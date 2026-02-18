Συμβαίνει τώρα:
Χρηστικά

Καθαρά Δευτέρα: Πόσο θα κοστίσει το σαρακοστιανό τραπέζι – Οι τιμές σε λαγάνα και θαλασσινά

«Τσιμπάνε» φέτος καλαμαράκια και χταπόδι
ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ
ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI

Αυξήσεις στις τιμές που θα δουν οι καταναλωτές στο φετινό τραπέζι για την Καθαρά Δευτέρα, που θα φτάσει μέχρι και το 25% με 30% σε σύγκριση με πέρυσι.

Ακριβότερα θα στοιχίσουν τα θαλασσινά, που αποτελούν τον «πρωταγωνιστή» της ημέρας, με το χταπόδι να φτάνει τα 24 ευρώ το κιλό, από18 ευρώ που ήταν πέρυσι. Το καλαμάρι αγγίζει έως και τα 22 ευρώ το κιλό, περίπου 5 ευρώ ακριβότερο σε σχέση με πέρσι, ενώ οι γαρίδες διαμορφώνονται στα 14 ευρώ το κιλό, από 12 ευρώ το 2025.

Ενδεικτικές είναι οι τιμές και στα θράψαλα, από 9,80 ευρώ το κιλό πέρυσι, φέτος φτάνουν τα 11,90 ευρώ, καταγράφοντας αύξηση που αγγίζει το 21%. Η γαρίδα αντίστοιχα, από 12 ευρώ το κιλό πέρσι, φέτος φτάνει στα 14 ευρώ./

Σύμφωνα με στοιχεία του Οργανισμού Κεντρικών Αγορών και Αλιείας, ο μέσος όρος των αυξήσεων στα θαλασσινά κυμαίνεται γύρω σε 15% με 16% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Η αγορά κινείται ήδη σε ρυθμούς Καθαράς Δευτέρας, με τη Βαρβάκειο Αγορά να καταγράφει αυξημένη κίνηση από τα μέσα της εβδομάδας. Οι καταναλωτές κάνουν έρευνα αγοράς, συγκρίνουν τιμές και προετοιμάζονται για το σαρακοστιανό τραπέζι, είτε ψωνίζοντας από νωρίς είτε περιμένοντας την τελευταία στιγμή για να προμηθευτούν τα πιο φρέσκα προϊόντα.

Πάντως ανατιμήσεις καταγράφονται και στα υπόλοιπα παραδοσιακά εδέσματα. Η λαγάνα φτάνει έως και τα 3,80 ευρώ, όταν πέρσι κόστιζε περίπου 2,80 ευρώ, ενώ ο χαλβάς πωλείται γύρω στα 12 ευρώ το κιλό, από 9 ευρώ την προηγούμενη χρονιά. Ο ταραμάς ξεπερνά πλέον τα 20 ευρώ το κιλό (περίπου 21 ευρώ), ενώ οι ελιές διαμορφώνονται στα 8 ευρώ, από 7,40 ευρώ το 2025.

Οι αυξήσεις αυτές αποτυπώνουν τη γενικότερη ανοδική πορεία των τιμών στα τρόφιμα, επιβαρύνοντας τον οικογενειακό προϋπολογισμό ενόψει της έναρξης της Σαρακοστής

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Χρηστικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
140
84
74
72
66
Χρηστικά: Περισσότερα άρθρα
Ηλεκτρονικά τιμολόγια: «Τσουχτερά» τα πρόστιμα για επαγγελματίες και επιχειρήσεις που δεν τηρούν τα προβλεπόμενα
Η μη έκδοση τιμολογίου με τον προβλεπόμενο ηλεκτρονικό τρόπο αντιμετωπίζεται ως μη έκδοση και οδηγεί σε πρόστιμα ανά φορολογικό έλεγχο, με κλιμάκωση ως την υποτροπή
iStock
Newsit logo
Newsit logo