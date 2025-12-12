Ξεπερνούν τα 43 εκατ. ευρώ οι ενισχύσεις για τους αλιείς

Σε ενισχύσεις συνολικού ύψους 43.339.000 ευρώ για τους αλιείς, όπως σε Μαγνησία και Παγασητικό αλλά και σε μία πανελλαδική παρέμβαση για την παράκτια αλιεία, αναφέρθηκε σε δήλωσή του ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Χρήστος Κέλλας.

Κατά τον ίδιο, η κυβέρνηση έχει σταθεί στο πλευρό των αλιέων μετά τις καταστροφές από τον Daniel και σε άλλες περιπτώσεις, με ενισχύσεις για απώλεια εισοδήματος και αποζημιώσεις για ζημιές.

Όπως ανέφερε, τον Δεκέμβριο του 2023, αμέσως μετά τον Daniel, καταβλήθηκαν 1.662.000 ευρώ σε 522 σκάφη για απώλεια εισοδήματος στους αλιείς της περιοχής. Στο πρόγραμμα My Business Support I της Κρατικής Αρωγής, 150 αλιείς της Μαγνησίας έλαβαν 600.000 ευρώ, ενώ, σύμφωνα με τον κ. Κέλλα, σύντομα αναμένεται να ανοίξει το My Business Support II, με αλλαγές ώστε να μπορούν να ενταχθούν και αλιείς που υπάγονται σε ειδικό φορολογικό καθεστώς.

Ο υφυπουργός υπενθύμισε ακόμη ότι τον Μάιο του 2025 δόθηκαν 40.000.000 ευρώ στην παράκτια αλιεία της χώρας για ζημιές που προκλήθηκαν από θηλαστικά στα αλιευτικά εργαλεία. Παράλληλα, όπως σημείωσε, σε ΦΕΚ δημοσιεύθηκε στις 11.12.2025 ενίσχυση de minimis ύψους 1.077.000 ευρώ για 501 σκάφη, για ζημιές που συνδέονται με τα νεκρά ψάρια της Κάρλας και τις επιπτώσεις τους στους αλιείς του Παγασητικού.

Με βάση τα παραπάνω, ο κ. Κέλλας υποστήριξε ότι το ΥΠΑΑΤ δεν έχει εγκαταλείψει τους αλιείς της Μαγνησίας και ότι η στήριξη συνεχίζεται με κάθε διαθέσιμο εργαλείο. Όπως πρόσθεσε, η αλιεία αποτελεί σημαντικό κλάδο του πρωτογενούς τομέα και μέρος του ελληνικού πολιτισμού.