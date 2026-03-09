Με «σπασμένα φρένα» τρέχουν οι τιμές στα καύσιμα: Ακριβό το γέμισμα ρεζερβουάρ – «Φωτιά» οι τιμές στο πετρέλαιο θέρμανσης

Μεγάλες ανατιμήσεις καταγράφονται σε πετρέλαιο κίνησης (diesel) και θέρμανσης, ενώ και η τιμή της αμόλυβδης έχει ξεπεράσει το 1,8 ευρώ ανά λίτρο, μετά την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή που έχει προκαλέσει έντονες αναταράξεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας.

Η αύξηση της τιμής του πετρελαίου διεθνώς μεταφέρεται άμεσα και στα πρατήρια καυσίμων, επιβαρύνοντας νοικοκυριά και επιχειρήσεις, με τις χονδρικές τιμές του diesel και θέρμανσης να αυξάνονται με διπλάσιο ρυθμό σε σχέση με την αμόλυβδη, αφού έχουν μεγαλύτερη ζήτηση.

Παρόλο που είναι μια εποχή που η ζήτηση πετρελαίου θέρμανσης περιορίζεται στη χώρα μας, λόγω άνοιξης κάποιοι καταναλωτές επιλέγουν να στοκάρουν για τον επόμενο χειμώνα, όσοι επιλέξουν ωστόσο κάτι τέτοιο θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι γιατί οι συνθήκες στην αγορά δεν φαίνεται να ευνοούν τέτοιες αποφάσεις.

Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς σήμερα, η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης στην Ελλάδα πλησιάζει τα 1,85 ευρώ ανά λίτρο, ενώ σε ορισμένες περιοχές και νησιά (όπως τα Δωδεκάνησα και οι Κυκλάδες) ξεπερνά ακόμη και τα 2 ευρώ. Η μέση τιμή της αμόλυβδης στην Ελλάδα διαμορφώθηκε χτες Κυριακή (8.3.2026) στα 1,832 ευρώ ανά λίτρο, ενώ το diesel στα 1,772 ευρώ ανά λίτρο. Το πετρέλαιο θέρμανσης κινήθηκε στα 1,366 ευρώ το λίτρο.

Να σημειωθεί ότι σήμερα Δευτέρα (9.3.2026), η τιμή του αργού πετρελαίου Brent εκτοξεύτηκε κατά 29% στα 119,50 δολάρια το βαρέλι και αυτή του αμερικανικού αργού West Texas Intermediate (WTI) έφτασε τα 119 δολάρια με αύξηση 31%.

Από την έναρξη της κρίσης στη Μέση Ανατολή (28.2.2026), μέχρι και το Σάββατο (7.3.2026) οι τιμές στη βενζίνη έχουν αυξηθεί έως 10 λεπτά το λίτρο σε σχέση με τα επίπεδα των προηγούμενων εβδομάδων, και στο diesel 15 λεπτά, με τους πρατηριούχους να επισημαίνουν ότι η τάση παραμένει ανοδική.

Πρακτικά η αύξηση περίπου 10 λεπτών στην αμόλυβδη και 15 λεπτών στο diesel που έχει ήδη περάσει στην αγορά σημαίνει επιβάρυνση για να γεμίζει το ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου, ανάλογα με τον τύπο και τον κυβισμό, από 5 – 6 ευρώ έως 8 – 12 ευρώ για κάθε γέμισμα. Με τη βενζίνη να οδεύει στα 2 ευρώ το επιπλέον κόστος για ένα μικρό αυτοκίνητο πόλης που σχεδόν γέμιζε με περίπου 50 ευρώ, πλέον θα απαιτούνται πάνω από 60 ευρώ ενώ σε μεσαία και μεγάλα οικογενειακά αυτοκίνητα θα απαιτούνται κατά μέσο όρο έως και πάνω από 20 ευρώ από τα προ κρίσης επίπεδα.

Οι αναλυτές της αγοράς ενέργειας προειδοποιούν ότι η πορεία των τιμών θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την εξέλιξη των γεωπολιτικών εντάσεων. Σε περίπτωση περαιτέρω κλιμάκωσης, δεν αποκλείεται η τιμή της βενζίνης να κινηθεί ακόμη υψηλότερα το επόμενο διάστημα, επιβαρύνοντας περαιτέρω τα νοικοκυριά και τις μεταφορές.

Παράλληλα, στο τραπέζι βρίσκεται η επιστροφή του fuel pass, ενός έκτακτου μέτρου επιδότησης των καυσίμων στην αντλία, το οποίο τέθηκε σε εφαρμογή πρώτη φορά τον Απρίλιο του 2022. Έτσι, η κυβέρνηση αναμένεται να κινηθεί προς μια δοκιμασμένη λύση και όχι προς ελάφρυνση της φορολογίας

Η ανεξάρτητη αρχή προστασίας του καταναλωτή, εντείνει τους ελέγχους στην αγορά, για φαινόμενα αισχροκέρδειας.