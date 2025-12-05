Νέα εγκύκλιος ΕΦΚΑ: Οριστική η απαλλαγή εισφορών στις προσαυξήσεις για νυχτερινά, Κυριακές και υπερωρίες

Με μια νέα εγκύκλιο (21/2025) ο ΕΦΚΑ επαναφέρει το πλαίσιο απαλλαγής εισφορών στις προσαυξήσεις για νυχτερινή απασχόληση, εργασία κατά Κυριακές και αργίες, καθώς και υπερεργασία και υπερωρίες, επιχειρώντας αυτή τη φορά να κλείσει οριστικά τα κενά που άφηνε η προηγούμενη οδηγία (19/2025), η οποία και ανακλήθηκε.

Άξονας της εγκυκλίου του ΕΦΚΑ είναι ότι πλέον κάθε προσαύξηση που καταβάλλεται για τις παραπάνω κατηγορίες – είτε με το υποχρεωτικό ποσοστό είτε και με υψηλότερο, λόγω σύμβασης ή εταιρικής πολιτικής- απαλλάσσεται από ασφαλιστικές εισφορές, υπό την προϋπόθεση ότι ο εργαζόμενος τελεί σε πλήρη απασχόληση.

Η ανάκληση της 19/2025 και αντικατάστασή της με την 21/2025 έγινε γιατί η πρώτη παρότι είχε θέσει την αρχή της απαλλαγής άφηνε περιθώρια διαφορετικών ερμηνειών και στην πράξη δεν απέτρεπε πλήρως τις εισφορές πάνω στις προσαυξήσεις.

Το νέο πλαίσιο στηρίζεται στις πρόσφατες νομοθετικές αλλαγές οι οποίες ενσωματώθηκαν στο Π.Δ. 62/2025 και αναδιαμόρφωσαν τα ποσοστά και τον τρόπο υπολογισμού των προσαυξήσεων.

Η εγκύκλιος απαντά στο ερώτημα τι γίνεται όταν το ποσό της προσαύξησης υπερβαίνει το τυπικό ποσοστό του νόμου, ανακουφίζοντας πολλούς εργοδότες, καθώς όλο το ποσό απαλλάσσεται, όχι μόνο το τμήμα που αντιστοιχεί στο «ελάχιστο» νόμιμο ποσοστό.

Στην πράξη αυτό σημαίνει καθαρότερες αποδοχές για εργαζόμενους που δουλεύουν σε ώρες εκτός «κανονικού» ωραρίου και χαμηλότερο μη μισθολογικό κόστος για επιχειρήσεις που λειτουργούν με κυλιόμενα ωράρια, διευρυμένα ωράρια εξυπηρέτησης ή αυξημένη εποχική ζήτηση.

Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι οι συγκεκριμένες προσαυξήσεις -ακριβώς επειδή απαλλάσσονται από εισφορές- δεν υπολογίζονται ως βάση εισφορών στα δώρα και τα λοιπά επιδόματα, κλείνοντας ακόμη μια εκκρεμότητα που δημιουργούσε διαφορετικές ερμηνείες ανά μισθοδοτικό πρόγραμμα.