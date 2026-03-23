Fuel pass, diesel κίνησης και ακτοπλοϊκά εισιτήρια, αναλυτικά όλα τα μέτρα στήριξης

Την εξειδίκευση των τεσσάρων έκτακτων μέτρων που παρουσίασε ο πρωθυπουργός παρουσιάζουν ο Κυριάκος Πιερρακάκης και ο Θάνος Πετραλιάς
Εξειδίκευση των μέτρων οικονομικής στήριξης, από τον υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη και τον υφυπουργό Θάνο Πετραλιά που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με στόχο την προστασία νοικοκυριών και επιχειρήσεων από τις επιπτώσεις της διεθνούς ενεργειακής και οικονομικής αστάθειας
Κώστας Αποστολόπουλος

Τέσσερα έκτακτα μέτρα στήριξης συνολικού ύψους 300 εκατ. ευρώ, με αιχμή το κόστος των καυσίμων, την επιβάρυνση των αγροτών και τις τιμές στα ακτοπλοϊκά, ανακοίνωσε η κυβέρνηση για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο, με τον υπουργό Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη, και τον υφυπουργό, Θάνο Πετραλιά, να παραχωρούν συνέντευξη Τύπου εξειδίκευσής τους αυτή την ώρα στην οδό Νίκης. Η δέσμη των μέτρων περιλαμβάνει επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης (diesel) στο δίκτυο διανομής με 16 λεπτά ανά λίτρο, Ψηφιακή Κάρτα Καυσίμωνεπιχορήγηση ίση με το 15% της αξίας των παραστατικών αγοράς λιπασμάτων για τους αγρότες και αποζημίωση προς τις ακτοπλοϊκές εταιρείες με υποχρεωτικές εκπτώσεις στα εισιτήρια. 

14:27 | 23.03.2026
14:26 | 23.03.2026
14:25 | 23.03.2026
14:24 | 23.03.2026
14:18 | 23.03.2026
14:17 | 23.03.2026

Ολοκληρώθηκε η συνέντευξη Τύπου.

14:17 | 23.03.2026
14:17 | 23.03.2026
14:16 | 23.03.2026
Δεν υπάρχει κοινή συνισταμένη στην ΕΕ αυτή τη στιγμή

Γι’ αυτό και θα γίνει νέο Eurogroup μέσω τηλεδιάσκεψης την Παρασκευή.

14:15 | 23.03.2026

Δείτε πίνακες με παραδείγματα με τα μέτρα 

14:13 | 23.03.2026
Δεν θα επηρεαστεί το «καλάθι» της ΔΕΘ

Η οικονομία τα πηγαίνει καλύτερα από πέρσι. Άρα ένα κομμάτι θα χρηματοδοτηθεί από εκεί. Όσο δεν πάμε σε μόνιμα μέτρα, δεν θα επηρεαστεί το «καλάθι» της ΔΕΘ, ξεκαθαρίζει ο υπουργός Οικονομικών.

14:12 | 23.03.2026
Πώς θα γίνει η «φόρτιση» της ψηφιακής κάρτας

H καταβολή των 50 ευρώ στην ψηφιακή κάρτα θα γίνει εφάπαξ και θα πρέπει να καταναλωθούν εντός 3-4 μηνών, αναφέρει ο κ. Πετραλιάς. 

14:10 | 23.03.2026
Το μέτρο για το diesel

Για το diesel κίνησης υπάρχει περίπτωση για επέκταση και πέραν του διμήνου, καθώς έχει αυξηθεί πολύ περισσότερο από την βενζίνη. Θα αποφασιστεί τέλος Απριλίου.

14:07 | 23.03.2026
H εμπειρία του 2022

Θα εφαρμοστεί με τον ίδιο τρόπο του 2022 το fuel pass. Αν δύο σύζυγοι έχουν δύο αυτοκίνητα θα πάρουνε και οι δύο. Αν υπάρχει ποσοστό συνιδιοκτησίας, θα πρέπει να δηλώνεται από έναν και αυτός θα πάρει την επιδότηση. Η ψηφιακή κάρτα θα χρησιμοποιείται και στα ΜΜΜ και στα ταξί.

14:05 | 23.03.2026
Προσεκτική δημοσιονομική διαχείριση

Κινούμαστε προσεκτικά και με ασφάλεια για δύο μήνες, για να μην «χτυπήσει» ο στόχος δαπανών. Δεν έχουν δοθεί δημοσιονομικές ευελιξίες οπότε κινούμαστε εντός πλαισίου. Αν παραταθεί η κρίση, θα πηγαίνουμε μήνα – μήνα και θα εξετάζουμε τι χρειάζεται.

