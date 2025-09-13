Χρηστικά

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για την ενίσχυση των υπηρεσιών των Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Το νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή χθες το βράδυ
Την Τρίτη (21.9.2025) εισάγεται στην αρμόδια επιτροπή, προς επεξεργασία, το νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την ενίσχυση των υπηρεσιών των Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και συναφή οργανωτικά και διοικητικά ζητήματα.

Το νομοσχέδιο κατατέθηκε χθες το βράδυ (12.9.2025) και έχει ως σκοπό την ενίσχυση της εύρυθμης λειτουργίας και της στελέχωσης των υπηρεσιών των αναπτυξιακών προγραμμάτων και των φορέων που εποπτεύονται από τον αρμόδιο υπουργό για το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και η επιτάχυνση της απορρόφησης των ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων.

Αντικείμενο του νομοσχεδίου είναι:

  1. η αποσαφήνιση ζητημάτων του ν. 5140/2024 (Α’ 154) περί Νέου Αναπτυξιακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων,
  2. η εισαγωγή διατάξεων για την ενίσχυση των αρμόδιων υπηρεσιών για το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΑΠΔΕ), των ειδικών υπηρεσιών του ν. 4914/2022 (Α’ 61), της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Α.Ε. (ΜΟΔ Α.Ε.), της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης (ΕΥΣΤΑ) και της Μονάδας Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) κα
  3. η θέσπιση διατάξεων για οργανωτικά και διοικητικά ζητήματα των ειδικών Υπηρεσιών του ν. 4914/2022, της ΜΟΔ Α.Ε., των αρμόδιων υπηρεσιών για το ΑΠΔΕ και των εποπτευόμενων δημόσιων φορέων.
