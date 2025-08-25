Έβδομη ακριβότερη στη χονδρική ρεύματος η Ελλάδα φέτος, παρά την αποκλιμάκωση στο β’ τρίμηνο

Η Ελλάδα έχει φέτος την έβδομη ακριβότερη τιμή χονδρικής ηλεκτρικού ρεύματος ανά την ΕΕ, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που δημοσιεύει η ρυθμιστική αρχή ενέργειας ΡΑΑΕΥ.

Συγκεκριμένα, η μέση χονδρική τιμή ρεύματος μέχρι σήμερα στη χώρα μας είναι 104 ευρώ/MWh. Πάνω από εμάς βρίσκονται οι Βουλγαρία, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία, Μάλτα και Ρουμανία με τιμές ρεύματος που κυμαίνονται από τα 104 ως τα 119 ευρώ.

Τη χαμηλότερη τιμή έχει η Σουηδία με 37 ευρώ και έπειτα η Ισπανία και Πορτογαλία με 65 ευρώ.

Πάντως, η Ελλάδα είναι τουλάχιστον φθηνότερη από τους γείτονές της, καθώς Ιταλία, Αλβανία, Β. Μακεδονία και Βουλγαρία πληρώνουν αρκετά παραπάνω.

Επιπλέον, αξίζει να προσθέσουμε ότι κατά το α’ τρίμηνο η χονδρική τιμή στην Ελλάδα βρέθηκε στα 144 ευρώ, άρα στη συνέχεια υπήρξε σημαντική αποκλιμάκωση που την οδήγησε στα 104 ευρώ έως τα τέλη Αυγούστου.

Διαφορετική είναι η εικόνα στις τελικές τιμές λιανικής που πληρώνουν τα νοικοκυριά. Στην περίπτωση αυτή, η Ελλάδα κατατάσσεται 16η στον κατάλογο που δημοσιεύει η εταιρεία HEPI για τον Ιούλιο και συγκρίνει λαμβάνοντας υπόψη όλες τις χρεώσεις, δηλαδή μαζί με τέλη και φόρους.

Πάντως, αν συνυπολογιστεί η αγοραστική δύναμη στην κάθε χώρα, τότε η Ελλάδα ανεβαίνει από την 16η στην 9η θέση, δηλαδή πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Στις τιμές του ρεύματος αναφέρθηκε την Παρασκευή ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου. Όπως τόνισε μιλώντας στον ΣΚΑΙ, φέτος το καλοκαίρι παρατηρήθηκε σημαντική αποκλιμάκωση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Εντούτοις, το υπουργείο δεν επαναπαύεται και στις αρχές Σεπτεμβρίου θα καταθέσει νέες προτάσεις στην ομάδα εργασίας που έχει συσταθεί από την Ε.Ε. για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα στην ευρύτερη αγορά.

“Στόχος είναι να δούμε και πως θα περάσει η αποκλιμάκωση στις τελικές τιμές καταναλωτή”, δήλωσε σχετικά ο υπουργός.