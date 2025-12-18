Οδηγίες από τον ΕΦΕΤ προς τους καταναλωτές για ασφαλή κατανάλωση τροφίμων ενόψει Χριστουγέννων

Η περίοδος των Χριστουγέννων είναι παραδοσιακά συνδεδεμένη με οικογενειακά και φιλικά τραπέζια, εξόδους και γιορτινά γεύματα.

Κατά την διάρκεια των ημερών αυτών, παρατηρείται αυξημένη κατανάλωση τροφίμων, όπως κρέατα, πουλερικά και γλυκά, γεγονός που συχνά συνοδεύεται από περισσότερα περιστατικά τροφιμογενών νοσημάτων, αλλά και σημαντική απώλεια και σπατάλη τροφίμων.

Για τον λόγο αυτό, ο ΕΦΕΤ παρέχει βασικές οδηγίες και συμβουλές προς τους καταναλωτές ενόψει Χριστουγέννων, ώστε να απολαμβάνουν ασφαλή γεύματα για τους ίδιους, τις οικογένειές τους και τους φίλους τους, να προστατεύονται από πρακτικές παραπλάνησης και να μειώνουν τη σπατάλη τροφίμων.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να φροντίζουμε για την ασφάλεια των γευμάτων μας σε όλα τα στάδια – από την αγορά και την αποθήκευση έως και την προετοιμασία τους.

Πιο συγκεκριμένα:

Πριν την αγορά των τροφίμων

Προγραμματίζουμε τη λίστα με τα προϊόντα που θα χρειαστούμε, για να ελαχιστοποιήσουμε τις αυθόρμητες αγορές.

Αν παίρνουμε μαζί μας τσάντες για την αγορά των τροφίμων, φροντίζουμε να έχουμε πολλές, ώστε να τοποθετούμε σε διαφορετικές, τα ωμά τρόφιμα, που χρειάζονται μαγείρεμα (π.χ. κρέας), από όλα τα υπόλοιπα προϊόντα και κυρίως από αυτά που είναι έτοιμα προς κατανάλωση (όπως οι σαλάτες), για την αποφυγή διασταυρούμενης μικροβιακής επιμόλυνσης.

Κατά την προμήθεια των τροφίμων

Αγοράζουμε τρόφιμα από ελεγχόμενα σημεία της αγοράς και αποφεύγουμε πλανόδιους πωλητές που δεν διαθέτουν τις σχετικές άδειες.

Δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στους χειρισμούς των τροφίμων από το προσωπικό των σημείων πώλησης, στις συνθήκες καθαριότητος του προσωπικού, του εξοπλισμού και του χώρου.

Εξετάζουμε προσεκτικά τις ενδείξεις στην ετικέτα και ιδιαίτερα αυτές που αφορούν στην ημερομηνία. (πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΕΦΕΤ).

Αγοράζουμε τελευταία τα τρόφιμα που χρειάζονται ψύξη ή κατάψυξη, ώστε να τα τοποθετήσουμε στο ψυγείο μας το συντομότερο δυνατό.

Προμήθεια κρέατος βοοειδών, χοίρων, αιγοπροβάτων και πουλερικών:

Τα κρέατα βοοειδών, χοίρων, αιγοπροβάτων και πουλερικών διατίθενται είτε νωπά, είτε κατεψυγμένα, αλλά δεν πρέπει να διατίθενται ποτέ εκτός ψύξης.

Στα σημεία πώλησης του κρέατος πρέπει να υπάρχουν πινακίδες για την καταγωγή- προέλευση του κρέατος, πληροφορία που πρέπει να αναγράφεται και στην αυτοκόλλητη ετικέτα που εκδίδεται από την ταμειακή μηχανή.

Οι συσκευασμένες νωπές ή κατεψυγμένες γαλοπούλες πρέπει να φέρουν τη σήμανση αναγνώρισης του σφαγείου ή του εργαστηρίου τεμαχισμού (οβάλ σφραγίδα με τα αρχικά της χώρας που έχουν έδρα) και την ημερομηνία ανάλωσης (τοποθετημένη επάνω ή κάτω από τη συσκευασία ή το περιτύλιγμα, ώστε να είναι ευανάγνωστη.

