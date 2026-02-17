Φορολογικές δηλώσεις 2026 και επιχειρήσεις: Στο μικροσκόπιο οι πληρωμές με κάρτα, τι αλλάζει στο έντυπο Ε3

Με προσοχή καλούνται να αντιμετωπίσουν στις φορολογικές δηλώσεις του 2026 οι επιχειρήσεις τους επαγγελματικούς λογαριασμούς και τα POS, καθώς στο έντυπο Ε3 για το φορολογικό έτος 2025 αποτυπώνονται ως διακριτή πληροφορία, δίνοντας πιο καθαρή εικόνα για το πώς πληρώνεται μια επιχείρηση στην πράξη σε κάθε συναλλαγή και τι δηλώνει στην εφορία.

Το παραπάνω προκύπτει από οδηγό που εξέδωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) προκειμένου να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να κατανοήσουν πώς θα πρέπει να συμπληρώσουν το σχετικό έντυπο Ε3, ενόψει της έναρξης της περιόδου φορολογικών δηλώσεων 2026.

Για τις περισσότερες μικρές επιχειρήσεις, πριν από την υποβολή του Ε3 θα πρέπει να υπάρχει καθαρή εικόνα για το ποιοι επαγγελματικοί λογαριασμοί χρησιμοποιήθηκαν μέσα στη χρονιά και με ποια τερματικά καρτών έγιναν οι εισπράξεις. Δεν είναι σπάνιο να έχουν «τρέξει» μέσα σε ένα έτος αλλαγές, από μια νέα σύμβαση με πάροχο πληρωμών μέχρι αντικατάσταση τερματικού ή μεταφορά της εκκαθάρισης σε άλλο σχήμα, γεγονότα που συχνά οδηγούν σε καθυστερήσεις στη συγκέντρωση των στοιχείων όταν πλησιάζει η προθεσμία.

Η λογική της ΑΑΔΕ είναι ότι η δήλωση στο Ε3 δεν απαιτεί μόνο τα έσοδα και τα έξοδα, αλλά και τον τρόπο που συντελέστηκε η συναλλαγή. Όταν μια επιχείρηση έχει ένα POS στο κατάστημα, άλλο POS για delivery ή περισσότερα σημεία πώλησης, η συνολική εικόνα πρέπει να ταυτίζεται με τις πραγματικές ρυθμίσεις που ίσχυαν μέσα στο 2025. Το ίδιο ισχύει όταν η επιχείρηση άλλαξε τράπεζα ή διατηρεί περισσότερους από έναν επαγγελματικούς λογαριασμούς για διαφορετικές ανάγκες.

Στην πράξη, αυτό ανεβάζει τον πήχη της προετοιμασίας στη συγκέντρωση των σωστών στοιχείων και θα πρέπει να αποφευχθούν τα λάθη.

Τι αλλάζει από φέτος

Μαζί με το κομμάτι των πληρωμών, στο έντυπο Ε3 2025 ζητούνται στοιχεία που συνδέονται με την παρουσία και την επικοινωνία της επιχείρησης, όπως η δήλωση ενεργών ηλεκτρονικών διευθύνσεων.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται και συμπληρωματικές πληροφορίες που αφορούν κυρίως εταιρικές μορφές και ομίλους, με έμφαση στη διαφάνεια του εταιρικού σχήματος και σε υποχρεώσεις που ενεργοποιούνται όταν υπάρχουν σχέσεις συμμετοχής ή ένταξη σε μεγαλύτερες δομές. Για τις επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν σε αυτές τις κατηγορίες, η ουσία παραμένει ότι το έντυπο γίνεται πιο απαιτητικό σε ό,τι αφορά τον τρόπο λειτουργίας τους.

Ουσιαστικά, με το έντυπο η φορολογική δήλωση της επιχείρησης παύει να είναι μόνο μια αποτύπωση οικονομικών μεγεθών και αρχίζει να ενσωματώνει, πιο καθαρά, το πώς γίνονται οι συναλλαγές στην καθημερινότητα.