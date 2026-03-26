Fuel Pass 2026: Οι δικαιούχοι των έκτακτων μέτρων στήριξης – Σε ποιες περιοχές αυξάνεται η επιδότηση

Το βράδυ της Πέμπτης 26.03.2026, δημοσιεύτηκε το φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με τίτλο «Επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της αύξησης του ενεργειακού κόστους και την προστασία των πληττόμενων κλάδων της οικονομίας», με έμφαση στα μέτρα για την καταπολέμηση της ακρίβειας στα καύσιμα μεταξύ των οποίων και το fuel pass.

Το fuel pass και τα υπόλοιπα μέτρα, έρχονται ως απάντηση στις μεγάλες αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων, που έχουν προκύψει στο πλαίσιο των εξελίξεων και της έντασης που προκαλεί ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συγκεκριμένα, η Πράξη περιλαμβάνει τέσσερα βασικά μέτρα στήριξης, τα οποία προβλέπουν τα εξής:

Άρθρο πρώτο

Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης λόγω αύξησης ενεργειακού κόστους

1. Παρέχεται οικονομική ενίσχυση από τον κρατικό προϋπολογισμό σε κάθε φυσικό πρόσωπο, που είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας με δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα φορολογικού έτους 2024 έως είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ευρώ για τους άγαμους και έως τριάντα πέντε χιλιάδες (35.000) ευρώ για τους έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης, προσαυξανόμενο κατά πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο του νοικοκυριού, προς τον σκοπό συμβολής στην κάλυψη του κόστους κατανάλωσης καυσίμων κίνησης και μετακίνησης για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο έτους 2026. Ειδικά για μονογονεϊ- κές οικογένειες, το όριο του δηλωθέντος εισοδήματος του πρώτου εδαφίου ανέρχεται σε τριάντα εννέα χιλιάδες (39.000) ευρώ, προσαυξανόμενο κατά πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, πέραν του πρώτου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

2. Για τους μήνες της παρ. 1, η οικονομική ενίσχυση ανέρχεται στα συνολικά ακόλουθα ποσά:

α) Εξήντα (60) ευρώ με τη χρήση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας για δικαιούχους ιδιοκτήτες οχημάτων πλην μοτοσυκλετών – μοτοποδηλάτων, με κύρια κατοικία στις Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων, Κρήτης, στην Περιφερειακή Ενότητα Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, στην Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, στην Περιφερειακή Ενότητα Θάσου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στη νήσο Σκύρο της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στη νήσο Σαμοθράκη της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και στη νήσο Αμμουλιανή της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Το ανωτέρω ποσό διαμορφώνεται σε πενήντα (50) ευρώ, εφόσον ο δικαιούχος επιλέξει κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό,

β) πενήντα (50) ευρώ με τη χρήση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας για δικαιούχους ιδιοκτήτες οχημάτων πλην μοτοσυκλετών – μοτοποδηλάτων, με κύρια κατοικία στην υπόλοιπη Ελλάδα. Το ανωτέρω ποσό διαμορφώνεται σε σαράντα (40) ευρώ, εφόσον ο δικαιούχος επιλέξει κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό,

γ) τριάντα πέντε (35) ευρώ με τη χρήση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας για δικαιούχους ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών – μοτοποδηλάτων, με κατοικία στις Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων, Κρήτης, στην Περιφερειακή Ενότητα Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, στην Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, στην Περιφερειακή Ενότητα Θάσου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στη νήσο Σκύρο της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στη νήσο Σαμοθράκη της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και στη νήσο Αμμουλιανή της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Το ανωτέρω ποσό διαμορφώνεται σε τριάντα (30) ευρώ, εφόσον ο δικαιούχος επιλέξει κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

δ) τριάντα (30) ευρώ με τη χρήση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας για δικαιούχους ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών – μοτοποδηλάτων, με κύρια κατοικία στην υπόλοιπη Ελλάδα. Το ανωτέρω ποσό διαμορφώνεται στα είκοσι πέντε (25) ευρώ, εφόσον ο δικαιούχος επιλέξει κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

3. Κάθε όχημα ή μοτοσυκλέτα – μοτοποδήλατο μπορεί να δηλωθεί από ένα μόνο φυσικό πρόσωπο, το οποίο διαθέτει επί του οχήματος και της μοτοσυκλέτας – μοτοποδηλάτου πλήρη κυριότητα ή συγκυριότητα ή είναι μισθωτής δυνάμει συμβολαίου χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing). Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να δηλώνει μόνο ένα όχημα ή μοτοσυκλέτα – μοτοποδήλατο. Προϋπόθεση είναι το όχημα, μοτοσυκλέτα – μοτοποδήλατο να είναι σε κυκλοφορία, να είναι ασφαλισμένο και να μην οφείλονται γι’ αυτό τέλη κυκλοφορίας.

