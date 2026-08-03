Αναπτυξιακός νόμος: Από σήμερα αιτήσεις για ενισχύσεις 150 εκατ. ευρώ στην αγροδιατροφή

Ανοίγει σήμερα, Δευτέρα 3 Αυγούστου, η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων στον δεύτερο κύκλο του καθεστώτος «Αγροδιατροφή» του αναπτυξιακού νόμου, με συνολικό προϋπολογισμό κρατικών ενισχύσεων 150 εκατ. ευρώ.

Ο αναπτυξιακός νόμος χρηματοδοτεί επενδύσεις στην πρωτογενή γεωργική παραγωγή, στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων, στην αλιεία και στην υδατοκαλλιέργεια, με την προθεσμία των αιτήσεων κατάθεσης των επενδυτικών σχεδίων να λήγει στις 30 Νοεμβρίου 2026.

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Από το συνολικό ποσό των 150 εκατ. ευρώ, τα 75 εκατ. ευρώ θα διατεθούν με τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων και επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης, δηλαδή leasing, ενώ τα υπόλοιπα 75 εκατ. ευρώ θα δοθούν μέσω φορολογικών απαλλαγών στις επιχειρήσεις των οποίων τα επενδυτικά σχέδια θα εγκριθούν.

Η κατανομή αυτή δίνει στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να επιλέξουν διαφορετικό είδος κινήτρου ανάλογα με το μέγεθος, τη χρηματοδοτική δυνατότητα και τις ανάγκες της επένδυσής τους. Η επιχορήγηση μειώνει άμεσα το κόστος της επένδυσης, ενώ η φορολογική απαλλαγή λειτουργεί σταδιακά, μέσω του περιορισμού του φόρου που θα κατέβαλλε η επιχείρηση στα επόμενα έτη.

Ποιες επενδύσεις χρηματοδοτούνται

Στις επιλέξιμες επενδύσεις περιλαμβάνονται η αγορά και η εγκατάσταση καινούργιων μηχανημάτων, ο εκσυγχρονισμός του παραγωγικού εξοπλισμού και η αναβάθμιση μονάδων πρωτογενούς παραγωγής ή μεταποίησης γεωργικών προϊόντων.

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Μπορούν επίσης να χρηματοδοτηθούν άυλες δαπάνες, όπως η αγορά και μεταφορά τεχνολογίας, η εγκατάσταση συστημάτων ελέγχου και διασφάλισης ποιότητας, η απόκτηση πιστοποιήσεων και το μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας που θα δημιουργηθούν από την επένδυση.

Στον νέο κύκλο εντάσσεται το σύνολο των πτηνοτροφικών μονάδων, ενώ προβλέπεται πρόσθετη ενίσχυση για επιχειρήσεις που συστήνονται από νέους αγρότες. Παράλληλα, προστίθενται κριτήρια επιλεξιμότητας που συνδέονται με την παραγωγή βιολογικών προϊόντων και προϊόντων τα οποία παράγονται βάσει αναγνωρισμένων προτύπων.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα των ιδιωτικών επενδύσεων και κάθε φάκελος θα πρέπει να συνοδεύεται από αναλυτικό επενδυτικό σχέδιο, στοιχεία για τη χρηματοδότηση, τις προβλεπόμενες δαπάνες και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.

Το καθεστώς αφορά επενδύσεις οι οποίες αυξάνουν την παραγωγική δυναμικότητα, μειώνουν το κόστος, βελτιώνουν την ποιότητα ή προσθέτουν μεγαλύτερη αξία στα αγροτικά προϊόντα πριν αυτά φτάσουν στην αγορά.

Η προθεσμία της 30ής Νοεμβρίου δίνει στις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις διάστημα περίπου τεσσάρων μηνών για να ολοκληρώσουν τον φάκελο, να εξασφαλίσουν την απαιτούμενη ίδια συμμετοχή και να τεκμηριώσουν τη δυνατότητα χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου.