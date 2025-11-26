Χρηστικά

Φορολοταρία Οκτωβρίου: Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση – Δείτε αν κερδίσατε έως 50.000 ευρώ

Τα χρήματα της φορολοταρίας κυμαίνονται από 1.000 έως 50.000 ευρώ
REUTERS
REUTERS / Dado Ruvic / Illustration / File Photo

Η 49η φορολοταρία ολοκληρώθηκε σήμερα (26.11.2025), χαρίζοντας χρήματα σε τυχερούς πολίτες που πραγματοποίησαν ηλεκτρονικές αγορές τον Οκτώβριο του 2025. Η διαδικασία προσφέρει μια ευκαιρία σε όσους χρησιμοποιούν κάρτα ή άλλο ηλεκτρονικό μέσο πληρωμής να διεκδικήσουν επιπλέον οικονομική ενίσχυση.

Τα χρήματα της φορολοταρίας κυμαίνονται από 1.000 έως 50.000 ευρώ, προσφέροντας μικρές και μεγάλες «ανάσες» στους νικητές. Η συμμετοχή είναι αυτόματη για όλους τους πολίτες που πραγματοποιούν ηλεκτρονικές συναλλαγές.

Δείτε αν ανήκετε στους τυχερούς πατώντας εδώ.

Δείτε τους τυχερούς λαχνούς πατώντας εδώ.

Τα ποσά που θα κερδίζουν κάθε μήνα 556 φορολογούμενοι είναι τα εξής:

  • 1 τυχερός κερδίζει 50.000 ευρώ
  • 5 τυχεροί κερδίζουν από 20.000 ευρώ ο καθένας
  • 50 τυχεροί κερδίζουν από 5.000 ευρώ ο καθένας
  • 500 τυχεροί κερδίζουν από 1.000 ευρώ ο καθένας

Στους φορολογούμενους που κληρώνονται και δεν έχουν δηλώσει τραπεζικό λογαριασμό, δίνεται προθεσμία τριών μηνών από την ημερομηνία της κλήρωσης, προκειμένου να δηλώσουν τον τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο επιθυμούν να πιστωθεί το χρηματικό έπαθλο, στην εφαρμογή προσωποποιημένης πληροφόρησης του TAXISnet.

