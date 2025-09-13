Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για την ενίσχυση των υπηρεσιών των Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Την Τρίτη (21.9.2025) εισάγεται στην αρμόδια επιτροπή, προς επεξεργασία, το νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την ενίσχυση των υπηρεσιών των Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και συναφή οργανωτικά και διοικητικά ζητήματα.

Το νομοσχέδιο κατατέθηκε χθες το βράδυ (12.9.2025) και έχει ως σκοπό την ενίσχυση της εύρυθμης λειτουργίας και της στελέχωσης των υπηρεσιών των αναπτυξιακών προγραμμάτων και των φορέων που εποπτεύονται από τον αρμόδιο υπουργό για το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και η επιτάχυνση της απορρόφησης των ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων.

Αντικείμενο του νομοσχεδίου είναι: