Μιχαηλίδου: Ενισχύεται το «Ανακαινίζω – Νοικιάζω» για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης

Το νέο, ενισχυμένο πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Νοικιάζω» αποτελεί «πρόγραμμα-σημαία» για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, σύμφωνα με τον υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου.

Όπως ανέφερε η Δόμνα Μιχαηλίδου μιλώντας στον ΣΚΑΪ, το πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Νοικιάζω» διευρύνεται σημαντικά, προβλέποντας ενίσχυση έως 36.000 ευρώ, με επιπλέον 5.000 ευρώ για κάθε παιδί και επιδότηση που μπορεί να φτάσει έως και το 90%, με στόχο την επανένταξη χιλιάδων κλειστών ακινήτων στην αγορά.

Η επιδότηση ανέρχεται έως τα 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο για κατοικίες έως 120 τ.μ. και καλύπτει ήπιες ενεργειακές παρεμβάσεις και εργασίες ανακαίνισης, όπως αναβάθμιση κουζίνας και μπάνιου, αντικατάσταση κουφωμάτων, καθώς και ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες. Η κ. Μιχαηλίδου υπογράμμισε ότι στόχος είναι η αύξηση του διαθέσιμου στεγαστικού αποθέματος, σημειώνοντας ότι πρόκειται για το τρίτο μεγάλο πρόγραμμα στέγασης μετά τα «Σπίτι μου 1» και «Σπίτι μου 2», εκφράζοντας αισιοδοξία ότι θα ωφελήσει δεκάδες χιλιάδες πολίτες.

Στις βασικές παρεμβάσεις που υλοποιεί το υπουργείο με αιχμή την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης αναφέρθηκε συνολικά η υπουργός, ενώ στάθηκε και στην έναρξη της συμβασιοποίησης δικαιούχων και παρόχων στο πρόγραμμα της Πρώιμης Παιδικής Παρέμβασης, καθώς και στην παράταση της προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών για το πρόγραμμα «Προσβασιμότητα κατ’ οίκον».

Αναφερόμενη στην Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση, σημείωσε ότι έχουν εγκριθεί 2.500 δικαιούχοι και 85 πάροχοι και ότι ξεκινά η διαδικασία συμβασιοποίησης, ώστε εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές και ψυχολόγοι να παρέχουν υπηρεσίες στο σπίτι του παιδιού, σε συνεργασία με την οικογένεια. Κάθε οικογένεια θα λαμβάνει έως 800 ευρώ μηνιαίως για τουλάχιστον 20 συνεδρίες τον μήνα.

Για το πρόγραμμα «Προσβασιμότητα κατ’ οίκον», η υπουργός ανακοίνωσε παράταση της προθεσμίας έως τις 6 Φεβρουαρίου 2026, επισημαίνοντας ότι το κράτος καλύπτει έως 14.500 ευρώ για παρεμβάσεις που διευκολύνουν τα άτομα με αναπηρία. Όπως ανέφερε, 1.500 δικαιούχοι έχουν ήδη λάβει προκαταβολή, ενώ περίπου 2.500 αιτήσεις εκκρεμούν ως προς την υποβολή δικαιολογητικών.

Τέλος, σχολιάζοντας τα δημοσκοπικά ευρήματα, σημείωσε ότι απομένει χρόνος μέχρι τις εκλογές και ότι η κυβέρνηση συνεχίζει να υλοποιεί στοχευμένες πολιτικές στήριξης των πολιτών. Για τις δηλώσεις της κ. Καρυστιανού σχετικά με τις αμβλώσεις, τις χαρακτήρισε «αναχρονιστικές», τονίζοντας ότι ζητήματα που έχουν λυθεί εδώ και δεκαετίες δεν μπορεί να τίθενται εκ νέου υπό αμφισβήτηση, ενώ υπογράμμισε τη σημασία της θεσμικής Δικαιοσύνης.