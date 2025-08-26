Χρηστικά

Νέα προσέγγιση των Αμερικανών με τη Λιβύη για τους υδρογονάνθρακες – Παρακολουθεί τις πετρελαϊκές η Αθήνα

Επαφές ξεκινούν οι πετρελαϊκές των ΗΠΑ με την κρατική NOC για νέες έρευνες
Oil pump cold winter and snow. Back light, white cloudy and blue sky background, sunlight
iStock
Χάρης Αποσπόρης

Σειρά επαφών πρόκειται να έχουν στο επόμενο χρονικό διάστημα οι αμερικανικές πετρελαϊκές με τη Λιβύη. Στόχος είναι να διερευνηθούν οι δυνατότητες επέκτασης της διμερούς συνεργασίας στον ενεργειακό τομέα και συγκεκριμένα στην έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων.

Σε πρώτη φάση, η κρατική πετρελαϊκή NOC, από κοινού με την αμερικανική Freedom First πρόκειται να διοργανώσουν στη χώρα το πρώτο Ενεργειακό Φόρουμ ΗΠΑ-Λιβύης. Στο στρατηγικό αυτό συνέδριο αναμένεται να λάβουν μέρος και μεγάλες αμερικανικές πετρελαϊκές, όπως η ExxonMobil, που ενδιαφέρονται να αναπτύξουν την παραγωγή στη Λιβύη, αναλαμβάνοντας νέες παραγωγικές ζώνες.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι η Λιβύη σε παλαιότερες εποχές παρήγαγε σημαντικές ποσότητες πετρελαίου με 3,3 εκατ. βαρέλια/ημέρα στις αρχές της δεκαετίας του 1970. Η συνέχεια υπήρξε πτωτική, με αποτέλεσμα σήμερα η χώρα να παράγει μόλις γύρω στα 1,38 εκατ. βαρέλια.

Πρόκειται για μια υποσχόμενη περιοχή για τις πετρελαϊκές, τόσο γεωλογικά, όσο και εμπορικά, καθώς γειτνιάζει με τη μεγάλη αγορά της Ευρώπης, ενώ η μεταφορά του πετρελαίου και του αερίου δεν χρειάζεται να γίνει μέσω ευαίσθητων γεωπολιτικά ζωνών, όπως τα Στενά του Ορμούζ ή το Σουέζ και η Ερυθρά Θάλασσα.

Η νέα προσέγγιση Λιβύης-ΗΠΑ ενδιαφέρει δυνητικά και την Ελλάδα, καθώς ExxonMobil και Chevron έχουν παρουσία στις έρευνες υδρογονανθράκων νοτίως της Κρήτης και της Πελοποννήσου, σε οικόπεδα που γειτνιάζουν με την λιβυκή ΑΟΖ.

Δεδομένης της στάσης που διατηρούν πλέον και οι δύο αντιμαχόμενες παρατάξεις στη Λιβύη σχετικά με την ΑΟΖ, η ελληνική πλευρά θα πρέπει να παρακολουθήσει προσεκτικά τις όποιες τοποθετήσεις γίνουν στο παραπάνω φόρουμ. Αυτό αφορά τόσο τους Λίβυους, όσο και τους Αμερικανούς.

Όλα αυτά ενώ σύντομα, στις 10 Σεπτεμβρίου, πρόκειται να ολοκληρωθεί ο ελληνικός διεθνής διαγωνισμός για τα οικόπεδα «Μπλοκ Α2», «Νότια της Πελοποννήσου», «Νότια της Κρήτης 1» και «Νότια της Κρήτης 2», συνολικής έκτασης 47 χιλιάδων τετραγωνικών χιλιομέτρων.

Το ΥΠΕΝ διατηρεί συγκρατημένη αισιοδοξία για το ενδιαφέρον των πετρελαϊκών, ελπίζοντας ότι θα υποβληθούν προσφορές που θα οδηγήσουν στη συνέχεια σε έρευνες που θα αποκαλύψουν τον υποθαλάσσιο ορυκτό πλούτο των παραπάνω οικοπέδων.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Χρηστικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Χρηστικά: Περισσότερα άρθρα
Πώς θα «τρέξουν» τα 13ωρα στον ιδιωτικά τομέα και οι έμμεσες αυξήσεις σε όσους κάνουν υπερωρίες
Δίδεται δυνατότητα απασχόλησης που υφίσταται σήμερα, σε δύο ή περισσότερους εργοδότες, υπό προϋποθέσεις, έως δεκατρείς ώρες ημερησίως, επεκτείνεται και σε εργαζόμενους που απασχολούνται σε έναν εργοδότη
Ο επιχειρηματίας προετοιμάζει επίσημο έγγραφο
Νέο εργασιακό: 17 ερωτήσεις και απαντήσεις για το 13ωρο σε έναν εργοδότη και τις υπερωρίες
Το νέο εργασιακό νομοσχέδιο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την ενίσχυση της εργασιακής τους ασφάλειας, τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων καθώς και τη διαμόρφωση ενός διαφανούς και σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος
Φωτογραφία μιας ομάδας συναδέλφων που συνομιλούν κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης σε μια αίθουσα συνεδριάσεων 19
Δημόσιο: Όλο το σχέδιο αλλαγών στην επιλογή 20.000 προϊσταμένων από το 2026 – Ο κρίσιμος ρόλος των τεστ δεξιοτήτων
Το νομοσχέδιο το οποίο «τρέχει» η υφυπουργός Εσωτερικών αρμόδια για τη δημόσια διοίκηση, Βιβή Χαραλαμπογιάννη, αναμένεται να ψηφιστεί πριν το τέλος του 2025
Γραφείο 9
Newsit logo
Newsit logo