14:03 | 23.03.2026
Γιατί δίνεται ξανά fuel pass

Το fuel pass κοστίζει 130 εκατ. ευρώ. Αν δινόντουσαν στην αντλία θα κόστιζε 200 εκατ. και θα επωφελούνταν τα υψηλότερα εισοδήματα και οι τουρίστες, αναφέρει ο Θάνος Πετραλιάς.

14:01 | 23.03.2026
Δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσουμε τους πολίτες χωρίς στήριξη

Θα είμαστε εκεί ό,τι κι αν χρειαστεί, προανήγγειλε ο υπουργός

13:58 | 23.03.2026

Πιο γενναιόδωρη η παρέμβαση μας στα καύσιμα από εκείνη της Ισπανίας, λέει ο Κυριάκος Πιερρακάκης απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου.

 

13:57 | 23.03.2026
Έρχεται νομοσχέδιο για τον παράνομο τζόγο

Η φορολόγηση αυτής της δραστηριότητας θα φέρει πρόσθετα έσοδα στο κράτος

13:56 | 23.03.2026
Από τα δημόσια ταμεία και τα διαδικτυακά καζίνο οι πόροι για την ενίσχυση

Η κυβέρνηση προχωρά σε αύξηση της φορολόγησης στα διαδικτυακά τυχερά παίγνια τύπου καζίνο, τα λεγόμενα «φρουτάκια». Για κέρδη από 100,1 έως 500 ευρώ ο συντελεστής ανεβαίνει στο 20% από 15% και για κέρδη άνω των 500 ευρώ στο 30% από 20%, ενώ τα κέρδη έως 100 ευρώ παραμένουν αφορολόγητα. Το μέτρο εκτιμάται ότι θα αποφέρει 100 εκατομμύρια ευρώ σε ετήσια βάση και περίπου 50 εκατομμύρια ευρώ μέσα στο 2026.

13:55 | 23.03.2026
Στήριξη στην ακτοπλοϊα ενόψει της εξόδου του Πάσχα

Προβλέπεται αποζημίωση των ακτοπλοϊκών εταιρειών για τις υποχρεωτικές εκπτώσεις που ήδη παρέχουν σε συγκεκριμένες κατηγορίες επιβατών, όπως φοιτητές, ανήλικα παιδιά και άτομα με αναπηρία, εκπτώσεις που σήμερα δεν αποζημιώνονται από το Δημόσιο.

13:54 | 23.03.2026
Στήριξη στους αγρότες

Προβλέπεται επιχορήγηση 15% της αξίας των παραστατικών αγοράς λιπασμάτων για τους επόμενους δύο μήνες, υπολογιζόμενη επί της τελικής αξίας του τιμολογίου μετά τον ΦΠΑ. Δικαιούχοι είναι επαγγελματίες αγρότες και νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή τομέα, ενώ η ενίσχυση θα δοθεί κατόπιν αίτησης σε ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ. Το κόστος του μέτρου τοποθετείται στα 15 εκατομμύρια ευρώ.

13:51 | 23.03.2026
Επιδότηση στο diesel κίνησης

Η επιδότηση στην αντλία ορίζεται στα 16 λεπτά το λίτρο, ώστε το τελικό όφελος με τον ΦΠΑ να φθάνει στα 20 λεπτά το λίτρο. Το μέτρο ξεκινά την 01.04.2026, έχει αρχική διάρκεια έως τις 30.04.2026 και προβλέπεται δυνατότητα επέκτασης έως τις 31.05.2026, εφόσον οι συνθήκες το απαιτήσουν. Το κόστος υπολογίζεται από 51 έως 106 εκατομμύρια ευρώ, ανάλογα με τη διάρκεια και την πορεία των διεθνών τιμών. 

13:50 | 23.03.2026
Εισοδηματικά όρια

Τα εισοδηματικά όρια ορίζονται στις 25.000 ευρώ για άγαμους και στις 35.000 ευρώ για έγγαμους, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Για τις μονογονεϊκές οικογένειες το όριο φθάνει στις 39.000 ευρώ, επίσης με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί πέραν του πρώτου. Έτσι καλύπτονται περίπου 3 εκατομμύρια από τα 4 εκατομμύρια ιδιοκτητών οχημάτων, δηλαδή ένα πολύ μεγάλο μέρος της βάσης των οδηγών.

