Φορολογικές δηλώσεις και ΕΝΦΙΑ: «Ανοίγει» η αυλαία για τον «σκληρό πυρήνα» της φορολογικής περιόδου – Ποιες είναι οι παγίδες και ποιες οι ευκαιρίες

«Στον αέρα» από σήμερα, Δευτέρα (16.3.2026), θα βρίσκεται η πλατφόρμα υποβολής των φορολογικών δηλώσεων 2026, ενώ ο ΕΝΦΙΑ έχει ήδη αρχίσει να αναρτάται για τους ιδιοκτήτες ακινήτων, ανοίγοντας το πιο πυκνό και απαιτητικό κομμάτι της φετινής φορολογικής περιόδου.

Με τις φορολογικές δηλώσεις και τον ΕΝΦΙΑ να συμπίπτουν στο ίδιο χρονικό «παράθυρο», με τους φορολογούμενους και τους λογιστές να έχουν να διαχειριστούν ένα μεγάλο όγκο δεδομένων αλλά και να προσέξουν τις λεπτομέρειες που μπορούν να ανεβάσουν ή να μειώσουν τον τελικό λογαριασμό.

Στο σκέλος των φορολογικών δηλώσεων, το βασικό χρονοδιάγραμμα είναι σαφές. Η υποβολή γίνεται από 15 Μαρτίου έως 15 Ιουλίου κάθε έτους, αλλά επειδή φέτος η 15η Μαρτίου ήταν χθες Κυριακή, η πρακτική έναρξη μεταφέρεται σήμερα Δευτέρα 16.3.2026. Το ισχύον πλαίσιο προβλέπει επίσης 8 μηνιαίες δόσεις για την πληρωμή του φόρου εισοδήματος, με την πρώτη να λήγει στις 31.7.2026, ενώ για εφάπαξ εξόφληση έως την ίδια ημερομηνία ισχύει κλιμακωτή έκπτωση 4% για δήλωση έως 30/4, 3% για δήλωση από 1/5 έως 15/6 και 2% για δήλωση από 16/6 έως 15/7.

Για έναν φορολογούμενο που ο λογαριασμός θα προκύψει χρεωστικός, η έγκαιρη υποβολή μπορεί να μεταφραστεί σε άμεσο όφελος, αρκεί βέβαια να έχει και τη δυνατότητα να πληρώσει εφάπαξ μέχρι το τέλος Ιουλίου.

Το δεύτερο σημείο προσοχής είναι το νέο έντυπο Ε1, το οποίο έχει καθοριστεί με την απόφαση Α.1062/2026. Εκεί ενσωματώνονται οι νέοι κωδικοί που συνδέονται με το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα, δηλαδή με το ελάχιστο φορολογητέο ποσό που μπορεί να υπολογιστεί για επαγγελματίες ανεξάρτητα από το τι δηλώνουν.

Οι κωδικοί 045-046 αφορούν περιπτώσεις εξαίρεσης ή αναλογικής μείωσης αυτού του τεκμαρτού ποσού, ενώ οι 047-048 αφορούν μείωση κατά 50% για συγκεκριμένες κατηγορίες, όπως πολύτεκνοι, μονογονεϊκές οικογένειες, ιδιοκτήτες ταξί με μικρό ποσοστό και επαγγελματίες που έχουν έδρα και κατοικία σε μικρούς οικισμούς ή παραμεθόριες περιοχές. Νέος είναι και ο κωδικός 079 για ενήλικα εξαρτώμενα άγαμα τέκνα έως 25 ετών που σπουδάζουν, είναι άνεργα εγγεγραμμένα στη ΔΥΠΑ ή υπηρετούν τη θητεία τους, ώστε να μην ενεργοποιείται γι’ αυτά η ελάχιστη αντικειμενική δαπάνη.

Από εκεί και πέρα, η «παγίδα» παραμένει η ίδια με πέρυσι: Οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι, οι ιδιοκτήτες ακινήτων και οι επαγγελματίες δεν πρέπει να θεωρήσουν ότι η δήλωση υποβάλλεται αυτόματα. Χρειάζεται έλεγχος στα εισοδήματα, στις παρακρατήσεις, στα μισθώματα, στα αναδρομικά, στα εξαρτώμενα μέλη και γενικά σε κάθε στοιχείο που επηρεάζει την τελική εκκαθάριση. Ιδίως στα προσυμπληρωμένα πεδία, τυχόν λάθος δεν διορθώνεται πάντα με μια απλή κίνηση του φορολογούμενου, αλλά μπορεί να απαιτήσει διόρθωση από τον φορέα που έστειλε τα δεδομένα στην ΑΑΔΕ.

«Στον αέρα» ο ΕΝΦΙΑ

Στο μέτωπο του ΕΝΦΙΑ, τα εκκαθαριστικά έχουν ήδη πάρει τον δρόμο προς το myAADE και η πρώτη δόση πρέπει να πληρωθεί έως 31.3.2026. Η αποπληρωμή γίνεται είτε εφάπαξ είτε σε έως 12 μηνιαίες δόσεις, χωρίς έκπτωση για όποιον επιλέξει να εξοφλήσει όλο το ποσό από την αρχή. Αυτό σημαίνει ότι πριν καν έρθει η πρώτη δόση του φόρου εισοδήματος, οι ιδιοκτήτες ακινήτων καλούνται ήδη να ενσωματώσουν τον ΕΝΦΙΑ στον μηνιαίο προγραμματισμό τους.

Η υπηρεσία Δήλωση Ε9/ΕΝΦΙΑ της ΑΑΔΕ παραμένει το βασικό εργαλείο για να δει κανείς την περιουσιακή του εικόνα, τα στοιχεία των ακινήτων και τα εκκαθαριστικά. Παράλληλα, φέτος «τρέχουν» και οι μειώσεις που μπορεί να αλλάξουν αισθητά το αποτέλεσμα, με πιο χαρακτηριστικές τη μείωση 20% για ασφαλισμένες κατοικίες αξίας έως 500.000 ευρώ, τη μείωση 10% για ασφαλισμένες κατοικίες μεγαλύτερης αξίας και τη μείωση 50% από το 2026 για κύριες κατοικίες σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους, με εξαιρέσεις και ειδικές γεωγραφικές προβλέψεις.