Φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι και μπαταρίες: Το πιθανό όφελος, η απόσβεση και οι παγίδες

Στη μείωση του ενεργειακού κόστους έως κατά 30% σε κατοικίες και επιχειρήσεις αποσκοπεί η απλοποίηση της αυτοκατανάλωσης που φέρνει η νέα υπουργική απόφαση του ΥΠΕΝ. Στόχος είναι να μπορούν πιο εύκολα οι καταναλωτές να επενδύσουν στην αυτοκατανάλωση, αξιοποιώντας τόσο τα φωτοβολταϊκά σε στέγες ή μπαλκόνια, όσο και την αποθήκευση ενέργειας με μπαταρίες.

Πάντως, παράγοντες της αγοράς διατυπώνουν τις επιφυλάξεις τους για το ρεαλιστικό όφελος που μπορεί να εξασφαλίσει ένα νοικοκυριό από τα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι.

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Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά (ΣΠΕΦ), Στέλιος Λουμάκης, σχολίασε μιλώντας στο STAR Κεντρικής Ελλάδας ότι η απόσβεση σε πέντε χρόνια που διαφημίζεται δεν είναι το πιθανότερο σενάριο, αλλά μάλλον η βέλτιστη περίπτωση.

Να σημειώσουμε όσον αφορά το κόστος, ότι ένα φωτοβολταϊκό μπαλκονιού στα 800 W (που είναι το μέγιστο όριο) στοιχίζει από 700 έως 1.000 ευρώ στα πλαίσια ενός πλήρους πακέτου που περιλαμβάνει τον μικροαντιστροφέα ισχύος, την καλωδίωση και τις βάσεις στήριξης.

Ο καταναλωτής θα πρέπει να γνωρίζει, όμως, ότι για να έχει όφελος, θα πρέπει να μεταφέρει μεγάλο μέρος της κατανάλωσής του τις ώρες που το φωτοβολταϊκό προσφέρει τη μέγιστη παραγωγή. Κάτι που δεν είναι αυτονόητο, καθώς πολλοί εργάζονται και απουσιάζουν από το σπίτι το πρωί και το μεσημέρι.

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Σε μια τέτοια περίπτωση, το ετήσιο όφελος με βάση μια τυπική κατανάλωση μπορεί να φτάσει μόλις τα 100 ευρώ, οπότε η απόσβεση αγγίζει τα δέκα έτη.

Υπάρχουν, επίσης, πρακτικά ζητήματα που αφορούν την τοποθέτηση του φωτοβολταϊκού, το οποίο μπορεί να φτάσει σε βάρος τα 40 κιλά, όπως και τον προσανατολισμό του ώστε να μην πέφτουν σκιές από δέντρα ή κοντινά κτήρια.

Αντίστοιχα, η πρίζα στην οποία θα μπει το φωτοβολταϊκό θα πρέπει να είναι στην ίδια φάση με κάποια ενεργοβόρο συσκευή του σπιτιού, αλλιώς χρειάζεται πρώτα να γίνει παρέμβαση του ηλεκτρολόγου.

Πάντως, πολύ διαφορετική γίνεται η εξίσωση αν το φωτοβολταϊκό πλαισιώσει μια μπαταρία. Η νέα υπουργική δίνει πλέον αυτή τη δυνατότητα, επιτρέποντας τις μπαταρίες είτε μαζί με φ/β, είτε μόνες τους.

Οι τιμές σε αυτά τα συστήματα είναι πολύ ακριβότερες από τα φωτοβολταϊκά, καθώς φτάνουν τα 4-8.000 ευρώ αναλόγως του μεγέθους.

Επί της ουσίας η μπαταρία επιτρέπει να αποθηκεύεται η δωρεάν ενέργεια του φωτοβολταϊκού το μεσημέρι, ώστε να καταναλώνεται το βράδυ. Έτσι, παρακάμπτεται και η απαίτηση για ταυτοχρονισμένη κατανάλωση τις ώρες που παράγει το φωτοβολταϊκό και διευκολύνεται η καθημερινότητα του καταναλωτή.

Ο συνδυασμός φ/β και μπαταρίας επιτρέπει μια ρεαλιστική απόσβεση της αρχικής επένδυσης σε πέντε χρόνια, όπως εκτιμά ο κ. Λουμάκης.

Αξίζει να σταθούμε, επίσης, στο σενάριο μιας αυτόνομης μπαταρίας δίχως φωτοβολταϊκό. Όπως προβλέπεται, το σύστημα δεν μπορεί να διοχετεύει ή να πωλεί ποσότητες ρεύματος στο δίκτυο, παρά μόνο να φορτίζει από αυτό και στη συνέχεια να καλύπτει μέρος ή το σύνολο των αναγκών του καταναλωτή.

Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι κάποιος μπορεί να εκμεταλλευτεί ένα διζωνικό ή δυναμικό τιμολόγιο, τα οποία χρεώνουν διαφορετικές τιμές ανά ώρα της ημέρας. Θα φορτίζει τη μπαταρία όταν το ρεύμα είναι φτηνό και θα λειτουργεί τις συσκευές του σπιτιού με τη μπαταρία όταν το ρεύμα είναι ακριβό.

Μάλιστα, προβλέπονται τόσο σταθερά, όσο και κινητά συστήματα αποθήκευσης, όπως είναι για παράδειγμα η μπαταρία ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου. H συγκεκριμένη περίπτωση είναι ιδανική, καθώς οι εν λόγω μπαταρίες είναι μεγάλης χωρητικότητας και είναι σε θέση να επιτελέσουν έτσι διπλό ρόλο.

Τέλος, η νέα υπουργική εισάγει παράλληλα τη δυνατότητα σε πολυκατοικίες και συγκροτήματα κατοικιών να εκμεταλλευτούν τα παραπάνω μέσα, όπως και τα φωτοβολταϊκά στις στέγες. Οι επιμέρους καταναλωτές μπορούν να εκπροσωπούνται από διαφορετικούς προμηθευτές ρεύματος, ενώ μια επιμέρους παροχή μπορεί να συμμετέχει σε περισσότερους από έναν σταθμούς.