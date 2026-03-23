Μειώνεται κατά 150 εκατ. ευρώ ο προϋπολογισμός του «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα»

Ως τα τέλη Ιουνίου έχει δοθεί παράταση για όσους ενδιαφέρονται να συμμετέχουν
Χάρης Αποσπόρης

Στην τρίτη τροποποίηση του οδηγού του προγράμματος «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα» προχώρησαν το ΥΠΕΝ και το ΥΠΟΙΚ, μειώνοντας το συνολικό προϋπολογισμό από τα 647 εκατ. ευρώ προηγουμένως, σε 500 εκατ. ευρώ.

Με βάση τη νέα απόφαση, η συνολική δαπάνη για την αγορά ηλιακού θερμοσίφωνα πέφτει από τα 120 στα 80 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχα, στις αντλίες θερμότητας το ποσό μειώνεται από τα 526 στα 420 εκατ. ευρώ.

Ως βασική αιτία πίσω από την απόφαση να μειωθούν τα ποσά, προβάλλεται η έλλειψη ενδιαφέροντος, ιδίως όσον αφορά τις αντλίες θερμότητας όπου και διοχετεύονται τα περισσότερα διαθέσιμα χρήματα.

Παρά τη σημαντική επιδότηση 50% που προσφέρει το κράτος, τα εν λόγω συστήματα και η εγκατάστασή τους στοιχίζουν ακριβά και οι πολίτες καλούνται έτσι κι αλλιώς να συνεισφέρουν με χιλιάδες ευρώ σε ίδια συμμετοχή.

Σε πρώτη φάση το ενδιαφέρον για το πρόγραμμα ήταν έντονο και υποβλήθηκαν πάνω από 190.000 αιτήσεις. Στη συνέχεια, όμως, φαίνεται πως πολλοί ωφελούμενοι άλλαξαν γνώμη και δεν προχωρούν εν τέλει με τα έργα τους.

Τέλος, να θυμίσουμε ότι πρόσφατα δόθηκε νέα παράταση ως την 25η Ιουνίου 2026  για το «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα». 

