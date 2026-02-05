Με 4 μέτρα στην αγορά ακινήτων αλλάζει το μοντέλο μεταβιβάσεων 

Με τέσσερις παρεμβάσεις στην αγορά ακινήτων η κυβέρνηση στοχεύει να περιορίσει την γραφειοκρατία και να απλοποιήσει τις μεταβιβάσεις και τις συναλλαγές με τους πολίτες.

Οι διαδικασίες μεταβίβασης ακινήτων γίνονται πιο εύκολες μέσω της διαλειτουργικότητας συμβολαιογράφων, Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) και Κτηματολογίου.

Στην επιτάχυνση των διαδικασιών συνεισφέρει και η κατάργηση της υποχρέωσης τοπογραφικού σε συγκεκριμένες εντός σχεδίου περιοχές, η δυνατότητα κάλυψης του φόρου κληρονομιάς από το τίμημα της μεταβίβασης, καθώς και ο μηχανισμός οριστικής απελευθέρωσης κατασχεμένων ακινήτων από την ΑΑΔΕ.

Όπως ανακοίνωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης:

Αναβαθμίζεται ο ρόλος των συμβολαιογράφων με αντίστοιχη αύξηση της αμοιβής τους. Θα είναι σε αλληλεπίδραση με το ΤΕΕ για την ηλεκτρονική ταυτότητα του κτιρίου και με την ΑΑΔΕ για περιπτώσεις απαλλαγής φόρου ενώ θα δημιουργηθεί και ειδικός ακατάσχετος λογαριασµός στον οποίο θα καταβάλλονται το τίµηµα και τα έξοδα. Οι συμβολαιογράφοι θα είναι προφανώς επιφορτισμένοι και με το έργο της υποβολής του συμβολαίου, των δηλώσεων για το φόρο μεταβίβασης, την παρακράτηση και την απόδοση από το τίμημα των οφειλών προς το Δηµόσιο και τον ΕΦΚΑ, ενώ θα καταβάλλουν και τα δικαιώµατα του Κτηµατολογίου.

Οι φάκελοι μεταβιβάσεων ακινήτων ελέγχονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΑΑΔΕ υποχρεωτικά εντός 60 ημερών, ενώ τίθενται συγκεκριμένες προθεσμίες για την προσκόμιση δικαιολογητικών. Οι δηλώσεις φόρου μεταβίβασης υποβάλλονται ψηφιακά μέσω της εφαρμογής myPROPERTY από τον πιστοποιημένο συμβολαιογράφο και τον υπόχρεο.