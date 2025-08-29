Μήνας σύγκρισης χρωμάτων στα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος ο Σεπτέμβριος

Πτώση κοντά στο 10% φέρνει η χαμηλότερη τιμή ηλεκτρικού ρεύματος στα οικιακά τιμολόγια για το Σεπτέμβριο, καθώς ήδη οι προμηθευτές ξεκίνησαν τις ανακοινώσεις τους.

Το πρώτο βήμα έκανε η Protergia που μείωσε κατά 11,2% το πράσινο προϊόν της, στα 15,9 λεπτά ανά κιλοβατώρα. Σε αντίστοιχα επίπεδα αναμένεται να βρεθούν και οι μειώσεις που θα ανακοινώσουν οι υπόλοιπες εταιρείες εντός των επομένων ημερών στα τιμολόγια της συγκεκριμένης κατηγορίας ηλεκτρικού ρεύματος.

Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η χονδρική τιμή έχει πτώση σχεδόν 30% τον τελευταίο μήνα, επιτρέποντας μια σημαντική αποκλιμάκωση και στη λιανική. Έτσι, ένα κεντρικό ερώτημα είναι κατά πόσο τα φθηνότερα πράσινα και κίτρινα τιμολόγια θα μπορέσουν να ανταγωνιστούν τα σταθερά (μπλε), τα οποία έχουν ήδη τιμές κάτω από 10 λεπτά.

Κατ’ επέκταση, το ενδιαφέρον των καταναλωτών στρέφεται στη σύγκριση των χρωμάτων μεταξύ τους, αφού το πράσινο ρυθμιζόμενο τιμολόγιο θεωρείται εδώ και αρκετό καιρό ασύμφορο. Απομένει να φανεί αν θα αλλάξει η τάση στο εξής, ή αν θα συνεχιστεί.

Δεύτερο ερώτημα είναι κατά πόσο θα υποχωρήσουν και τα μπλε προϊόντα από εδώ και πέρα, τα οποία διαμορφώνονται με βάση πιο μακροπρόθεσμους παράγοντες και όχι από την εξέλιξη του τελευταίου μήνα. Προκειμένου να πέσουν κι άλλο τα μπλε, θα πρέπει οι προμηθευτές να προεξοφλούν χαμηλές τιμές ηλεκτρισμού σε βάθος χρόνου και αρκετή “ηρεμία” στην εγχώρια και ευρωπαϊκή αγορά.

Στο παιχνίδι πρόκειται να μπει σύντομα και η νέα κατηγορία των κόκκινων τιμολογίων, τα οποία είναι μεταξύ σταθερών και κυμαινόμενων, με το επίπεδο της κατανάλωσης να παίζει ρόλο στη διαμόρφωση της τιμής.



Όπως εξήγησε πρόσφατα ο αντιπρόεδρος της ρυθμιστικής αρχής ενέργειας, Δημήτρης Φούρλαρης, τα νέα προϊόντα θα προσφέρουν προκαθορισμένες τιμές ανά κλίμακα κατανάλωσης (π.χ. διαφορετική χρέωση για τις πρώτες 200 κιλοβατώρες, άλλη για τις επόμενες 400 κ.ο.κ.). Έτσι, ο καταναλωτής γνωρίζει εκ των προτέρων το εύρος της χρέωσης, χωρίς όμως να έχει το «κλείδωμα» μιας ενιαίας τιμής σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης, όπως συμβαίνει στα μπλε τιμολόγια.

Η διαβούλευση για τα κόκκινα τιμολόγια ολοκληρώνεται στις 31 Αυγούστου, ώστε στη συνέχεια να μπουν στην αγορά και να πλαισιώσουν τα υπόλοιπα χρώματα.