ΟΠΕΚΑ: Έως 600 ευρώ ετησίως για οικογένειες σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές – Τα βήματα για τους δικαιούχους

Ανοιχτή είναι η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα εισοδηματικής ενίσχυσης του ΟΠΕΚΑ, που αφορά οικογένειες οι οποίες διαμένουν μόνιμα σε ορεινές ή μειονεκτικές περιοχές της χώρας. Η παροχή φτάνει έως και τα 600 ευρώ ετησίως, ανάλογα με το οικογενειακό εισόδημα.

Το πρόγραμμα εισοδηματικής ενίσχυσης του ΟΠΕΚΑ στοχεύει στη στήριξη νοικοκυριών με χαμηλά εισοδήματα, που ζουν σε περιοχές με περιορισμένη πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες και ευκαιρίες απασχόλησης. Το επίδομα αποτελεί ειδική ετήσια οικονομική ενίσχυση, η οποία δεν υπόκειται σε φόρο και δεν συμψηφίζεται με άλλες οφειλές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Το επίδομα χορηγείται σε οικογένειες ή μονογονεϊκά νοικοκυριά που πληρούν τα εξής βασικά κριτήρια:

Διαμένουν μόνιμα σε ορεινές ή μειονεκτικές περιοχές της χώρας για τουλάχιστον δύο έτη πριν από την αίτηση

Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν ξεπερνά τις 4.700 ευρώ.

Ο προσδιορισμός της μόνιμης κατοικίας γίνεται μέσω της φορολογικής δήλωσης εισοδήματος, ενώ ο υπολογισμός των στοιχείων πραγματοποιείται αυτόματα με τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων της ΑΑΔΕ. Παράλληλα, λαμβάνονται υπόψη και τα εξαρτώμενα μέλη της οικογένειας.

Τρόπος Υποβολής Αίτησης

Η υποβολή των αιτήσεων για την εισοδηματική ενίσχυση σε οικογένειες ορεινών και μειονεκτικών περιοχών πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω της ειδικής πλατφόρμας oreina.epidomata.gov.gr.

Η πρόσβαση γίνεται με κωδικούς TaxisNet του αιτούντος, ενώ η αίτηση είναι πλήρως αυτοματοποιημένη διασταυρώνονται ηλεκτρονικά τα στοιχεία μόνιμης κατοικίας, το οικογενειακό εισόδημα και η σύνθεση του νοικοκυριού. Δεν απαιτείται επίσκεψη σε ΚΕΠ ή κατάθεση δικαιολογητικών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2024. Μετά την ημερομηνία αυτή, η πλατφόρμα θα κλείσει και δεν θα δοθεί παράταση, επομένως οι δικαιούχοι καλούνται να υποβάλουν έγκαιρα τις δηλώσεις τους.

Ποσά ενίσχυσης ανά εισοδηματικό κριτήριο

Η ενίσχυση που θα δοθεί είναι οικογένειες οι οποίες διαμένουν μόνιμα σε ορεινές ή μειονεκτικές περιοχές της χώρας:

600 ευρώ το χρόνο, αν το ετήσιο οικογενειακό σας εισόδημα δεν υπερβαίνει τις €3.000

300 ευρώ το χρόνο, αν το ετήσιο οικογενειακό σας εισόδημα κυμαίνεται μεταξύ €3.000,01 και €4.700

Το επίδομα είναι ακατάσχετο, αφορολόγητο και δεν υπολογίζεται στο συνολικό οικογενειακό εισόδημα για άλλες κοινωνικές παροχές.