΕ της μεταποίησης με έως 200.000 ευρώ – Πότε ανοίγουν οι αιτήσεις

Στην τελική ευθεία περνά η δράση «Παράγουμε Εδώ» του ΕΣΠΑ, που στοχεύει σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) στον χώρο της μεταποίησης με επενδύσεις εκσυγχρονισμού.

Ο κύκλος επιδοτήσεων για τις ΜμΕ ενεργοποιείται μέσω ΕΣΠΑ προβλέποντας έως 200.000 ευρώ ανά επενδυτικό σχέδιο με αντικείμενο την μεταποίηση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το άνοιγμα των αιτήσεων θα ξεκινήσει με τη δημοσίευση της πρόσκλησης και, σύμφωνα με όσα έχει προαναγγείλει ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, η προκήρυξη τοποθετείται, το αργότερο, έως το τέλος Φεβρουαρίου 2026. Το πλαίσιο του προγράμματος έχει τεθεί σε προδημοσίευση, ώστε οι επιχειρήσεις να έχουν έγκαιρη εικόνα των βασικών κανόνων πριν από την τελική πρόσκληση.

Ποιοι είναι δικαιούχοι και ποιες οι επιλέξιμες δαπάνες

Δικαιούχοι είναι υφιστάμενες ΜμΕ της μεταποίησης, με τουλάχιστον δύο πλήρεις χρήσεις λειτουργίας. Η δράση αφορά επενδυτικά σχέδια από 100.000 ευρώ και πάνω, ενώ η δημόσια χρηματοδότηση διαμορφώνεται στο 50% του επιλέξιμου προϋπολογισμού, με ανώτατο ποσό επιδότησης τις 200.000 ευρώ.

Στην προδημοσίευση αναφέρεται ότι η ενίσχυση κατευθύνεται σε παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού που αυξάνουν την παραγωγική ικανότητα και στηρίζουν τον τεχνολογικό μετασχηματισμό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στις επιλέξιμες δαπάνες εντάσσονται αγορές μηχανολογικού και παραγωγικού εξοπλισμού, λύσεις αυτοματοποίησης και ψηφιακής υποστήριξης της παραγωγής, καθώς και επενδύσεις τεχνολογικής αναβάθμισης που συνδέονται με την οργάνωση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο της παραγωγικής διαδικασίας.

Στο ίδιο πλαίσιο προβλέπονται δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη νέων ή βελτιωμένων προϊόντων, έξοδα πιστοποιήσεων και συμμόρφωσης με πρότυπα, καθώς και εργασίες που αφορούν τον σχεδιασμό και την αναβάθμιση προϊόντος, όπως παρεμβάσεις σε συσκευασία και εταιρική ταυτότητα. Επιπλέον, γίνεται πρόβλεψη για επιδότηση μισθολογικού κόστους εξειδικευμένου προσωπικού, στον βαθμό που η απασχόληση συνδέεται με την υλοποίηση και τη λειτουργική αναβάθμιση του επενδυτικού σχεδίου.

Η δράση χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021-2027, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς πόρους. Οι αναλυτικοί όροι συμμετοχής, οι επιλέξιμοι κωδικοί δραστηριότητας και οι τεχνικές λεπτομέρειες της υποβολής θα αποτυπωθούν στην τελική πρόσκληση, η οποία θα καθορίσει και την ακριβή ημερομηνία ενεργοποίησης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τις αιτήσεις.