Μιχαηλίδου: Στέγη, οικογένεια και κοινωνική συνοχή με αιχμή το «Ανακαινίζω – Νοικιάζω»

Σε σημαντικές κυβερνητικές πρωτοβουλίες αναφέρθηκε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, στη συνέντευξή της στο Mega, εστιάζοντας τόσο στην αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, όσο και στην έναρξη του προγράμματος Πρώιμης Παιδικής Παρέμβασης. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στα στεγαστικά εργαλεία που εφαρμόζονται, όπως τα προγράμματα «Σπίτι μου» και «Ανακαινίζω – Νοικιάζω»

Συγκεκριμένα, η Δόμνα Μιχαηλίδου έδωσε έμφαση στη στεγαστική κρίση, επισημαίνοντας ότι, παρά το υψηλό ποσοστό ιδιοκατοίκησης, οι ενοικιαστές αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες, ειδικά τα μονοπρόσωπα νοικοκυριά και οι νέοι. Όπως σημείωσε, τουλάχιστον 21.000 πολίτες έχουν ήδη αποκτήσει σπίτι μέσω των προγραμμάτων «Σπίτι μου 1» και «Σπίτι μου 2», ενώ παράλληλα το πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Νοικιάζω» έρχεται να ενισχύσει την προσφορά διαθέσιμων κατοικιών στην αγορά, με στόχο τη συγκράτηση των ενοικίων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναφερόμενη στο νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Νοικιάζω», η Υπουργός τόνισε τη σαφή διαφορά μεταξύ του υφιστάμενου και του νέου προγράμματος που ετοιμάζει η κυβέρνηση. Όπως σημείωσε, το ισχύον πρόγραμμα παρέχει επιδότηση έως 60% και έως 8.100 ευρώ για εργασίες ύψους έως 13.500 ευρώ. Αντίθετα, το νέο πρόγραμμα, το οποίο αναμένεται να ανοίξει εντός των πρώτων μηνών του 2026, συνιστά πολύ πιο ισχυρό κίνητρο, με επιδότηση που φτάνει έως και το 90% και ποσό έως 36.000 ευρώ, με στόχο την ενεργοποίηση χιλιάδων κλειστών και παλαιών κατοικιών.

Η Υπουργός υπογράμμισε ότι η μετεγκατάσταση στην ύπαιθρο αποτελεί κρίσιμο παράγοντα του δημογραφικού και υπενθύμισε την επέκταση του Προγράμματος Μετεγκατάστασης σε έξι νέες Περιφερειακές Ενότητες: Δράμας, Κιλκίς, Σερρών, Φλώρινας, Πέλλας και Καστοριάς. Όπως τόνισε, το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να ενισχύσει ουσιαστικά τις ακριτικές περιοχές και να δώσει κίνητρα επιστροφής ή νέας εγκατάστασης, με οικονομική ενίσχυση 10.000 ευρώ χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, ενώ η επέκτασή του θα συνεχιστεί και σε άλλες νησιωτικές και ηπειρωτικές περιοχές όπου καταγράφονται έντονες δημογραφικές πιέσεις.

Σο ό,τι αφορά το Πρόγραμμα Πρώιμης Παιδικής Παρέμβασης, η υπουργός σημείωσε ότι η ενεργοποίησή του ξεκινά μετά τις 12 Ιανουαρίου 2026, με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης των παρόχων. Όπως ανέφερε, έχουν εγκριθεί περίπου 2.500 αιτήσεις, ενώ οι γονείς και κηδεμόνες που επιλέχθηκαν θα ενημερωθούν για τον τρόπο απόδοσης και ενεργοποίησης των vouchers. Το πρόγραμμα προβλέπει έως 800 ευρώ τον μήνα για εξειδικευμένες θεραπείες, όπως εργοθεραπεία, λογοθεραπεία και άλλες υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης, πέραν των θεραπειών που ήδη καλύπτονται από τον ΕΟΠΥΥ, στηρίζοντας έμπρακτα παιδιά με νευροαναπτυξιακά προβλήματα και λειτουργικές δυσκολίες και τις οικογένειές τους.