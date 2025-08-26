Νέα προσέγγιση των Αμερικανών με τη Λιβύη για τους υδρογονάνθρακες – Παρακολουθεί τις πετρελαϊκές η Αθήνα

Σειρά επαφών πρόκειται να έχουν στο επόμενο χρονικό διάστημα οι αμερικανικές πετρελαϊκές με τη Λιβύη. Στόχος είναι να διερευνηθούν οι δυνατότητες επέκτασης της διμερούς συνεργασίας στον ενεργειακό τομέα και συγκεκριμένα στην έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων.

Σε πρώτη φάση, η κρατική πετρελαϊκή NOC, από κοινού με την αμερικανική Freedom First πρόκειται να διοργανώσουν στη χώρα το πρώτο Ενεργειακό Φόρουμ ΗΠΑ-Λιβύης. Στο στρατηγικό αυτό συνέδριο αναμένεται να λάβουν μέρος και μεγάλες αμερικανικές πετρελαϊκές, όπως η ExxonMobil, που ενδιαφέρονται να αναπτύξουν την παραγωγή στη Λιβύη, αναλαμβάνοντας νέες παραγωγικές ζώνες.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι η Λιβύη σε παλαιότερες εποχές παρήγαγε σημαντικές ποσότητες πετρελαίου με 3,3 εκατ. βαρέλια/ημέρα στις αρχές της δεκαετίας του 1970. Η συνέχεια υπήρξε πτωτική, με αποτέλεσμα σήμερα η χώρα να παράγει μόλις γύρω στα 1,38 εκατ. βαρέλια.

Πρόκειται για μια υποσχόμενη περιοχή για τις πετρελαϊκές, τόσο γεωλογικά, όσο και εμπορικά, καθώς γειτνιάζει με τη μεγάλη αγορά της Ευρώπης, ενώ η μεταφορά του πετρελαίου και του αερίου δεν χρειάζεται να γίνει μέσω ευαίσθητων γεωπολιτικά ζωνών, όπως τα Στενά του Ορμούζ ή το Σουέζ και η Ερυθρά Θάλασσα.

Η νέα προσέγγιση Λιβύης-ΗΠΑ ενδιαφέρει δυνητικά και την Ελλάδα, καθώς ExxonMobil και Chevron έχουν παρουσία στις έρευνες υδρογονανθράκων νοτίως της Κρήτης και της Πελοποννήσου, σε οικόπεδα που γειτνιάζουν με την λιβυκή ΑΟΖ.

Δεδομένης της στάσης που διατηρούν πλέον και οι δύο αντιμαχόμενες παρατάξεις στη Λιβύη σχετικά με την ΑΟΖ, η ελληνική πλευρά θα πρέπει να παρακολουθήσει προσεκτικά τις όποιες τοποθετήσεις γίνουν στο παραπάνω φόρουμ. Αυτό αφορά τόσο τους Λίβυους, όσο και τους Αμερικανούς.

Όλα αυτά ενώ σύντομα, στις 10 Σεπτεμβρίου, πρόκειται να ολοκληρωθεί ο ελληνικός διεθνής διαγωνισμός για τα οικόπεδα «Μπλοκ Α2», «Νότια της Πελοποννήσου», «Νότια της Κρήτης 1» και «Νότια της Κρήτης 2», συνολικής έκτασης 47 χιλιάδων τετραγωνικών χιλιομέτρων.

Το ΥΠΕΝ διατηρεί συγκρατημένη αισιοδοξία για το ενδιαφέρον των πετρελαϊκών, ελπίζοντας ότι θα υποβληθούν προσφορές που θα οδηγήσουν στη συνέχεια σε έρευνες που θα αποκαλύψουν τον υποθαλάσσιο ορυκτό πλούτο των παραπάνω οικοπέδων.