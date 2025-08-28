ΟΠΕΚΑ: Αύριο η καταβολή επιδομάτων για τον Αύγουστο – Οι δικαιούχοι

Αύριο Παρασκευή (29.8.2025) θα πραγματοποιηθούν όλες οι πληρωμές που αφορούν τα επιδόματα του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) για τον μήνα Αύγουστο, όπως ενημέρωσε σήμερα (28.8.2025) το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Τα επιδόματα ΟΠΕΚΑ θα καταβληθούν σε 593.210 δικαιούχους και ανέρχονται συνολικά σε 179.946.340 ευρώ. Μεταξύ των πληρωμών του ΟΠΕΚΑ βρίσκονται το επίδομα στέγασης, το επίδομα παιδιού, το επίδομα γέννησης και τα επιδόματα ανθρώπων με αναπηρία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναλυτικότερα καταβάλλονται:

Επίδομα Στέγασης : 184.642 δικαιούχοι – 22.155.832 ευρώ

: 184.642 δικαιούχοι – 22.155.832 ευρώ Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα : 161.175 δικαιούχοι – 37.559.959 ευρώ

: 161.175 δικαιούχοι – 37.559.959 ευρώ Αναπηρικά : 178.719 δικαιούχοι – 87.617.265 ευρώ

: 178.719 δικαιούχοι – 87.617.265 ευρώ Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής : 541 δικαιούχοι – 171.379 ευρώ

: 541 δικαιούχοι – 171.379 ευρώ Επίδομα Ομογενών : 5.149 δικαιούχοι – 181.420 ευρώ

: 5.149 δικαιούχοι – 181.420 ευρώ Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων , ν. 1296/1982: 12.867 δικαιούχοι – 4.960.277 ευρώ

, ν. 1296/1982: 12.867 δικαιούχοι – 4.960.277 ευρώ Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων : 22.026 δικαιούχοι – 9.056.628 ευρώ

: 22.026 δικαιούχοι – 9.056.628 ευρώ Έξοδα Κηδείας : 82 δικαιούχοι – 65.556 ευρώ

: 82 δικαιούχοι – 65.556 ευρώ Επίδομα Γέννησης : 9.819 δικαιούχοι – 12.909.500 ευρώ

: 9.819 δικαιούχοι – 12.909.500 ευρώ Επίδομα Ορεινών και μειονεκτικών περιοχών : 9 δικαιούχοι – 5.100 ευρώ

: 9 δικαιούχοι – 5.100 ευρώ Κόκκινα Δάνεια : 2.707 δικαιούχοι – 229.225 ευρώ

: 2.707 δικαιούχοι – 229.225 ευρώ Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές : 21 δικαιούχοι – 21.000 ευρώ

: 21 δικαιούχοι – 21.000 ευρώ Ευάλωτοι Οφειλέτες : 322 δικαιούχοι – 34.284 ευρώ

: 322 δικαιούχοι – 34.284 ευρώ Επίδομα Αναδοχής : 604 δικαιούχοι – 475.729 ευρώ

: 604 δικαιούχοι – 475.729 ευρώ Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού : 2.092 δικαιούχοι – 1.627.954 ευρώ

: 2.092 δικαιούχοι – 1.627.954 ευρώ Επίδομα Αλληλεγγύης για την Ελληνική μειονότητα Αλβανίας : 12.427 δικαιούχοι – 2.862.496 ευρώ

: 12.427 δικαιούχοι – 2.862.496 ευρώ Επαγγελματίας Ανάδοχος: 8 δικαιούχοι – 12.736 ευρώ

Σύνολο δικαιούχων: 593.210

Σύνολο καταβολών: 179.946.340 ευρώ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Υπενθυμίζεται ότι τα επιδόματα Επίδομα Παιδιού-Α21, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και τα επιδόματα Γέννησης και Αναδοχής πληρώνονται μέσω προπληρωμένων καρτών.

Για περισσότερες πληροφορίες ανά επίδομα ακολουθήστε τους συνδέσμους:

Προνοιακά Επιδόματα Ατόμων με Αναπηρία εδώ

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα εδώ

Επίδομα Παιδιού εδώ

Επίδομα Στέγασης εδώ

Επίδομα Γέννησης εδώ

Επίδομα Αναδοχής εδώ

Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής Ανασφάλιστων Υπερηλίκων εδώ

Στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ μπορείτε να αναζητήσετε και να βρείτε οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα επιδόματα και να ενημερωθείτε για ότι δικαιούστε.