Εθνικό σύστημα ιχνηλασιμότητας για «φρένο» στις ελληνοποιήσεις αγροτικών προϊόντων – Μοναδικό barcode από το χωράφι στο ράφι

Εθνικό Σύστημα Αγροτικής Ιχνηλασιμότητας και Αυθεντικότητας θέτει σε ανάπτυξη η κυβέρνηση, με στόχο να περιοριστεί το φαινόμενο των ελληνοποιήσεων και να γίνεται σαφής η προέλευση των προϊόντων σε όλη τη διαδρομή τους, από την παραγωγή μέχρι το ράφι.

Στη σημερινή (07.01.2026) παρουσίαση των μέτρων από την κυβέρνηση, το έργο περιγράφηκε ως ψηφιακό «ίχνος» που θα ακολουθεί κάθε ελληνικό αγροτικό προϊόν. Η λογική είναι να αποκτήσει μοναδικό κωδικό, ένα barcode που θα συνοδεύει το προϊόν σε στάδια όπως η συγκομιδή, η μεταφορά, η τυποποίηση, η αποθήκευση και η διάθεση στο εμπόριο.

Με αυτόν τον τρόπο, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί θα μπορούν να βλέπουν σε ποιο σημείο της αλυσίδας αλλάζει χέρια το προϊόν και αν η δηλωμένη προέλευση συμβαδίζει με τα δεδομένα ή πρόκειται περί παράτυπης ελληνοποίησης.

Με το νέο σύστημα, η καταγραφή στοχεύει να δώσει μετρήσιμη εικόνα για τα προϊόντα στα ράφια, πόσα είναι ελληνικά και πόσα εισαγόμενα.