13:49 | 23.03.2026
Ποσά ενίσχυσης

Η κυβέρνηση υπολογίζει ότι η ενίσχυση αντιστοιχεί μεσοσταθμικά σε 36 λεπτά το λίτρο. Για ένα αυτοκίνητο σε ηπειρωτική περιοχή το ποσό διαμορφώνεται στα 50 ευρώ για το δίμηνο όταν ο δικαιούχος επιλέγει την ψηφιακή κάρτα και στα 40 ευρώ όταν προτιμά κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό. Για τους κατοίκους νησιωτικών περιοχών το ποσό ανεβαίνει στα 60 ευρώ με ψηφιακή κάρτα και στα 50 ευρώ χωρίς αυτή. Για τις μοτοσυκλέτες η ενίσχυση ορίζεται στα 30 ευρώ στην ηπειρωτική Ελλάδα και στα 35 ευρώ στη νησιωτική με τη χρήση κάρτας, ή χαμηλότερα σε περίπτωση τραπεζικής κατάθεσης.

13:44 | 23.03.2026
Τα κριτήρια για το fuel pass

Το fuel pass είναι για φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας με έως 25.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα με προσαύξηση για κάθε τέκνο (κριτήρια Σπίτι Μου 2). Θα δοθεί με μορφή ψηφιακής κάρτας που θα χρησιμοποιείται στα πρατήρια.

13:44 | 23.03.2026
Τον λόγο έχει ο υφυπουργός Θάνος Πετραλιάς
13:42 | 23.03.2026
Φορολόγηση των διαδικτυακών καζίνο

Οι πόροι για την ενίσχυση των πολιτών θα προκύψουν από την αλλαγή της φορολόγησης των διαδικτυακών καζίνο, με συντελεστή 20% για κέρδη έως 500 εκατ. ευρώ και 30% από εκεί και πάνω.

13:41 | 23.03.2026
Ακτοπλοϊκές εταιρείες

Το τέταρτο μέτρο αφορά τα ακτοπλοϊκά ενόψει του Πάσχα. Σε συνεργασία με το υπουργείο Ναυτιλίας, θα αποζημιώσουμε τις εταιρείες για τις εκπτώσεις που ήδη παρέχουν. Δημοσιονομικό κόστος μέτρου στα 56 εκατ. ευρώ ετησίως.

13:40 | 23.03.2026
Στήριξη των αγροτών

Το τρίτο αφορά τους αγρότες καθώς αυξάνεται συνολικά το κόστος παραγωγής στη γεωργία. Αν δεν στηριχτούν το κόστος θα περάσει στα τρόφιμα και στα νοικοκυριά. Στηρίζουμε με το 15% του κόστους. Κόστος 15 εκατ. ευρώ

13:38 | 23.03.2026
Fuel pass

Το δεύτερο είναι το fuel pass, περίπου 36 λεπτά το λίτρο στη βενζίνη. Το όφελος από τον πολίτη είναι μεγαλύτερο από μια οριζόντια μείωση στο ΕΦΚ. Εδώ δίνεται έμφαση στις οικογένειες. Συνολικό κόστος 130 εκατ. ευρώ. 25 ευρώ τον μήνα ενίσχυση, δηλαδή 50 ευρώ, και 60 ευρώ στα νησιά.

13:34 | 23.03.2026
Το μέτρο για το diesel κίνησης

Το πρώτο μέτρο αφορά το diesel κίνησης, που χρησιμεύει γενικά στην παραγωγή, αν αυξηθεί η τιμή, αυξάνεται οι τιμές σε όλα τα προϊόντα. Επιδότηση 16 λεπτά στο λίτρο, συνολικά 20 λεπτά στην τελική τιμή, κόστους 116 εκατ. Στόχος να συγκρατηθεί το κόστος στην εφοδιαστική αλυσίδα.

13:32 | 23.03.2026
Πιθανό οι πιέσεις στις τιμές να συνεχιστούν, αν χρειαστεί θα επέμβουμε ξανά

Οι εξελίξεις δεν επηρεάζουν μόνο την ενέργεια, αλλά τον πληθωρισμό, ακόμα και την ανάπτυξη. Δεν γνωρίζουμε την διάρκεια αυτής της κρίσης. Πρέπει να κινηθούμε ψύχραιμα και υπεύθυνα, δεν μπορούμε να εξαντλήσουμε όλα τα εργαλεία από την αρχή. Θα κινηθούμε σταδιακά κι εφόσον χρειαστεί θα παρέμβουμε ξανά.

13:31 | 23.03.2026
13:30 | 23.03.2026
Η διεθνής αστάθεια μετατρέπεται σε οικονομική πίεση για κάθε νοικοκυριό

Οι κρίσεις μεταφέρονται στην καθημερινότητα των πολιτών, τονίζει στην έναρξη της παρουσίασης ο υπουργός.

13:28 | 23.03.2026
Καλησπέρα σας από το υπουργείο Οικονομικών.
