Fuel pass, diesel κίνησης και ακτοπλοϊκά εισιτήρια, αναλυτικά όλα τα μέτρα στήριξης

Τέσσερα έκτακτα μέτρα στήριξης συνολικού ύψους 300 εκατ. ευρώ, με αιχμή το κόστος των καυσίμων, την επιβάρυνση των αγροτών και τις τιμές στα ακτοπλοϊκά, ανακοίνωσε η κυβέρνηση για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο, με τον υπουργό Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη, και τον υφυπουργό, Θάνο Πετραλιά, να παραχωρούν συνέντευξη Τύπου εξειδίκευσής τους αυτή την ώρα στην οδό Νίκης. Η δέσμη των μέτρων περιλαμβάνει επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης (diesel) στο δίκτυο διανομής με 16 λεπτά ανά λίτρο, Ψηφιακή Κάρτα Καυσίμων, επιχορήγηση ίση με το 15% της αξίας των παραστατικών αγοράς λιπασμάτων για τους αγρότες και αποζημίωση προς τις ακτοπλοϊκές εταιρείες με υποχρεωτικές εκπτώσεις στα εισιτήρια.
Ολοκληρώθηκε η συνέντευξη Τύπου.
Γι’ αυτό και θα γίνει νέο Eurogroup μέσω τηλεδιάσκεψης την Παρασκευή.
Δείτε πίνακες με παραδείγματα με τα μέτρα
Η οικονομία τα πηγαίνει καλύτερα από πέρσι. Άρα ένα κομμάτι θα χρηματοδοτηθεί από εκεί. Όσο δεν πάμε σε μόνιμα μέτρα, δεν θα επηρεαστεί το «καλάθι» της ΔΕΘ, ξεκαθαρίζει ο υπουργός Οικονομικών.
H καταβολή των 50 ευρώ στην ψηφιακή κάρτα θα γίνει εφάπαξ και θα πρέπει να καταναλωθούν εντός 3-4 μηνών, αναφέρει ο κ. Πετραλιάς.
Για το diesel κίνησης υπάρχει περίπτωση για επέκταση και πέραν του διμήνου, καθώς έχει αυξηθεί πολύ περισσότερο από την βενζίνη. Θα αποφασιστεί τέλος Απριλίου.
Θα εφαρμοστεί με τον ίδιο τρόπο του 2022 το fuel pass. Αν δύο σύζυγοι έχουν δύο αυτοκίνητα θα πάρουνε και οι δύο. Αν υπάρχει ποσοστό συνιδιοκτησίας, θα πρέπει να δηλώνεται από έναν και αυτός θα πάρει την επιδότηση. Η ψηφιακή κάρτα θα χρησιμοποιείται και στα ΜΜΜ και στα ταξί.
Κινούμαστε προσεκτικά και με ασφάλεια για δύο μήνες, για να μην «χτυπήσει» ο στόχος δαπανών. Δεν έχουν δοθεί δημοσιονομικές ευελιξίες οπότε κινούμαστε εντός πλαισίου. Αν παραταθεί η κρίση, θα πηγαίνουμε μήνα – μήνα και θα εξετάζουμε τι χρειάζεται.
Το fuel pass κοστίζει 130 εκατ. ευρώ. Αν δινόντουσαν στην αντλία θα κόστιζε 200 εκατ. και θα επωφελούνταν τα υψηλότερα εισοδήματα και οι τουρίστες, αναφέρει ο Θάνος Πετραλιάς.
Θα είμαστε εκεί ό,τι κι αν χρειαστεί, προανήγγειλε ο υπουργός
Πιο γενναιόδωρη η παρέμβαση μας στα καύσιμα από εκείνη της Ισπανίας, λέει ο Κυριάκος Πιερρακάκης απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου.
Η κυβέρνηση προχωρά σε αύξηση της φορολόγησης στα διαδικτυακά τυχερά παίγνια τύπου καζίνο, τα λεγόμενα «φρουτάκια». Για κέρδη από 100,1 έως 500 ευρώ ο συντελεστής ανεβαίνει στο 20% από 15% και για κέρδη άνω των 500 ευρώ στο 30% από 20%, ενώ τα κέρδη έως 100 ευρώ παραμένουν αφορολόγητα. Το μέτρο εκτιμάται ότι θα αποφέρει 100 εκατομμύρια ευρώ σε ετήσια βάση και περίπου 50 εκατομμύρια ευρώ μέσα στο 2026.
Προβλέπεται αποζημίωση των ακτοπλοϊκών εταιρειών για τις υποχρεωτικές εκπτώσεις που ήδη παρέχουν σε συγκεκριμένες κατηγορίες επιβατών, όπως φοιτητές, ανήλικα παιδιά και άτομα με αναπηρία, εκπτώσεις που σήμερα δεν αποζημιώνονται από το Δημόσιο.
Προβλέπεται επιχορήγηση 15% της αξίας των παραστατικών αγοράς λιπασμάτων για τους επόμενους δύο μήνες, υπολογιζόμενη επί της τελικής αξίας του τιμολογίου μετά τον ΦΠΑ. Δικαιούχοι είναι επαγγελματίες αγρότες και νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή τομέα, ενώ η ενίσχυση θα δοθεί κατόπιν αίτησης σε ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ. Το κόστος του μέτρου τοποθετείται στα 15 εκατομμύρια ευρώ.
