Προσλήψεις εξπρές με το Ergani app – Τι αλλαγές φέρνει η εφαρμογή για προσωπικό έκτακτων αναγκών

«Στον αέρα» βρίσκεται η εφαρμογή Ergani App για εργοδότες, του συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», μέσω της οποίας οι επιχειρήσεις μπορούν να προχωρούν εντός μερικών λεπτών σε προσλήψεις προσωπικού για έκτακτες ανάγκες απασχόλησης έως δύο ημέρες.

Η διαδικασία πραγματοποιείται ψηφιακά και αφορά περιπτώσεις κατά τις οποίες μια επιχείρηση χρειάζεται να καλύψει έκτακτο κενό ή αυξημένο φόρτο εργασίας και μέσω του Ergani app, ο εργοδότης καταχωρεί τα βασικά στοιχεία της πρόσληψης, μεταξύ των οποίων η ειδικότητα, οι ημέρες και οι ώρες εργασίας, η αμοιβή και η ασφάλιση, τα οποία γίνονται διαθέσιμα στην «ΕΡΓΑΝΗ».

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Εκτιμάται πως η εφαρμογή αναμένεται να αξιοποιηθεί από εταιρείες του τουρισμού, της εστίασης, του catering κλπ καθώς πρόκειται για κλάδους με ευμετάβλητο πρόγραμμα.

Ο εργαζόμενος ειδοποιείται μέσω της εφαρμογής για τη νέα πρόσληψη, ελέγχει τους όρους της σύμβασης που έχει προσυμφωνήσει με τον εργοδότη και, εφόσον συμφωνεί, την αποδέχεται ψηφιακά.

Μετά την αποδοχή της σύμβασης από τον εργαζόμενο, ο εργοδότης οριστικοποιεί την υποβολή μέσω του Ergani app. Το Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» ενημερώνεται αυτόματα, χωρίς να απαιτείται άλλη ενέργεια για τη δήλωση της έναρξης και της λήξης της απασχόλησης.

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Η νέα ενιαία δήλωση συγκεντρώνει σε μία διαδικασία τρεις επιμέρους δηλώσεις:

Την Αναγγελία Έναρξης Εργασίας

Τη Δήλωση Ψηφιακής Οργάνωσης Χρόνου Εργασίας

Την Αναγγελία Λύσης Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου

Το νέο σύστημα προβλέπει την ακριβή καταγραφή του χρόνου απασχόλησης, ενώ στις επιχειρήσεις όπου εφαρμόζεται η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας εξακολουθούν να ισχύουν οι σχετικές υποχρεώσεις.

Σημειώνεται ότι η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, έκανε λόγο για μια εφαρμογή που δίνει στους επιχειρηματίες τη δυνατότητα να καλύψουν άμεσα τις ανάγκες σε προσωπικό. «Επιταχύνουμε και απλοποιούμε τις προσλήψεις μέσω της νέας εφαρμογής Ergani app. Παρέχουμε έτσι, για πρώτη φορά, τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις να καλύπτουν τις έκτακτες ανάγκες τους σε ανθρώπινο δυναμικό, ανά πάσα στιγμή μέσω του κινητού τους, σε λίγα λεπτά, με λιγότερη γραφειοκρατία και περισσότερη διαφάνεια», ανέφερε χαρακτηριστικά η υπουργός.