4. Η οικονομική ενίσχυση της παρ. 2 πιστώνεται από την ανώνυμη εταιρεία του Ελληνικού Δημοσίου «Κοινωνία της Πληροφορίας Μονοπρόσωπη Α.Ε.» (ΚτΠ Μ.Α.Ε.) μέσω ειδικής εφαρμογής της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr ΕΨΠ) που δημιουργείται από την ΚτΠ Μ.Α.Ε., που εποπτεύεται από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στον δικαιούχο:

α) Σε ψηφιακή χρεωστική κάρτα, που εκδίδεται ειδικά για τον σκοπό αυτόν από πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικό οργανισμό, κατά την έννοια των περ. 2 και 3 του άρθρου 3 του ν. 4557/2018 (Α’ 139), αντίστοιχα, ή

β) σε τραπεζικό λογαριασμό επιλογής του.

5. Η ΚτΠ Μ.Α.Ε. αναλαμβάνει τον τεχνικό σχεδιασμό, την υλοποίηση της ειδικής εφαρμογής, καθώς και την οργάνωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και άλλων δεδομένων από κάθε πηγή, την τήρηση υπό συνθήκες που διασφαλίζουν την ακεραιότητα, την εμπιστευτικότητα και τη διαθεσιμότητα των δεδομένων, καθώς και κάθε άλλο θέμα που αφορά στην ομαλή λειτουργία της εφαρμογής, τηρώντας τις διατάξεις της νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που καταχωρίζονται στην ανωτέρω εφαρμογή συλλέγονται, τηρούνται και τυγχάνουν περαιτέρω επεξεργασίας αποκλειστικά για τον αναφερόμενο στην παρ. 1 σκοπό. Τα ανωτέρω δεδομένα τηρούνται για τον ως άνω σκοπό για περίοδο δύο (2) ετών και στη συνέχεια διαγράφονται.

6. Ο δικαιούχος, αφότου αυθεντικοποιηθεί με τους προσωπικούς κωδικούς του – διαπιστευτήρια της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet), σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020 (Α’ 184), εισέρχεται στην εφαρμογή και αιτείται είτε την έκδοση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας και την πίστωση του ανωτέρω χρηματικού ποσού σε αυτήν είτε την πίστωση στον τραπεζικό του λογαριασμό. Ο αιτών συμπληρώνει και επικαιροποιεί τα στοιχεία επικοινωνίας του και, ειδικότερα, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου και τον αριθμό του προσωπικού τραπεζικού λογαριασμού του. Για τον σκοπό της επαλήθευσης των προϋποθέσεων του παρόντος, το πληροφοριακό σύστημα της εφαρμογής διαλειτουργεί με τα απαραίτητα μητρώα και ιδίως με το Φορολογικό Μητρώο και το Μητρώο Αυτοκινήτων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, για έλεγχο ιδιοκτησίας ιδιωτικής χρήσης οχήματος και μοτοσικλέτας, ασφάλισης και πληρωμής τελών κυκλοφορίας. Ο δικαιούχος μπορεί να υποβάλει αίτηση, είτε για την έκδοση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας είτε για την πίστωση στον τραπεζικό του λογαριασμό, και στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).

7. Υπεύθυνος επεξεργασίας της ειδικής εφαρμογής ορίζεται η ΚτΠ Μ.Α.Ε., η οποία, ως υπεύθυνη επεξεργασίας, διασφαλίζει την προστασία των δικαιωμάτων των προσώπων, της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο και ιδίως σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (ΕΕ L 119) (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων [Γ.Κ.Π.Δ.]) και τον ν. 4624/2019 (Α’ 137).