Η επιδότηση στην αντλία ορίζεται στα 16 λεπτά το λίτρο, ώστε το τελικό όφελος με τον ΦΠΑ να φθάνει στα 20 λεπτά το λίτρο. Το μέτρο ξεκινά την 01.04.2026, έχει αρχική διάρκεια έως τις 30.04.2026 και προβλέπεται δυνατότητα επέκτασης έως τις 31.05.2026, εφόσον οι συνθήκες το απαιτήσουν. Το κόστος υπολογίζεται από 51 έως 106 εκατομμύρια ευρώ, ανάλογα με τη διάρκεια και την πορεία των διεθνών τιμών.
Τα εισοδηματικά όρια ορίζονται στις 25.000 ευρώ για άγαμους και στις 35.000 ευρώ για έγγαμους, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Για τις μονογονεϊκές οικογένειες το όριο φθάνει στις 39.000 ευρώ, επίσης με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί πέραν του πρώτου. Έτσι καλύπτονται περίπου 3 εκατομμύρια από τα 4 εκατομμύρια ιδιοκτητών οχημάτων, δηλαδή ένα πολύ μεγάλο μέρος της βάσης των οδηγών.
Η κυβέρνηση υπολογίζει ότι η ενίσχυση αντιστοιχεί μεσοσταθμικά σε 36 λεπτά το λίτρο. Για ένα αυτοκίνητο σε ηπειρωτική περιοχή το ποσό διαμορφώνεται στα 50 ευρώ για το δίμηνο όταν ο δικαιούχος επιλέγει την ψηφιακή κάρτα και στα 40 ευρώ όταν προτιμά κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό. Για τους κατοίκους νησιωτικών περιοχών το ποσό ανεβαίνει στα 60 ευρώ με ψηφιακή κάρτα και στα 50 ευρώ χωρίς αυτή. Για τις μοτοσυκλέτες η ενίσχυση ορίζεται στα 30 ευρώ στην ηπειρωτική Ελλάδα και στα 35 ευρώ στη νησιωτική με τη χρήση κάρτας, ή χαμηλότερα σε περίπτωση τραπεζικής κατάθεσης.
Το fuel pass είναι για φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας με έως 25.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα με προσαύξηση για κάθε τέκνο (κριτήρια Σπίτι Μου 2). Θα δοθεί με μορφή ψηφιακής κάρτας που θα χρησιμοποιείται στα πρατήρια.
Οι πόροι για την ενίσχυση των πολιτών θα προκύψουν από την αλλαγή της φορολόγησης των διαδικτυακών καζίνο, με συντελεστή 20% για κέρδη έως 500 εκατ. ευρώ και 30% από εκεί και πάνω.
Το τέταρτο μέτρο αφορά τα ακτοπλοϊκά ενόψει του Πάσχα. Σε συνεργασία με το υπουργείο Ναυτιλίας, θα αποζημιώσουμε τις εταιρείες για τις εκπτώσεις που ήδη παρέχουν. Δημοσιονομικό κόστος μέτρου στα 56 εκατ. ευρώ ετησίως.
Το τρίτο αφορά τους αγρότες καθώς αυξάνεται συνολικά το κόστος παραγωγής στη γεωργία. Αν δεν στηριχτούν το κόστος θα περάσει στα τρόφιμα και στα νοικοκυριά. Στηρίζουμε με το 15% του κόστους. Κόστος 15 εκατ. ευρώ
Το δεύτερο είναι το fuel pass, περίπου 36 λεπτά το λίτρο στη βενζίνη. Το όφελος από τον πολίτη είναι μεγαλύτερο από μια οριζόντια μείωση στο ΕΦΚ. Εδώ δίνεται έμφαση στις οικογένειες. Συνολικό κόστος 130 εκατ. ευρώ. 25 ευρώ τον μήνα ενίσχυση, δηλαδή 50 ευρώ, και 60 ευρώ στα νησιά.
Το πρώτο μέτρο αφορά το diesel κίνησης, που χρησιμεύει γενικά στην παραγωγή, αν αυξηθεί η τιμή, αυξάνεται οι τιμές σε όλα τα προϊόντα. Επιδότηση 16 λεπτά στο λίτρο, συνολικά 20 λεπτά στην τελική τιμή, κόστους 116 εκατ. Στόχος να συγκρατηθεί το κόστος στην εφοδιαστική αλυσίδα.
Οι εξελίξεις δεν επηρεάζουν μόνο την ενέργεια, αλλά τον πληθωρισμό, ακόμα και την ανάπτυξη. Δεν γνωρίζουμε την διάρκεια αυτής της κρίσης. Πρέπει να κινηθούμε ψύχραιμα και υπεύθυνα, δεν μπορούμε να εξαντλήσουμε όλα τα εργαλεία από την αρχή. Θα κινηθούμε σταδιακά κι εφόσον χρειαστεί θα παρέμβουμε ξανά.
Οι κρίσεις μεταφέρονται στην καθημερινότητα των πολιτών, τονίζει στην έναρξη της παρουσίασης ο υπουργός.