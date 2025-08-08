Ληξιπρόθεσμες οφειλές: Νέα ρύθμιση για τους πληγένετες από την κακοκαιρία Daniel – Έως τις 30 Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις

Νέα ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών για όσους επλήγησαν από την κακοκαιρία “Daniel” θέτει σε εφαρμογή η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, Γιώργου Κώτσηρα.

Από 8/8 έως 30/9 τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα με ληξιπρόθεσμες οφειλές μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr), ακολουθώντας τη διαδρομή Ο Λογαριασμός μου (Οφειλές, Πληρωμές & Επιστροφές) > Ρυθμίσεις Οφειλών >Αίτηση Ρύθμισης Οφειλών ν.5222/2025.

Επισημαίνεται ότι η υπαγωγή στη ρύθμιση ολοκληρώνεται μόνο εφόσον καταβληθεί η πρώτη δόση εντός 3 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Ποιες οφειλές υπάγονται:

Στη ρύθμιση υπάγονται οφειλές που είναι βεβαιωμένες σε ΔΟΥ, ΚΕΒΕΙΣ ή ΚΕΜΕΦ, για τις οποίες είχε χορηγηθεί αναστολή είσπραξης ή παράταση καταβολής μέχρι τις 31/07, στο πλαίσιο αντιμετώπισης των έκτακτων αναγκών από την κακοκαιρία “Daniel”.

Με τη νέα ρύθμιση παρέχεται η δυνατότητα:

αποπληρωμής σε έως 72 άτοκες μηνιαίες δόσεις (ελάχιστο ποσό δόσης 30 ευρώ),

αναστολής της λήψης των αναγκαστικών μέτρων είσπραξης,

χορήγησης αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας,

αναστολής ποινικών διώξεων για οφειλές προς το Δημόσιο.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (ΚΕΦ) της ΑΑΔΕ στο (+30) 213 162 1000, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 07:30 – 17:00