8. Η οικονομική ενίσχυση της παρ. 2 είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

9. Μετά την ολοκλήρωση της αίτησης του δικαιούχου και εφόσον πληρούνται οι ως άνω προϋποθέσεις, διαβιβάζονται αποκλειστικά και μόνο για τον σκοπό της παρ. 1 στο πιστωτικό ίδρυμα ή τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό τα στοιχεία του δικαιούχου και, ιδίως, το όνομα, το επώνυμο, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ο αριθμός κινητού τηλεφώνου, τα οποία είναι απαραίτητα για την έκδοση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, καθώς και ο αριθμός του τραπεζικού του λογαριασμού.

10. Η ψηφιακή χρεωστική κάρτα παραμένει ενεργοποιημένη έως την 31η Ιουλίου 2026, μετά την πάροδο της οποίας το πιστωτικό ίδρυμα ή ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός υποχρεούται άμεσα να την απενεργοποιήσει. Εναπομείναν υπόλοιπο αυτού επιστρέφεται στο Ελληνικό Δημόσιο και αποκλείεται η περαιτέρω αναζήτησή του από τον δικαιούχο.

11. Το χρηματικό ποσό που πιστώνεται στην ψηφιακή χρεωστική κάρτα, δύναται να χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τον δικαιούχο για την πραγματοποίηση αγοράς καυσίμων ή κατά τη μετακίνησή του με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς με χρήση απευθείας στους επικυρωτές όλων των μέσων, καθώς και σε επιβατηγά δημοσίας χρήσης αυτοκίνητα (ταξί) και δεν είναι εφικτή οποιαδήποτε μεταφορά σε τρίτο πρόσωπο, εκτός των ανωτέρω ή η ανάληψή του.

12. Για την εξυπηρέτηση του σκοπού της παρ. 1 και την εφαρμογή του παρόντος, η ΚτΠ Μ.Α.Ε. επιχορηγείται από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κατόπιν ενίσχυσης των σχετικών πιστώσεων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης από τις πιστώσεις του Ειδικού Φορέα 1024711-0000000 «Γενικές Κρατικές Δαπάνες» του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Διαβάστε εδώ το δημοσίευμα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Άρθρο δεύτερο

Επιδότηση κόστους πετρελαίου κίνησης

Επιδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό το κόστος του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κίνησης, που διατίθεται στην εσωτερική αγορά από την 1η έως και την 30η Απριλίου 2026. Το ύψος της επιδότησης του πρώτου εδαφίου ανέρχεται σε δεκαέξι (16) λεπτά του ευρώ (0,16 ευρώ) ανά λίτρο, υπολογιζόμενο επί της αξίας των τιμολογίων πώλησης προ Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) που εκδίδονται από τα διυλιστήρια και τους εισαγωγείς καυσίμων. Το τελικό συνολικό ύψος της επιδότησης υπολογίζεται επί των συνολικών λίτρων καυσίμου που διατίθενται στην εσωτερική αγορά από τα διυλιστήρια και τους εισαγωγείς καυσίμων προς τα πρατήρια καυσίμων, τις εταιρείες εμπορίας καυσίμων και τους βιομηχανικούς πελάτες.

Άρθρο τρίτο

Οικονομική ενίσχυση επιχειρήσεων γεωργικών εκμεταλλεύσεων

1. Σε επιχειρήσεις γεωργικών εκμεταλλεύσεων δύναται να χορηγείται οικονομική ενίσχυση σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων, λόγω της ενεργειακής κρίσης και της αύξησης του κόστους των λιπασμάτων. Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα που είναι επαγγελματίες αγρότες, καθώς και νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή τομέα. Το ύψος της ενίσχυσης για κάθε δικαιούχο ανέρχεται σε ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) επί του συνολικού ποσού των παραστατικών για την αγορά λιπασμάτων που εκδίδονται κατά το χρονικό διάστημα από τη 15η Μαρτίου 2026 έως και την 31η Μαΐου 2026.

