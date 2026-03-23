Fuel pass 2026: Επιστρέφει η ψηφιακή κάρτα καυσίμων για νοικοκυριά – Δείτε τα ποσά της επιδότησης και τα εισοδηματικά κριτήρια

Νέα επιδότηση για το αυξημένο κόστος των καυσίμων για φυσικά πρόσωπα ενεργοποιεί η κυβέρνηση για το δίμηνο Απριλίου – Μαΐου 2026, όπως είχε πράξει και το 2022 με το γνωστό fuel pass, με βασικό εργαλείο την ψηφιακή κάρτα και στόχο να στηριχθούν περίπου 3 εκατομμύρια από τα 4 εκατομμύρια ιδιοκτητών οχημάτων.

Το δεύτερο μέτρο του πακέτου απευθύνεται ευθέως στα νοικοκυριά και επαναφέρει τη λογική της ενίσχυσης μέσω ενός ψηφιακού εργαλείου, με τη μορφή του fuel pass. Η επιδότηση θα δοθεί τον Απρίλιο, αλλά υπολογίζεται ώστε να καλύπτει αυξημένο κόστος κατανάλωσης καυσίμων δύο μηνών, Απριλίου και Μαΐου, τόσο για αμόλυβδη όσο και για πετρέλαιο κίνησης. Η κάρτα θα μπορεί να χρησιμοποιείται σε πρατήρια, μέσα μαζικής μεταφοράς και ταξί, ενώ προβλέπεται και εναλλακτική της κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό για όσους δεν χρησιμοποιούν smartphone. Το κόστος του μέτρου ανέρχεται σε 130 εκατ. ευρώ.

Η επιδότηση έχει υπολογιστεί μεσοσταθμικά στα 36 λεπτά το λίτρο. Με παραδοχή μέσης κατανάλωσης 70 λίτρων τον μήνα, η ενίσχυση για αυτοκίνητο στην ηπειρωτική Ελλάδα φτάνει στα 50 ευρώ για το δίμηνο με χρήση ψηφιακής κάρτας ή στα 40 ευρώ χωρίς κάρτα. Για νησιωτική περιοχή το ποσό ανεβαίνει στα 60 ευρώ με ψηφιακή κάρτα και στα 50 ευρώ χωρίς αυτή. Για μοτοσυκλέτες, η ενίσχυση διαμορφώνεται στα 30 ευρώ στην ηπειρωτική Ελλάδα και στα 35 ευρώ στη νησιωτική με κάρτα, ή στα 25 και 30 ευρώ αντίστοιχα χωρίς κάρτα.

Τα εισοδηματικά όρια τοποθετούνται στις 25.000 ευρώ για άγαμους και στις 35.000 ευρώ για έγγαμους, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Για μονογονεϊκές οικογένειες το όριο φτάνει στις 39.000 ευρώ, επίσης με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί πέραν του πρώτου. Η παρουσίαση αναφέρει ότι τα κριτήρια αυτά καλύπτουν περίπου τα 3 από τα 4 εκατομμύρια ιδιοκτητών οχημάτων.

Για να λάβει την ενίσχυση ο δικαιούχος θα πρέπει να δηλώσει το όχημα σε πλατφόρμα στο gov.gr. Προϋπόθεση είναι να έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας ή σύμβαση μακροχρόνιας μίσθωσης, ενώ κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να δηλώσει μόνο ένα όχημα και κάθε όχημα μόνο έναν δικαιούχο. Επιπλέον, το όχημα πρέπει να είναι σε κυκλοφορία, ασφαλισμένο και χωρίς οφειλές από τέλη κυκλοφορίας.