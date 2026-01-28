«Κινούμαι Ηλεκτρικά»: Μπαίνουν νέα χρήματα στο πρόγραμμα που συνεχίζεται και μετά τον Μάρτιο

Τη δέσμευσή του ότι το πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά» θα συνεχιστεί και πέραν του Μαρτίου έδωσε το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Όπως δήλωσε σήμερα (28.1.2026) στο 9ο Συνέδριο Ηλεκτροκίνησης ο Ιωάννης Τσελίκης, Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Ηλεκτροκίνησης στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, πέρυσι παρατηρήθηκε ένα κενό, διότι η επιδότηση ήταν υψηλή στα 9.000 ευρώ και η απορρόφηση υπήρξε έντονη. Έτσι, το πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά» πάγωσε μέχρι να εκταμιευθούν νέα ποσά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη συνέχεια, η μείωση της επιδότησης στα 3.000 ευρώ οδήγησε σε σταθεροποίηση της κατάστασης, με αποτέλεσμα το πρόγραμμα να τρέχει ακόμα σήμερα.

«Πρόθεσή μας είναι να συνεχίσει να λειτουργεί αδιάλειπτα το Κινούμαι Ηλεκτρικά. Ήδη έχουν εκταμιευθεί πόροι από το τέλος του 2025 και οι ανακοινώσεις θα γίνουν τέλη Φεβρουαρίου με αρχές Μαρτίου. Στόχος είναι από 1η Απριλίου να συνεχιστεί κανονικά. Μάλιστα, θα έχει ισχύ αναδρομικά από 1η Ιανουαρίου και για τις επιχειρήσεις στην περίπτωση των οποίων έχουν τελειώσει τα κεφάλαια σήμερα», ανέφερε ο κ. Τσελίκης.

71.000 ηλεκτρικά στους ελληνικούς δρόμους πλέον

Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι καταγράφηκε πρόοδος τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας όσον αφορά την ηλεκτροκίνηση, καθώς πλέον κυκλοφορούν στους δρόμους περίπου 71.000 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Την ίδια στιγμή, τα σημεία φόρτισης ανά την Ελλάδα ξεπέρασαν τα 10.000.

Πάντως, παρά τη μέχρι τώρα σχετική επιτυχία, υπάρχει ανηφορικός δρόμος μέχρι το 2030. Να θυμίσουμε ότι το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα προβλέπει στο βασικό σενάριο 260.000 ηλεκτρικά αυτοκίνητα στα τέλη της δεκαετίας. Υπάρχει επίσης και το αισιόδοξο σενάριο που τοποθετεί το νούμερο στα 430.000 αν εφαρμοστούν ενισχυμένα κίνητρα.

Ζήτημα αποτελεί ταυτόχρονα ο σχετικά χαμηλός αριθμός ταχυφορτιστών στο ελληνικό δίκτυο. Παρά την πληθώρα σημείων φόρτισης, από τα 10.000 μόλις τα 500 είναι DC.