Τα σφάγια των ζώων πρέπει να έχουν σήμα καταλληλότητας (σφραγίδα) που τοποθετείται από τις αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες.

Οι νωπές εγχώριες μη συσκευασμένες γαλοπούλες πρέπει να είναι εκσπλαχνισμένες (απεντερωμένες) και αποπτιλωμένες (δίχως πούπουλα).

Προμήθεια κρέατος θηραμάτων:

Τα σφάγια άγριων ή εκτρεφόμενων θηραμάτων πρέπει να είναι εκσπλαχνισμένα.

Τα θηράματα που διατίθενται ολόκληρα πρέπει να φέρουν σήμα καταλληλότητας (σφραγίδα), ενώ τα τυποποιημένα (εισαγόμενα ή εγχώρια) πρέπει να έχουν σήμα αναγνώρισης (οβάλ σφραγίδα με τα αρχικά της χώρας παραγωγής π.χ. για την Ελλάδα GR ή EL) και αναγραφή ημερομηνίας ανάλωσης.

Προμήθεια και συντήρηση αυγών:

Όλα τα αυγά πρέπει να έχουν στο κέλυφός τους ένδειξη με τον κωδικό παραγωγού με ευδιάκριτα γράμματα/αριθμούς (μέθοδος εκτροφής, χώρα προέλευσης, Περιφερειακή Ενότητα, ταυτοποίηση μονάδας).

Στις συσκευασίες των τυποποιημένων αυγών (εκτός από τις ενδείξεις που υπάρχουν στο κέλυφος), πρέπει να αναγράφεται ο κωδικός αριθμός του ωοσκοπικού κέντρου, η κατηγορία ποιότητας και βάρους καθώς και η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας.

Για την καλύτερη συντήρηση των αυγών είναι αναγκαίο να διατηρούνται σε σκιερό και δροσερό χώρο ή στο ψυγείο,

Ακόμη, είναι καλό να θυμόμαστε πως: α) Δεν πλένουμε τα αυγά, β) δεν καταναλώνουμε τα αυγά ωμά, γ) δεν χρησιμοποιούμε αυγά με ακάθαρτο, ραγισμένο και γενικά μη φυσιολογικό κέλυφος και δ) δεν καταναλώνουμε αυγά με κηλίδες αίματος, ή με θολό ή χρωματισμένο ασπράδι, ή με ασπράδι ανακατεμένο με τον κρόκο ή αυγά με δυσάρεστη οσμή.

Προμήθεια γαλακτοκομικών προϊόντων:

Τα τυριά πρέπει να συντηρούνται σε ψυγείο ή σε ψυχόμενη προθήκη

Τα συσκευασμένα τυριά πρέπει να φέρουν σήμανση αναγνώρισης (οβάλ σφραγίδα με τα αρχικά της χώρας παραγωγής, π.χ. GR ή EL για την Ελλάδα), καθώς και την ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας πάνω στη συσκευασία.

Τα προϊόντα που περιέχουν φυτικά λιπαρά (αντί ζωικού λίπους) είναι μη γαλακτοκομικά προϊόντα και πρέπει να διατίθενται προς πώληση σε διακριτούς χώρους από αυτούς των γαλακτοκομικών.

Αποθήκευση τροφίμων:

Όταν αποθηκεύουμε προϊόντα στο ψυγείο τοποθετούμε τα ωμά τρόφιμα (π.χ. κρέας, ψάρι) στα κάτω ράφια και μέσα σε κατάλληλους θήκες για τρόφιμα, ενώ στα πάνω ράφια τοποθετούμε τα έτοιμα προς κατανάλωση τρόφιμα (π.χ. σαλάτες). Αυτό το κάνουμε για να αποκλείσουμε την πιθανότητα να πέσουν, λόγω απόψυξης, υγρά από τα ωμά στα έτοιμα προς κατανάλωση τρόφιμα και να επιμολυνθούν.

Ελέγχουμε ότι η θερμοκρασία του ψυγείου μας δεν ξεπερνά τους 5 °C, είναι δηλαδή σε θερμοκρασία που κρατάει τα τρόφιμά μας ασφαλή.

Χειρισμός τροφίμων: