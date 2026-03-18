Φορολογικές δηλώσεις 2026: Παράθυρο ενός μήνα για διορθώσεις στοιχείων από τους φορολογούμενους πριν την αυτόματη υποβολή – Πού εντοπίζονται «παγίδες»

Οι φορολογικές δηλώσεις 2026 με το «καλημέρα» μπαίνουν σε φάση προσεκτικού ελέγχου για περισσότερους από 1,5 εκατ. φορολογούμενους, καθώς η ΑΑΔΕ θα οριστικοποιήσει αυτόματα στις 16.4.2026 τις προσυμπληρωμένες δηλώσεις όσων δεν παρέμβουν εγκαίρως στα στοιχεία τους.

Η ΑΑΔΕ έχει ήδη ανεβάσει 1.357.222 προσυμπληρωμένες φορολογικές δηλώσεις, που αφορούν 1.553.123 φορολογούμενους, κυρίως μισθωτούς και συνταξιούχους. Αν τα στοιχεία είναι σωστά, ο φορολογούμενος μπορεί απλώς να μην κάνει τίποτα και η δήλωση θα κλειδώσει αυτόματα. Αν όμως υπάρχουν λάθη, παραλείψεις ή ποσά που χρειάζονται διόρθωση, τότε η ευθύνη περνά στον ίδιο, πριν προκύψει εκκαθάριση σε λάθος βάση.

Μέχρι τις 15.4.2026 μπορεί να υποβληθεί αρχική δήλωση με διορθωμένα στοιχεία, ώστε να μη γίνει αυτόματη οριστικοποίηση από τη φορολογική διοίκηση. Από τις 17.4.2026 έως και τις 15.7.2026 παραμένει ανοικτό το πεδίο για τροποποιητική δήλωση χωρίς κυρώσεις, η οποία στην πράξη λειτουργεί ως δεύτερη ευκαιρία για όσους άφησαν να περάσει η αυτόματη διαδικασία ή εντόπισαν αργότερα λάθος στην εικόνα της δήλωσής τους. Η γενική προθεσμία για τις δηλώσεις φυσικών προσώπων λήγει στις 15.7.2026.

Πού χρειάζεται προσοχή

Το σημείο που θέλει τη μεγαλύτερη προσοχή είναι το περιεχόμενο των προσυμπληρωμένων κωδικών και όχι μόνο το αν έχει «ανέβει» σωστά ο μισθός ή η σύνταξη. Στην πράξη, οι παγίδες εντοπίζονται σε πεδία που επηρεάζουν απευθείας τον τελικό φόρο, όπως οι κωδικοί των ηλεκτρονικών αποδείξεων, οι εγγραφές που σχετίζονται με τεκμήρια κατοικίας και αυτοκινήτου, η αποτύπωση επιδομάτων σε σωστή ή λανθασμένη φορολογική κατηγορία, αλλά και η καταχώριση αναδρομικών ή άλλων ποσών που μπορεί να αλλάξουν την εκκαθάριση.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και στις περιπτώσεις όπου λείπουν στοιχεία. Μια παράλειψη επιδόματος ή μια εσφαλμένη μεταφορά ποσού σε κωδικό που φορολογείται διαφορετικά μπορεί να οδηγήσει είτε σε μεγαλύτερη επιβάρυνση είτε σε ανάγκη μεταγενέστερης διόρθωσης. Το ίδιο ισχύει και για τις τεκμαρτές δαπάνες, όπου τυχόν αστοχία σε στοιχεία για ακίνητα ή οχήματα μπορεί να ανεβάσει τεχνητά τη φορολογική βάση.

Η φετινή διαδικασία συνοδεύεται και από το γνωστό χρονοδιάγραμμα πληρωμής του φόρου σε 8 μηνιαίες δόσεις, με πρώτη καταβολή έως 31.7.2026, ενώ παραμένει και η κλιμακωτή έκπτωση για εφάπαξ εξόφληση, ανάλογα με τον χρόνο υποβολής της δήλωσης. Αυτό σημαίνει ότι ο έγκαιρος έλεγχος δεν συνδέεται μόνο με την ορθότητα των στοιχείων, αλλά και με το οικονομικό αποτέλεσμα που θα προκύψει τελικά για τον φορολογούμενο.