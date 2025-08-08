Συμβαίνει τώρα:
Ληξιπρόθεσμες οφειλές: Νέα ρύθμιση για τους πληγένετες από την κακοκαιρία Daniel – Έως τις 30 Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις

H υπαγωγή στη ρύθμιση ολοκληρώνεται μόνο εφόσον καταβληθεί η πρώτη δόση εντός 3 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης
Νέα ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών για όσους επλήγησαν από την κακοκαιρία “Daniel” θέτει σε εφαρμογή η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, Γιώργου Κώτσηρα.

Από 8/8 έως 30/9 τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα με ληξιπρόθεσμες οφειλές μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr), ακολουθώντας τη διαδρομή Ο Λογαριασμός μου (Οφειλές, Πληρωμές & Επιστροφές) > Ρυθμίσεις Οφειλών >Αίτηση Ρύθμισης Οφειλών ν.5222/2025.

Επισημαίνεται ότι η υπαγωγή στη ρύθμιση ολοκληρώνεται μόνο εφόσον καταβληθεί η πρώτη δόση εντός 3 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Ποιες οφειλές υπάγονται:

Στη ρύθμιση υπάγονται οφειλές που είναι βεβαιωμένες σε ΔΟΥ, ΚΕΒΕΙΣ ή ΚΕΜΕΦ, για τις οποίες είχε χορηγηθεί αναστολή είσπραξης ή παράταση καταβολής μέχρι τις 31/07, στο πλαίσιο αντιμετώπισης των έκτακτων αναγκών από την κακοκαιρία “Daniel”.

Με τη νέα ρύθμιση παρέχεται η δυνατότητα:

  • αποπληρωμής σε έως 72 άτοκες μηνιαίες δόσεις (ελάχιστο ποσό δόσης 30 ευρώ),
  • αναστολής της λήψης των αναγκαστικών μέτρων είσπραξης,
  • χορήγησης αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας,
  • αναστολής ποινικών διώξεων για οφειλές προς το Δημόσιο.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (ΚΕΦ) της ΑΑΔΕ στο (+30) 213 162 1000, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 07:30 – 17:00

