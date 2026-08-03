Σπίτι μου 2: Τελευταίος μήνας για να υπογραφούν τα δάνεια – Ποιοι έλεγχοι απομένουν για τους δικαιούχους

Έναν μήνα έχουν στη διάθεσή τους οι εγκεκριμένοι δικαιούχοι του προγράμματος «Σπίτι μου 2» για να ολοκληρώσουν την αγορά του ακινήτου και να υπογράψουν τη σύμβαση του στεγαστικού τους δανείου.

Η τελική προθεσμία για τη συμβασιοποίηση των δανείων του «Σπίτι μου 2» έχει οριστεί για τις 31 Αυγούστου 2026, γεγονός που περιορίζει σημαντικά τον διαθέσιμο χρόνο για όσους έχουν λάβει έγκριση αλλά δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει τον νομικό και τεχνικό έλεγχο του ακινήτου ή την υπογραφή των συμβολαίων.

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Η ημερομηνία δεν αφορά απλώς την επιλογή του σπιτιού ή την κατάθεση των δικαιολογητικών στην τράπεζα. Μέχρι το τέλος Αυγούστου θα πρέπει να έχει συναφθεί η σύμβαση δανεισμού του τελικού δικαιούχου, ώστε η αγορά να θεωρείται ολοκληρωμένη στο πλαίσιο του προγράμματος.

Το «Σπίτι μου 2» διαθέτει συνολικό προϋπολογισμό 2 δισ. ευρώ, από τα οποία το 1 δισ. ευρώ προέρχεται από το Ταμείο Ανάκαμψης και το υπόλοιπο από τις τράπεζες. Το 50% του δανείου που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης είναι άτοκο, ενώ για το τραπεζικό σκέλος εφαρμόζεται το επιτόκιο του πιστωτικού ιδρύματος.

Τι πρέπει να ολοκληρωθεί

Οι δικαιούχοι που έχουν ήδη ενταχθεί στο πρόγραμμα θα πρέπει να βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με την τράπεζα, τον συμβολαιογράφο και τον μηχανικό, καθώς πριν από την εκταμίευση απαιτούνται ο νομικός έλεγχος των τίτλων, ο τεχνικός έλεγχος του ακινήτου και η προσκόμιση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου.

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Η έγκριση υπαγωγής ισχύει κανονικά για 150 ημέρες από την ημέρα κατά την οποία γνωστοποιείται στον ενδιαφερόμενο. Εάν έχει ήδη υπογραφεί το οριστικό συμβόλαιο αγοράς αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί η σύμβαση δανεισμού, μπορεί να δοθεί παράταση 30 ημερών, έπειτα από ενημέρωση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας με ευθύνη του πιστωτικού ιδρύματος.

Τα όρια για δάνειο και ακίνητο

Το ανώτατο ύψος του δανείου φτάνει τις 190.000 ευρώ και μπορεί να καλύψει έως το 90% της συμβολαιογραφικής αξίας του ακινήτου. Αυτό σημαίνει ότι ο αγοραστής πρέπει να διαθέτει ίδια συμμετοχή τουλάχιστον 10%, χωρίς να υπολογίζονται τα έξοδα συμβολαιογράφου, μηχανικού, νομικού ελέγχου και εγγραφής της προσημείωσης.

Η εμπορική αξία του ακινήτου δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 250.000 ευρώ, ενώ η επιφάνειά του φτάνει έως τα 150 τετραγωνικά μέτρα. Κατά κανόνα, το σπίτι θα πρέπει να έχει κατασκευαστεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2007, να είναι νόμιμο, ολοκληρωμένο και να χρησιμοποιηθεί ως πρώτη κατοικία.

Για τα πρώτα επτά χρόνια μετά την αγορά απαγορεύεται η εκμίσθωση του ακινήτου, ενώ η διάρκεια αποπληρωμής του δανείου μπορεί να κυμαίνεται από 3 έως 30 χρόνια.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα για όσους βρίσκονται ακόμη στη διαδικασία είναι ο χρόνος που απαιτείται για να διορθωθούν πολεοδομικές εκκρεμότητες, λάθη στους τίτλους ή διαφορές ανάμεσα στην πραγματική κατάσταση του ακινήτου και στα στοιχεία της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου.