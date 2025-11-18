Συμβαίνει τώρα:
Χρηστικά

Ευλογιά στα αιγοπρόβατα: Έρχεται πρωτοβουλία στήριξης των πληγέντων κτηνοτρόφων

Η στήριξη των κτηνοτρόφων θα είναι ανάλογη των ζώων που θανατώθηκαν, δήλωσε σήμερα (18.11.25) ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης
Πρόβατα
ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ / EUROKINISSI

Πρωτοβουλία στήριξης των κτηνοτρόφων που έχασαν τα αιγοπρόβατά τους από την ευλογιά προανήγγειλε σήμερα (18.11.25), ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο ertnews.

Συγκεκριμένα, ο κος Μητσοτάκης δήλωσε πως «θα υπάρξει πρωτοβουλία από την κυβέρνηση ώστε ως το τέλος του έτους να υπάρξει στήριξη του εισοδήματος των κτηνοτρόφων που έχασαν ζώα (σ.σ. Αιγοπρόβατα) λόγω της ευλογιάς. Θα είναι ανάλογη των ζώων που θανατώθηκαν και θα δώσει δυνατότητα στήριξης μέχρι την αναπλήρωση των κοπαδιών τους. Τα χρήματα θα είναι από τον κρατικό προϋπολογισμό» σημείωσε.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε προχθές (16.11.25), ο γενικός γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπύρος Πρωτοψάλτης μέχρι στιγμής έχουν θανατωθεί συνολικά 408.595 ζώα.

Σύμφωνα με σχετική νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης προβλέπεται άμεση αποζημίωση στους κτηνοτρόφους που επλήγησαν από την ευλογιά. 

Βάση αυτής εξαιρούνται -της αποζημίωσης- όσοι έκαναν παράνομο εμβολιασμό ή δεν τήρησαν μέτρα βιοασφάλειας. Οι αποζημιώσεις είναι αφορολόγητες, ακατάσχετες και ανεκχώρητες, δεν συμψηφίζονται και δεν υπολογίζονται σε εισοδηματικά όρια. 

