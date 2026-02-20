Καθαρά Δευτέρα 2026: Πού θα φτάσει η λαγάνα φέτος – Πόσο ακριβαίνουν τα θαλασσινά

Με σταθερές τιμές στη λαγάνα αλλά αυξήσεις στα θαλασσινά θα στρωθεί φέτος το σαρακοστιανό τραπέζι, ενόψει της Καθαράς Δευτέρας, που πέφτει στις 23 Φεβρουαρίου.

Η παραδοσιακή λαγάνα διατηρείται περίπου στα περσινά επίπεδα, παρά το αυξημένο κόστος παραγωγής, με τους αρτοποιούς να επιδιώκουν να παραμείνει προσιτή για τα νοικοκυριά. Αντίθετα, ανοδικές τάσεις καταγράφονται σε βασικά σαρακοστιανά προϊόντα που θα βρίσκονται στο τραπέζι της Καθαράς Δευτέρας, κυρίως στα θαλασσινά, τα οποία εμφανίζουν αισθητές ανατιμήσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναλυτικά, οι τιμές διαμορφώνονται ως εξής:

Κλασική λαγάνα (750 γρ.): 3,30 – 3,80 ευρώ

3,30 – 3,80 ευρώ Μικρή λαγάνα (περίπου 500 γρ.): 1,90 – 2,20 ευρώ

1,90 – 2,20 ευρώ Ειδικές λαγάνες (με ελιά, λιαστή ντομάτα, μανιτάρι κ.ά.): 4 έως 5 ευρώ

Σημειώνεται ότι οι τελικές τιμές ενδέχεται να παρουσιάζουν μικρές διαφοροποιήσεις, ανάλογα με την περιοχή, τον φούρνο ή τα σούπερ μάρκετ.

Άνοδος στις τιμές των θαλασσινών

Ήδη από τον Ιανουάριο καταγράφονται αυξήσεις στα κατεψυγμένα θαλασσινά, όπως μαλάκια, χταπόδι, καλαμάρι, γαρίδες, γάμπαρι και θράψαλα, κυρίως στα σούπερ μάρκετ, με τις ανατιμήσεις να κυμαίνονται από 10% έως και 18%, επιβαρύνοντας το κόστος για τα νοικοκυριά ενόψει της Καθαράς Δευτέρας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε ορισμένα προϊόντα μάλιστα καταγράφονται ανατιμήσεις 3% έως και 15% μέσα σε διάστημα περίπου δύο εβδομάδων, με τις μεγαλύτερες μεταβολές να εντοπίζονται στα καθαρισμένα είδη, γεγονός που αποτυπώνει τις συνεχιζόμενες πιέσεις στην αγορά τροφίμων.

Ενδεικτικά, οι τιμές στην Κεντρική Αγορά διαμορφώνονται ως εξής:

Μπαρμπούνι: 18,90 ευρώ το κιλό

18,90 ευρώ το κιλό Μαρίδα: 4,90 ευρώ το κιλό

4,90 ευρώ το κιλό Κουτσομούρα: 13,90 ευρώ το κιλό

13,90 ευρώ το κιλό Σαρδέλα: 5,90 ευρώ το κιλό

5,90 ευρώ το κιλό Καλαμάρι: από 13 έως 16,90 ευρώ το κιλό

από 13 έως 16,90 ευρώ το κιλό Θράψαλα: από 6 έως 7,80 ευρώ το κιλό

από 6 έως 7,80 ευρώ το κιλό Φρέσκο χταπόδι: από 15 έως 24 ευρώ το κιλό

από 15 έως 24 ευρώ το κιλό Κατεψυγμένο χταπόδι: από 14 έως 24 ευρώ το κιλό

από 14 έως 24 ευρώ το κιλό Γαρίδες: από 7,99 έως 14 ευρώ το κιλό

Αυξήσεις καταγράφονται και σε άλλα σαρακοστιανά είδη, όπως ο χαλβάς και οι ελιές, με τους καταναλωτές να εμφανίζονται πιο συγκρατημένοι στις αγορές τους, προσαρμόζοντας τις ποσότητες στις οικονομικές τους δυνατότητες.