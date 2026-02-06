Νόμος Κατσέλη: Χιονοστιβάδα διεκδικήσεων – Ποιος θα πληρώσει το κόστος μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου για τα επιτόκια

Σε εγρήγορση βρίσκονται τράπεζες, services ακόμη και η Τράπεζα της Ελλάδος και το ελληνικό δημόσιο προκειμένου να αξιολογήσουν το άμεσο και έμμεσο κόστος που προκύπτει από την απόφαση του Αρείου Πάγου οι τόκοι στα δάνεια του νόμου Κατσέλη να υπολογίζονται στη μηνιαία δόση και όχι στο συνολικό υπόλοιπο του δανείου.

Η απόφαση από τον Άρειο Πάγο, που θα δημοσιευθεί τις επόμενες ημέρες, μπορεί να έδωσε μετά από χρόνια ανάσα σε χιλιάδες υπερχρεωμένα νοικοκυριά, έχει ωστόσο κινητοποιήσει το χρηματοοικονομικό σύστημα καθώς εγείρεται σειρά διεκδικήσεων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο επανυπολογισμός των τόκων σημαίνει κόστος το οποίο επηρεάζει και το ελληνικό δημόσιο στο πλαίσιο του προγράμματος Ηρακλής, όπου έχουν περάσει μέσω τιτλοποιήσεων τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Καθώς η απόφαση του Αρείου Πάγου αποτελεί δεσμευτική κατεύθυνση για όλα τα δικαστήρια της χώρας οι τράπεζες και οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων (servicers) καλούνται να εφαρμόσουν άμεσα την απόφαση.

Πρακτικά, στο προσεχές διάστημα 350.000 δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη θα ζητήσουν από τις τράπεζες και μέσω αυτών από τους servicers και τα funds στα οποία έχουν καταλήξει τα δάνειά τους νέο υπολογισμό των τόκων και συμψηφισμό ή επιστροφή των χρημάτων που έχουν καταβάλει αδίκως (καθώς είχαν υπολογιστεί στο σύνολο του κεφαλαίου του δανείου και όχι στη μηνιαία δόση) σε βάθος χρόνου 15ετίας. Υπενθυμίζεται ότι ο νόμος Κατσέλη ψηφίστηκε το 2010.

Μάλιστα η απόφαση-σταθμός του Αρείου Πάγου έρχεται σε μια συγκυρία που συζητείται η συνολική αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους στη χώρα, με ενδεικτικά και τα στοιχεία για τον εξωδικαστικό μηχανισμό που δείχνουν ότι απορρίπτεται πάνω από 30% των συνολικών οφειλών λόγω αδυναμίας εξυπηρέτησης της ρύθμισης. Πρακτικά, δεν θα πρέπει να αποκλείεται δανειολήπτες από ευάλωτες ομάδες που έχουν ρυθμίσει τα δάνειά τους να διεκδικήσουν δικαστικά ευνοϊκότερους όρους βασισμένοι στα νέα δεδομένα που φέρνει η απόφαση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η άλλη διάσταση του θέματος έχει να κάνει με δυνητικό κόστος για το δημόσιο, μέσω των εγγυήσεων του πρόγραμμα Ηρακλής, ένα εργαλείο που μεταφέρει το ρίσκο των κόκκινων δανείων από τις τράπεζες προς τους επενδυτές και το Δημόσιο, με βασικό κίνδυνο την αποτελεσματικότητα των εισπράξεων από τα δάνεια αυτά. Ενσωματώνει ωστόσο και ρήτρες έκτακτων περιστάσεων όπως στην περίπτωση που οι εισπράξεις επιβραδύνονται.

Μελέτη που κατατέθηκε στο πλαίσιο της δίκης για τον υπολογισμό των τόκων στα δάνεια του νόμου Κατσέλη εκτιμά το κόστος για τις τιτλοποιήσεις πάνω από 1 δισ. ευρώ.

Ο επανυπολογισμός των τόκων από τράπεζες και servicers μελετάται από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, της Τράπεζας της Ελλάδος συμπεριλαμβανομένης. Θα μελετήσουν λεπτομερώς την απόφαση του Αρείου Πάγου, μόλις δημοσιευθεί, καθώς είναι ζητούμενο πώς θα κατανεμηθεί το κόστος σε τράπεζες, servicers, funds και το ελληνικό δημόσιο.