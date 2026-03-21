Φορολογικές δηλώσεις με προβλέψιμο πλαίσιο και ΕΝΦΙΑ με εκπτώσεις που διευρύνονται

Άρχισε αυτή την εβδομάδα η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων για το φορολογικό έτος 2025 και παράλληλα αναρτήθηκαν τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ για το 2026, ενσωματώνοντας ουσιαστικές μειώσεις φόρου ως αποτέλεσμα της φορολογικής μεταρρύθμισης.

Ειδικότερα, εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες θα διαπιστώσουν φέτος, μέσω των φορολογικών δηλώσεων και του ΕΝΦΙΑ, σημαντικές ελαφρύνσεις στον φόρο εισοδήματος χάρη στη μείωση των τεκμηρίων διαβίωσης για κατοικίες και αυτοκίνητα. Παράλληλα, ελεύθεροι επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια έχουν μείωση στο ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα και νέες μητέρες που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα έχουν πλήρη απαλλαγή, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Γιώργος Κώτσηρας στην Απογευματινή.

Σημαντικές ελαφρύνσεις προκύπτουν και για ιδιοκτήτες ακινήτων που μίσθωσαν κλειστές κατοικίες ή μετέτρεψαν βραχυχρόνιες μισθώσεις σε μακροχρόνιες, καθώς και για όσους προχώρησαν σε ανακαίνιση των κατοικιών τους.

Το πλαίσιο υποβολής των δηλώσεων είναι πλέον σαφές και προβλέψιμο, με συγκεκριμένες προθεσμίες και κλιμακωτές εκπτώσεις για την έγκαιρη υποβολή και εξόφληση του φόρου. Μεγάλο μέρος των στοιχείων είναι προσυμπληρωμένο, ενώ περίπου 1.300.000 δηλώσεις -κυρίως μισθωτών και συνταξιούχων- είναι προεκκαθαρισμένες και θα υποβληθούν αυτόματα, εφόσον δεν απαιτούνται διορθώσεις. Η τάξη και απλοποίηση της διαδικασίας διευκολύνουν την καθημερινότητα και ενισχύουν την εμπιστοσύνη κράτους-πολίτη.

Σε ό,τι αφορά τον ΕΝΦΙΑ, οι εκπτώσεις διευρύνονται. Οι κάτοικοι μικρών οικισμών της περιφέρειας θα καταβάλουν τον μισό φόρο σε σχέση με πέρυσι για την κύρια κατοικία τους, ενώ εκπτώσεις χορηγούνται και σε όσους έχουν ασφαλίσει τα ακίνητά τους. Ταυτόχρονα, διπλασιάζεται ο ΕΝΦΙΑ για κλειστά ακίνητα που ανήκουν σε τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης, με στόχο την ενίσχυση της προσφοράς κατοικιών.

Οι παρεμβάσεις αυτές εντάσσονται σε μια συνολική στρατηγική μείωσης της φορολογίας, που υλοποιείται με συνέπεια τα τελευταία χρόνια.

Συμπληρώνουν ότι τις αυξήσεις που βλέπουν ήδη στις καθαρές αποδοχές τους μισθωτοί και συνταξιούχοι από τις αρχές του έτους, λόγω της μείωσης της παρακράτησης φόρου. Ιδιαίτερα ωφελημένοι είναι οι νέοι εργαζόμενοι και οι οικογένειες, με τον φόρο να μειώνεται όσο αυξάνεται ο αριθμός των παιδιών.

Μειώνοντας τους άμεσους φόρους στηρίζουμε άμεσα τα νοικοκυριά. Γνωρίζουμε,ωστόσο, ότι οι ανάγκες των πολιτών παραμένουν αυξημένες. Ιδίως στη σημερινή συγκυρία διεθνούς αβεβαιότητας, με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή να ασκεί πιέσεις στην παγκόσμια οικονομία και στις τιμές της ενέργειας, η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος καθίσταται ακόμη πιο κρίσιμη.

Τα τελευταία χρόνια έχουμε καταφέρει να οικοδομήσουμε μια ανθεκτική οικονομία, με υγιή δημόσια οικονομικά και ισχυρή αναπτυξιακή πορεία.

Πρόκειται για μια εθνική κατάκτηση, που στηρίχθηκε στις προσπάθειες των πολιτών και στη συνετή διακυβέρνηση υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτή η ανθεκτικότητα μάς επιτρέπει να προχωρούμε με ασφάλεια, συνεχίζοντας στον ίδιο δρόμο: στο πλευρό των πολιτών, όχι με εύκολες υποσχέσεις που υπονομεύουν την αξιοπιστία της χώρας, αλλά με μετρημένες, υπεύθυνες παρεμβάσεις που βελτιώνουν το παρόν και διασφαλίζουν το μέλλον.





