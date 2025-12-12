Χρηστικά

Green Tank: Στοιχίζει ακριβά το αέριο στην ηλεκτροπαραγωγή – Λύση η αποθήκευση για να πέσουν οι τιμές ηλεκτρικού ρεύματος

Τί δείχνει η φετινή τάση στον ηλεκτρισμό, σύμφωνα με τη νέα έκθεση
Φωτογραφία: Reuters
Χάρης Αποσπόρης

Η ψαλίδα μεγαλώνει ανάμεσα στη μέγιστη και την ελάχιστη τιμή ηλεκτρικού ρεύματος κάθε μέρα στην εγχώρια αγορά χονδρικής, όπως αναφέρει το Green Tank σε νέα του έκθεση.

Συγκεκριμένα, τα μεσημέρια οι ΑΠΕ και ιδίως τα φωτοβολταϊκά ρίχνουν σημαντικά την τιμή ηλεκτρικού ρεύματος, ακόμα και μέχρι το μηδέν. Το ακριβώς αντίστροφο συμβαίνει τα απογεύματα λόγω των ακριβών μονάδων φυσικού αερίου, σημειώνουν οι αναλυτές του Green Tank.

Κατά το τελευταίο έτος, παρατηρήθηκε ταυτόχρονα μεγαλύτερη συμμετοχή των ΑΠΕ και του αερίου στο μείγμα ηλεκτροπαραγωγής της χώρας μας. Το αποτέλεσμα ήταν ότι η μέση διαφορά ανάμεσα στην ελάχιστη και τη μέγιστη τιμή αυξήθηκε από 128 ευρώ ανά μεγαβατώρα το 2024, σε 143,4 ευρώ φέτος.

Μάλιστα, το Green Tank παρατηρεί ότι η θετική επίδραση των ΑΠΕ είναι της τάξης του -0,51 στον σχετικό δείκτη που χρησιμοποιείται, ενώ η αντίστοιχη του αερίου είναι +0,76. Προκύπτει, λοιπόν, ότι φέτος το αέριο αυξάνει τις τιμές περισσότερο από ότι οι ΑΠΕ τις μειώνουν.

Με αφορμή τα παραπάνω, οι συντάκτες επισημαίνουν τον αντιφατικό χαρακτήρα της ενεργειακής πολιτικής:

«Από τη μία μεριά ενισχύει την εγκατάσταση φθηνών ΑΠΕ με ευεργετική επίδραση στις τιμές∙ από την άλλη μεριά όμως στηρίζει ποικιλοτρόπως και περισσότερο την αύξηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ορυκτό αέριο, το οποίο εκτός από ρυπογόνο, χαρακτηρίζεται από υψηλές και ευμετάβλητες τιμές, επιβαρύνοντας έτσι τα οικονομικά των νοικοκυριών και, ευρύτερα, την εθνική οικονομία».

Συμπερασματικά, το Green Tank προτείνει ως βασική λύση την αποθήκευση ενέργειας, προς αντικατάσταση του φυσικού αερίου κατά τις αιχμές της ζήτησης τα απογεύματα. Καλεί την κυβέρνηση να στραφεί μακριά από τη στήριξη των μονάδων αερίου και υπέρ των περισσότερων ΑΠΕ μαζί με αποθήκευση για να πέσουν οι τιμές.