2. Η οικονομική ενίσχυση της παρ. 2 είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

3. Σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης ή εάν διαπιστωθεί μη τήρηση των όρων της ενίσχυσης ή ότι ο λαβών δεν είναι δικαιούχος ή ότι δικαιούται ποσό ενίσχυσης μικρότερο από αυτό που έλαβε, πέραν των προβλεπομένων από άλλες διατάξεις κυρώσεων, το σύνολο ή το υπερβάλλον ποσό ενίσχυσης, κατά περίπτωση, επιστρέφεται στο ελληνικό δημόσιο ως αχρεωστήτως καταβληθέν εντόκως από τη στιγμή που τέθηκε στη διάθεση του δικαιούχου, με το επιτόκιο ανάκτησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως αυτό καθορίζεται σύμφωνα με την Ανακοίνωσή της σχετικά με την αναθεώρηση της μεθόδου καθορισμού των επιτοκίων αναφοράς και προεξόφλησης (2008/C14/06) και εισπράττεται σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν. 4978/2022, Α’ 190). Οι οφειλές που βεβαιώνονται δυνάμει της παρούσας καταβάλλονται εφάπαξ και, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, δεν υπάγονται σε ρύθμιση αποπληρωμής οφειλών βάσει νόμου, δικαστικής απόφασης, συμφωνίας ή απόφασης διοικητικού οργάνου.

Άρθρο τέταρτο

Αποζημίωση επιχειρήσεων νήσου Λέσβου που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή τυριού

1. Θεσπίζεται αποζημίωση για επιχειρήσεις, φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή τυριού στη νήσο Λέσβο από τη 15η Μαρτίου 2026 και για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν τα μέτρα απαγόρευσης διάθεσης των γαλακτοκομικών προϊόντων λόγω των κρουσμάτων του αφθώδους πυρετού.

2. Η αποζημίωση υπολογίζεται με βάση την αξία των τιμολογίων αγοράς γάλακτος που εκδίδονται κατά το χρονικό διάστημα της παρ. 1 αποκλειστικά για γάλα που έχει παραχθεί στη νήσο Λέσβο.

3. Η δαπάνη που προκαλείται από την αποζημίωση της παρ. 1 καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό κατόπιν ενίσχυσης των πιστώσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε βάρος των πιστώσεων του τακτικού προϋπολογισμού του Ειδικού Φορέα 1024711-0000000 «Γενικές Κρατικές Δαπάνες» του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τηρουμένων των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων.

Άρθρο πέμπτο

Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Ανάπτυξης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται ο χρόνος έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της ειδικής εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου πρώτου, τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη λειτουργία αυτής, οι απαραίτητες διαλειτουργικότητες, η διαδικασία έκδοσης της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας και πίστωσης της ενίσχυσης, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο, τεχνικό ή λεπτομερειακό θέμα για την εφαρμογή του άρθρου πρώτου.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ανάπτυξης καθορίζονται η διαδικασία χορήγησης της επιδότησης του άρθρου δεύτερου, ο μηχανισμός εκκαθάρισης, βάσει των ποσοτήτων πετρελαίου κίνησης που διατίθενται στην εσωτερική αγορά και κάθε άλλο ειδικότερο, τεχνικό ή λεπτομερειακό θέμα σχετικό με τη χορήγηση της επιδότησης.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων καθορίζονται η μορφή της ενίσχυσης του άρθρου τρίτου, η ενωσιακή νομική βάση χορήγησής της, εξειδικεύονται οι δικαιούχοι και η μεθοδολογία προσδιορισμού του ύψους αυτής, οι όροι, οι ειδικότερες προϋποθέσεις, η διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και ο τρόπος καταβολής της, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων, οι διαδικασίες ελέγχου, ανάκτησης, βεβαίωσης και είσπραξης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο, τεχνικό ή λεπτομερειακό θέμα για την εφαρμογή του άρθρου τρίτου.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζονται ο τρόπος υπολογισμού και το ύψος της αποζημίωσης της παρ. 1 του άρθρου τέταρτου, οι δικαιούχοι, ο τρόπος, ο χρόνος και ο φορέας χορήγησης και καταβολής της αποζημίωσης, τα αναγκαία δικαιολογητικά και η διαδικασία εκκαθάρισης και ελέγχου, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο, τεχνικό ή λεπτομερειακό θέμα για την εφαρμογή του άρθρου τέταρτου.

5. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών δύναται να αναπροσαρμόζονται:

α) Το χρονικό διάστημα εφαρμογής της παρ. 1 και το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης της παρ. 2 του άρθρου πρώτου,

β) το χρονικό διάστημα εφαρμογής και το ποσό της επιδότησης του άρθρου δεύτερου,

και

γ) το χρονικό διάστημα χορήγησης και το ποσοστό της ενίσχυσης της παρ. 1 του άρθρου τρίτου.