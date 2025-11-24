Χρηστικά

Η ΔΥΠΑ φέρνει ξανά στη Θεσσαλονίκη το JobReady

Περισσότερα από 20 θεματικά εργαστήρια αναζήτησης εργασίας και επαγγελματικής ενδυνάμωσης
iStock
iStock

Την εκδήλωση JobReady διοργανώνει για δεύτερη φορά στη Θεσσαλονίκη η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), στο πλαίσιο των δράσεων που υλοποιεί για την ενδυνάμωση και προετοιμασία των πολιτών για την αγορά εργασίας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου, από τις 10:00 έως τις 18:00, στο Electra Palace Thessaloniki.

Συγκεκριμένα, περισσότερα από 20 θεματικά εργαστήρια αναζήτησης εργασίας και επαγγελματικής ενδυνάμωσης, με εισηγητές εξειδικευμένους συμβούλους της ΔΥΠΑ, στελέχη ανθρώπινου δυναμικού (HR) επιχειρήσεων, επαγγελματίες συμβουλευτικής σταδιοδρομίας και επιχειρηματίες που μοιράζονται την εμπειρία τους, θα δώσουν στους συμμετέχοντες τα εργαλεία που χρειάζονται για να προχωρήσουν στο επόμενο βήμα της επαγγελματικής τους πορείας.

Τα «JobReady by DYPA» προσφέρουν σε όλους τη δυνατότητα να ενισχύσουν τις τεχνικές αναζήτησης εργασίας, να αναβαθμίσουν τις επαγγελματικές και οριζόντιες δεξιότητές τους (soft skills), να κατανοήσουν τις απαιτήσεις των εργοδοτών και να βελτιώσουν τα βιογραφικά τους, ώστε να είναι καλύτερα προετοιμασμένοι για την επιτυχή ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν και ανοιχτή σε όλους – ανέργους, εργαζόμενους, νέους, γυναίκες, άτομα που επιθυμούν να αλλάξουν αντικείμενο ή να αναπτύξουν επιχειρηματική δραστηριότητα.

Γιατί να λάβεις μέρος:

  • Μάθε από στελέχη επιχειρήσεων & εξειδικευμένους συμβούλους που  προσλαμβάνουν
  • Δημιούργησε ένα δυνατό και ανταγωνιστικό βιογραφικό
  • Αντιμετώπισε τη συνέντευξη με αυτοπεποίθηση και επαγγελματική προετοιμασία
  • Παρουσίασε αποτελεσματικά την επαγγελματική σου πορεία
  • Ανάδειξε τις δεξιότητές σου – τεχνικές και οριζόντιες
  • Χτίσε μια άρτια ψηφιακή παρουσία στο LinkedIn
  • Εμπνεύσου από ιστορίες ανέργων που έγιναν επιχειρηματίες
  • Ανάπτυξε τις επιχειρηματικές σου δεξιότητες με τη στήριξη έμπειρων στελεχών
  • Μάθε να σχεδιάζεις την επιχείρησή σου με τον Καμβά Επιχειρηματικού Μοντέλου σε 9 βήματα
  • Εξερεύνησε τις ευκαιρίες της ψηφιακής επιχειρηματικότητας στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης.
Χρηστικά
